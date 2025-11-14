Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVI NA OKUPU

FOTO Obiteljska idila na modnoj reviji: Lepa Brena i Aleksandra Prijović povele i svoje muževe

Slavna pjevačica i njena, isto tako popularna, snaha, pojavile su se zajedno na promociji poznatog brenda. Uz njih su bili i njihovi muževi, a prema izrazima njihovih lica pred kamerama,sigurno je da su se zabavili
Beograd: Poznati na promociji brenda Boži i predstavljanje kolekcije jesen/zima 2025/26
Obitelj, iz koje su čak dvije članice glazbenice poznate u cijeloj regiji, zajedno je provela večer i spremno pozirala pred fotografima na promociji brenda 'Boži'. | Foto: Antonio Ahel
1/34
Obitelj, iz koje su čak dvije članice glazbenice poznate u cijeloj regiji, zajedno je provela večer i spremno pozirala pred fotografima na promociji brenda 'Boži'. | Foto: Antonio Ahel
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025