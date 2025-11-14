FOTO Obiteljska idila na modnoj reviji: Lepa Brena i Aleksandra Prijović povele i svoje muževe

Slavna pjevačica i njena, isto tako popularna, snaha, pojavile su se zajedno na promociji poznatog brenda. Uz njih su bili i njihovi muževi, a prema izrazima njihovih lica pred kamerama,sigurno je da su se zabavili
Obitelj, iz koje su čak dvije članice glazbenice poznate u cijeloj regiji, zajedno je provela večer i spremno pozirala pred fotografima na promociji brenda 'Boži'.
Uz slavne dame, pozirali su i Brenin muž Slobodan Živojinović te sin Viktor i posinak Filip, supruga Aleksandre Prijović.
Prijovićka i njena 'bonus' svekrva Lepa Brena ne skrivaju koliko se vole i poštuju, a tu tvrdnju dokazuje i činjenica da su jedna drugoj u prošlosti gostovale na koncertima.
Slavna 'Prija', koja će na samu Staru godinu održati dnevni koncert u Zagrebu, gostovala je na jednom od prošlogodišnjih koncerata koje je pomajka njenog muža Filipa održala u zagrebačkoj Areni.
Isto tako, kada je ona u protekle dvije godine napunila isti prostor čak pet puta, Lepa Brena joj se rado odazvala i publiku oduševila svojim glasom.
