U KINIMA 2028. GODINE

FOTO Objavili prve kadrove četiri filma o Beatlesima: Evo kako glumci izgledaju...

Sonyjev dugo očekivani projekt s Beatlesima službeno je započeo s produkcijom. Otkrili su prve fotografije četvorice glavnih glumaca koji preuzimaju uloge Johna, Paula, Georgea i Ringa
Sony Pictures announces cast ofThe Beatles - A Four-Film Cinematic Event
Sonyjev dugo očekivani projekt s Beatlesima službeno je započeo s produkcijom, a studio je otkrio prve fotografije četvorice glavnih glumaca koji preuzimaju uloge Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona i Ringa Starra. | Foto: JOHN
