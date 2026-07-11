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SLAVI 63. ROĐENDAN

FOTO Od sapunica do velike zvijezde reality showa: Evo kako se mijenjala Lisa Rinna

Lisa Rinna proslavila se sapunicama "The Days of Our Lives", "Melrose Place" te reality emisijom "Kućanice s Beverly Hillsa". Danas slavi 63. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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Lisa Rinna rođena je 11. srpnja 1963. godine u Kaliforniji. Djetinjstvo joj nije bilo bez teških životnih trenutaka. Prije njezina rođenja majka Lois preživjela je napad zloglasnog serijskog ubojice Davida Carpentera, zahvaljujući brzoj intervenciji vojnog policajca. Kada je Lisa imala sedam godina, obitelj je pogodila nova tragedija, preminula je njezina starija polusestra Laurene. Iste godine obitelj se preselila u Medford, gdje je Lisa završila srednju školu. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Lisa Rinna rođena je 11. srpnja 1963. godine u Kaliforniji. Djetinjstvo joj nije bilo bez teških životnih trenutaka. Prije njezina rođenja majka Lois preživjela je napad zloglasnog serijskog ubojice Davida Carpentera, zahvaljujući brzoj intervenciji vojnog policajca. Kada je Lisa imala sedam godina, obitelj je pogodila nova tragedija, preminula je njezina starija polusestra Laurene. Iste godine obitelj se preselila u Medford, gdje je Lisa završila srednju školu. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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