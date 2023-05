FOTO Obožavatelji se okupljaju ispred liverpulske arene: 'Ne znamo tko su dečki s brkovima'

9.30 je prema lokalanom vremenu i ispred Arene je zasad troje obožavatelja. Španjolci: Julieta, Juan i Maria. Doputovali su sinoć, ali ne u Liverpool.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Manchester, jeftinije je - kažu nam. Što se tiče smještaja super su prošli, no za jeftiniji prijevoz ih je zeznuo štrajkt strojovođa u Manchesteru. Taksi ih je, kažu nam, oderao. Također si nisu mogli priuštiti ulaznice za finale, već samo za generalnu probu. Cijena jedne ulaznice je 180 funti.

POGLEDAJTE VIDEO: POLKA VERZIJA PJESME 'MAMA ŠČ'

Foto: 24sata.hr

Vremenska prognoza kaže da će biti 18°C što je za svibanj u Liverpool savršeno. Ovih dana temperature su bile malo niže, no liverpulsku mladež to nije spriječilo da hodaju u kratkim hlačama, mini suknjicama, sandalama... Smiješeno je vidjeti Skandinavce i Balkance zakopčane do grla kraj djece u kratkim školskim uniformama.

- Sviđa nam se vrijeme. Jutra su vam najbolja oko Arene jer je uglavnom mirno, ovih dana ludnica tu tek počinje prije nastupa. Inače je tu gužva, ali ovih dana je to nešto drugo. No sviđa nam se. Pobjednik? Hmm. Finska, no dečki s brkovima su super! Ne mogu se sjetiti koja je to zemlja... - rekli su nam Liverpulci Ana i David.

Foto: 24sata.hr

Najčitaniji članci