Obavijesti

Galerija

Komentari 4
NAJEKSPONIRANIJI DOMAĆI PAR

FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza

Pjevačica Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ove su godine najeksponiraniji par na domaćoj sceni. Otkako su ih uhvatili zajedno na jahti proteklog ljeta pa sve do blagdanskih tuluma koje su pohodili ove sezone, obožavatelji i fotografi pozorno prate svaki njihov korak.
FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza
Maja Šuput i 18 godina mlađi Šime Elez uhvaćeni su zajedno protekloga ljeta na jahti. Elez se inače proslavio u RTL-ovu showu "Gospodin savršeni". | Foto: Instagram
1/42
Maja Šuput i 18 godina mlađi Šime Elez uhvaćeni su zajedno protekloga ljeta na jahti. Elez se inače proslavio u RTL-ovu showu "Gospodin savršeni". | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025