FOTO Objavili prve kadrove četiri filma o Beatlesima: Evo kako glumci izgledaju...

Sonyjev dugo očekivani projekt s Beatlesima službeno je započeo s produkcijom, a studio je otkrio prve fotografije četvorice glavnih glumaca koji preuzimaju uloge Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona i Ringa Starra.
Glumac Paul Mescal utjelovit će Paula McCartneyja.
Glumac Harris Dickinson će utjeloviti Johna Lennona.
Glumac Barry Keoghan će utjeloviti Ringa Starra.
Glumac Joseph Quinn utjelovit će Georgea Harrisona.
Prvi kadrovi otkriveni su razglednicama u Liverpoolu koje su se vrlo brzo proširile društvenim mrežama.
Riječ je o četiri filma, a svaki fil će se usredotičiti na jednog od člana benda.
Glumica Saoirse Ronan glumit će Lindu McCartney, a James Norton će glumiti menadžera Beatlesa Briana Epsteina.
Anna Sawai preuzima ulogu Yoko Ono, dok Aimee Lou Wood glumi Pattie Boyd.
Glumačku postavu zaokružuju Harry Lloyd kao producent George Martin i Mia McKenna-Bruce kao Maureen Starkey.
Iz Sonyja su kazali kako bi se sva četiri filma trebala prikazati u kinima u travnju 2028.
