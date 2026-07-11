FOTO Od sapunica do velike zvijezde reality showa: Evo kako se mijenjala Lisa Rinna

Pravi proboj dogodio se 1992. godine kada je dobila ulogu Billie Reed u dugovječnoj sapunici "Days of Our Lives". Upravo joj je taj lik donio veliku popularnost i priznanja, uključujući nagradu Soap Opera Digest za najbolju glumačku debitanticu. Nakon odlaska iz serije uspješno je nastavila karijeru u udarnim televizijskim terminima, a pojavila se kao Taylor McBride u popularnoj seriji "Melrose Place". | Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com