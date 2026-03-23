FOTO Od Felicity do poznate diplomatkinje: Evo kako se mijenjala glumica Keri Russell

Keri Russell američka je glumica koja je tijekom svoje karijere prošla put od dječje televizijske zvijezde do jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije.
Foto: TheImageDirect.com
Keri Russell američka je glumica koja je tijekom svoje karijere prošla put od dječje televizijske zvijezde do jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije.
Rođena je u obitelji Stephanie Russell, kućanice, i Davida Russella, rukovoditelja u automobilskoj industriji. Zbog očevog posla obitelj se često selila, a tijekom boravka u Mesi u Arizoni Keri se počela baviti jazz plesom i baletom, što joj je kasnije donijelo stipendiju za plesni studio u Denveru.
Russell je otkrivena od strane lovca na talente, a 1991. započela je nastupati u popularnoj emisiji "The All New Mickey Mouse Club". Među njezinim kolegama bili su buduće velike zvijezde poput Britney Spears, Justina Timberlakea, Ryana Goslinga i Christine Aguilere. Iako je kasnije skromno izjavila kako se smatrala „najmanje talentiranom“ među njima, upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata u svijet glume.
Već 1992. pojavila se u filmu "Honey, I Blew Up the Kid", što je bio njezin prvi filmski projekt, a ubrzo je počela dobivati i uloge u televizijskim filmovima.
Pravi proboj dogodio se 1998. godine kada je dobila glavnu ulogu u seriji "Felicity". Serija prati mladu djevojku koja mijenja svoje životne planove kako bi slijedila simpatiju na fakultet. Publika je brzo zavoljela seriju zbog realističnog prikaza studentskog života i simpatičnih likova.
Zanimljivo je da je popularnost serije privremeno pala nakon što je Russell skratila svoju prepoznatljivu dugu kovrčavu kosu – odluka koja je izazvala veliku reakciju publike. Ipak, serija je ostala kultna i danas uživa popularnost na streaming platformama.
Nakon završetka Felicity 2002., Russell se usmjerila na filmske projekte. Posebno se istaknula u filmu "Waitress", gdje je glumila trudnicu zarobljenu u nesretnom braku, što joj je donijelo pohvale kritike. Iste godine pojavila se i u filmu "August Rush". Kasnije je nastavila nizati zapažene uloge, uključujući film "Extraordinary Measures", u kojem je glumila uz Brendana Frasera i Harrisona Forda.
Godine 2013. Russell je ostvarila novu veliku televizijsku ulogu u seriji "The Americans". Glumila je sovjetsku špijunku koja živi u SAD-u pod lažnim identitetom tijekom Hladnog rata. Serija je bila iznimno hvaljena, a Russell je za svoju ulogu dobila tri nominacije za nagradu Emmy.
Tijekom tog razdoblja nastavila je glumiti i u filmovima, uključujući "Dawn of the Planet of the Apes" i "Free State of Jones".
Nakon završetka serije "The Americans" 2018., Russell je smanjila broj projekata, ali je i dalje birala zapažene uloge. Pojavila se u filmu "Star Wars: The Rise of Skywalker" te u crnoj komediji "Cocaine Bear".
Veliki povratak na televiziju ostvarila je serijom "The Diplomat", gdje glumi američku diplomatkinju koja neočekivano postaje ambasadorica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Serija je postigla velik uspjeh, a Russell je ponovno nominirana za Emmy nagrade 2023. i 2025. godine.
Keri Russell se 2007. udala za Shanea Dearyja, s kojim ima dvoje djece. Par se razišao 2013., a razvod je finaliziran godinu kasnije. Tijekom snimanja serije The Americans započela je vezu s kolegom Matthewom Rhysom, s kojim ima sina.
