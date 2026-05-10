FOTO Od Puta do Marka: Evo tko je sve zapjevao za Hrvatsku na Eurosongu od 1993. godine

Hrvatska je na Pjesmi Eurovizije nastupila prvi put 1993. godine kada nas je predstavljala skupina put s pjesmom "Don't Ever Cry". Nekoliko godina nismo slali predstavnike na Eurosong, a nekih godina činilo se izvjesnim kako bi mogli čak i pobijediti na natjecanju. Uoči Eurosonga 2026. prisjetili smo se svih naših predstavnika.
Marko Bošnjak predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu 2025. godine pjesmom "Poison cake", no nije uspio plasirati se u finale.
Bošnjak se nakon natjecanja povukao iz javnosti, a komentirao je i kako seli iz Hrvatske.
Baby Lasagna ostvario je najbolji rezultat u hrvatskoj povijesti Eurosonga. Plasirao se na drugo mjesto.
Pjesma "Rim Tim Tagi Dim" je 2024. godine postala veliki europski hit, a nastup je osvojio publiku i televoting.
Baby Lasagna je nakon Eurosonga bio na velikoj turneji, nastavio je objavljivati pjesme, a dobitnik je i brojnih nagrada uključujući nekoliko Porina te Cesaricu za Hit godine.
Let 3 priredio je jedan od najzapamćenijih hrvatskih nastupa na Eurosongu s pjesmom "Mama ŠČ" 2023. godine.
Njihov satirični performans privukao je veliku međunarodnu pažnju. Na natjecanju su se plasirali na 13. mjestu.
Kantautorica Mia Dimšić predstavljala je Hrvatsku country-pop baladom "Guilty Pleasure" 2022. godine.
Nije se plasirala u finale, a ostvarila je 11. mjesto u polufinalu.
Albina je bila veliki favorit domaće publike s pjesmom "Tick-Tock" 2021. godine.
Za finale joj je nedostajalo vrlo malo bodova, a plasirala se na 11. mjesto u polufinalu.
Damir Kedžo 2020. godine je pobijedio na Dori s pjesmom "Divlji vjetre" te je trebao na Eurosong, no zbog pandemije koronavirusa natjecanje je te godine otkazano.
Pjevač Roko Blažević nastupio je s pjesmom "The Dream" na Eurosongu 2019. godine.
Nije prošao u finale, a ostvario je 17. mjesto u polufinalu.
Franka Batelić predstavljala je Hrvatsku 2018. godine s pjesmom "Crazy". U polufinalu je ostvarila 17. mjesto te nije prošla u finale.
Jacques Houdek imao je vrlo upečatljiv nastup 2017. godine s kombinacijom popa i opere u pjesmi "My Friend". Publika ga je zapamtila po neobičnom konceptu pjesme. Prošao je u finale te je završio na 13. mjestu.
Povratak Hrvatske na Eurosong nakon dvogodišnje pauze dogodio se 2016., a predstavljala nas je Nina Kraljić s pjesmom "Eurosong". Ušla je u finale, a ostvarila je 23. mjesto.
Hrvatska je 2013. na Eurosongu pokušala s autentičnim klapskim zvukom. Predstavljala nas je Klapa s mora s pjesmom "Mižerija", no u finale se nismo plasirali. Klapa je završila na 13. mjestu u polufinalu.
Nina Badrić Hrvatsku je predstavljala na Eurosongu 2012. godine s pjesmom "Nebo". Završila je na 12. mjestu u polufinalu, a u finale se nije plasirala.
Daria Kinzer predstavljala je Hrvatsku s pjesmom "Celebrate" 2011. godine. Nastup nije uspio izboriti finale.
Skupina Feminnem 2010. je na Eurosongu u Oslu predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Lako je sve". Unatoč očekivanjima, nisu prošle u finale, a plasirale su se na 13. mjestu u polufinalu.
Godine 2009. na Eurosong su išli Igor Cukrov i Andrea s pjesmom "Lijepa Tena". Hrvatska je posljednji put prije duge pauze tada ušla u finale, no ostvarili su 18. mjesto u završnici.
Kraljevi ulice i 75 Cents s pjesmom "Romanca" su 2008. godine predstavljali Hrvatsku na jednom od naših najneobičnijih nastupa. U finale su prošli, no završili su na 21. mjestu.
Dragonfly i Dado Topić su 2007. s pjesmom "Vjerujem u ljubav" bili na Eurosongu, no u finale nisu prošli.
Jedan od poznatijih hrvatskih eurovizijskih nastupa bio je 2006. godine kada nas je predstavljala Severina s pjesmom "Moja štikla". Energičnim nastupom je prošla u finale, a ostvarila je 13. mjesto.
Boris Novković i Lado su 2005. na Eurosongu izveli pjesmu "Vukovi umiru sami" te su prošli u finale. Pjesma je sjajno prihvaćena, a umalo je ušla i u top 10 u završnici. Bila je 11.
"You Are The Only One" pjesma je s kojom je pred eurovizijsku publiku 2004. izašao Ivan Mikulić. Ušao je u finale te je izborio 12. mjesto.
Claudia Beni predstavljala je Hrvatsku u Rigi 2003. godine s pjesmom "Više nisam tvoja". Prošla je u finale, a završila je na 15. mjestu.
Vesna Pisarović bila je vrlo popularna u regiji početkom 2000-ih, a Hrvatsku je 2002. predstavljala na Eurosongu pjesmom "Everything I Want". Plasirala se na 11. mjesto u finalu.
Vanna je predstavljala Hrvatsku u Kopenhagenu 2001. godine s pjesmom "Strings of My Heart". Prošla je u finale, a plasirala se na 10. mjestu.
Goran Karan nastupio je sa snažnom mediteranskom baladom "Ostani" na Eurosongu 2000. godine. Pjesma je ostvarila odličan rezultat i ušla među deset najboljih, plasiravši se na devetom mjestu.
Doris Dragović bila je među favoritima Eurosonga 1999. godine. U Jeruzalemu je predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Marija Magdalena". Njezin moćni nastup i danas se smatra jednim od najboljih hrvatskih eurovizijskih trenutaka, a nakon ulaza u finale ostvarila je visoko, četvrto mjesto.
Danijela Martinović ostvarila je jedan od najpoznatijih hrvatskih nastupa na Eurosongu 1998. godine s pjesmom "Neka mi ne svane". Pjesma je postala veliki hit u regiji nakon što se na Eurosongu plasirala na peto mjesto.
Grupa E.N.I. nastupila je u Dublinu 1997. godine s pjesmom "Probudi me". Ušli su u finale, no završili su na 17. mjestu.
Maja Blagdan ostvarila je jedan od najvećih uspjeha Hrvatske na Eurosongu. S pjesmom "Sveta ljubav" plasirala se u finale 1996. godine i završili na visokom, četvrtom mjestu.
Grupa Magazin i Lidija Horvat-Dunjko ostvarili su tada najbolji hrvatski rezultat. S pjesmom "Nostalgija" završili su na 6. mjestu u finalu natjecanja 1995. godine.
Tony Cetinski predstavljao je Hrvatsku u Dublinu 1994. godine s pjesmom "Nek' ti bude ljubav sva". Pjesma je ostala upamćena po tome što je Hrvatskoj donijela prvu eurovizijsku dvanaesticu. Završila je na 16. mjestu u finalu.
Prvi hrvatski predstavnici nakon osamostaljenja bila je grupa Put 1993. godine s pjesmom "Don’t Ever Cry". Grupa Put nastupila je u irskom Millstreetu i otvorila hrvatsku eurovizijsku povijest.
