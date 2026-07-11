FOTO Od sapunica do velike zvijezde reality showa: Evo kako se mijenjala Lisa Rinna

Lisa Rinna proslavila se sapunicama "The Days of Our Lives", "Melrose Place" te reality emisijom "Kućanice s Beverly Hillsa". Danas slavi 63. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Lisa Rinna rođena je 11. srpnja 1963. godine u Kaliforniji. Djetinjstvo joj nije bilo bez teških životnih trenutaka. Prije njezina rođenja majka Lois preživjela je napad zloglasnog serijskog ubojice Davida Carpentera, zahvaljujući brzoj intervenciji vojnog policajca. Kada je Lisa imala sedam godina, obitelj je pogodila nova tragedija, preminula je njezina starija polusestra Laurene. Iste godine obitelj se preselila u Medford, gdje je Lisa završila srednju školu.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Lisa Rinna rođena je 11. srpnja 1963. godine u Kaliforniji. Djetinjstvo joj nije bilo bez teških životnih trenutaka. Prije njezina rođenja majka Lois preživjela je napad zloglasnog serijskog ubojice Davida Carpentera, zahvaljujući brzoj intervenciji vojnog policajca. Kada je Lisa imala sedam godina, obitelj je pogodila nova tragedija, preminula je njezina starija polusestra Laurene. Iste godine obitelj se preselila u Medford, gdje je Lisa završila srednju školu.
|
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Lisa Rinna rođena je 11. srpnja 1963. godine u Kaliforniji. Djetinjstvo joj nije bilo bez teških životnih trenutaka. Prije njezina rođenja majka Lois preživjela je napad zloglasnog serijskog ubojice Davida Carpentera, zahvaljujući brzoj intervenciji vojnog policajca. Kada je Lisa imala sedam godina, obitelj je pogodila nova tragedija, preminula je njezina starija polusestra Laurene. Iste godine obitelj se preselila u Medford, gdje je Lisa završila srednju školu.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Nakon mature preselila se u San Francisco kako bi ostvarila san o karijeri manekenke. Prve profesionalne angažmane ostvarila je snimajući reklame, a ubrzo je počela dobivati i manje televizijske uloge. Šira publika prvi ju je put zamijetila početkom devedesetih godina kada se pojavila u nekoliko epizoda serije "The Hogan Family".
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Pravi proboj dogodio se 1992. godine kada je dobila ulogu Billie Reed u dugovječnoj sapunici "Days of Our Lives". Upravo joj je taj lik donio veliku popularnost i priznanja, uključujući nagradu Soap Opera Digest za najbolju glumačku debitanticu. Nakon odlaska iz serije uspješno je nastavila karijeru u udarnim televizijskim terminima, a pojavila se kao Taylor McBride u popularnoj seriji "Melrose Place".
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Tijekom kasnih devedesetih i početkom novog tisućljeća Lisa Rinna pojavila se u brojnim televizijskim filmovima i serijama. Istovremeno je razvijala karijeru televizijske voditeljice pa je od 2002. do 2006. godine zajedno s Tyjem Treadwayem vodila emisiju Soap Talk. Njihov rad prepoznat je s čak četiri uzastopne nominacije za prestižnu nagradu Emmy.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Osim glumačkog i voditeljskog rada, Rinna se okušala i u brojnim reality emisijama. Sudjelovala je u američkim verzijama emisija "Dancing with the Stars", "The Celebrity Apprentice" i "The Traitors". Gostovala je i u brojnim popularnim serijama poput "Veronica Mars", "Entourage", "Hannah Montana", "Community", "The Middle" i "American Horror Stories".
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Godine 2014. postala je članica postave reality serijala "The Real Housewives of Beverly Hills", u kojem je ostala osam sezona. Upravo joj je taj projekt donio novu razinu popularnosti, a mnogi televizijski kritičari smatraju kako je njezin dolazak pridonio novom uspjehu cijele franšize. Nakon osam godina, početkom 2023., objavila je da napušta emisiju.
| Foto: IK ALDAMA
Lisa Rinna uspješno je razvila i poduzetničku stranu svoje karijere. Pokrenula je modnu kolekciju za QVC pod nazivom The Lisa Rinna Collection, lansirala kozmetički brend Rinna Beauty, a kasnije se uključila i u proizvodnju vina kroz vlastiti brend Rinna Wines.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Osim televizije i poslovnih pothvata, autorica je nekoliko knjiga. Objavila je knjigu o osobnom razvoju "Rinnavation: Getting Your Best Life Ever", roman "Starlit", vodič o seksualnom zdravlju "The Big, Fun, Sexy Sex Book" te memoare "You Better Believe I'm Gonna Talk About It", u kojima otvoreno govori o svojem privatnom i profesionalnom životu.
| Foto: Instagram
U privatnom životu dugi niz godina u braku je s glumcem Harryjem Hamlinom, s kojim ima dvije kćeri. Njihova obitelj često je bila u središtu medijske pozornosti, a zajedno su sudjelovali i u vlastitom reality programu "Harry Loves Lisa".
| Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION
Šuškalo se kako će obitelj biti u novom, vlastitom reality showu, no Rinna je te glasine odbacila prije nekoliko godina.
| Foto: Instagram
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Lisa Rinna Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Veeren -Christophe Clovis / Best
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Aude Guerrucci
Foto Aude Guerrucci
Foto Aude Guerrucci