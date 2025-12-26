FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza

Pjevačica Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ove su godine najeksponiraniji par na domaćoj sceni. Otkako su ih uhvatili zajedno na jahti proteklog ljeta pa sve do blagdanskih tuluma koje su pohodili ove sezone, obožavatelji i fotografi pozorno prate svaki njihov korak.
Maja Šuput i 18 godina mlađi Šime Elez uhvaćeni su zajedno protekloga ljeta na jahti. Elez se inače proslavio u RTL-ovu showu "Gospodin savršeni".
| Foto: Instagram
|
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
- Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - rekla nam je Maja dok je sa Šimom bila na jahti, na izravno pitanje o vezi.
| Foto: 24sata/canva
Inače, Šime Elez našao se u središtu pažnje i kao glavna muška figura u spotu Maje Šuput za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Iako prvotno nije bio planiran, cijeli Majin tim odlučio je – mora biti upravo on.
| Foto: Instagram
- Pred kamerom je prirodan, kamera mu je drugi dom, on nju zavodi. Snimanje je bilo bez ponavljanja i bez objašnjavanja. Njemu ne treba ništa objasniti, on objasni kameri - rekla je Maja onda.
| Foto: Čitatelj 24sata
Podsjetimo, Maja je početkom lipnja objavila kako se razvela od supruga Nenada Tatarinova. Vijest je odjeknula u medijima jer su godinama slovili za jedan od najskladnijih parova na sceni, uvijek nasmijani, zaljubljeni i puni zajedničkih trenutaka koje su rado dijelili na društvenim mrežama.
| Foto: Čitatelj 24sata
Šime i Maja su postali jedan od najeksponiranijih domaćih parova posljednjih mjeseci.
| Foto: Instagram
Zajedno su bili i na odmoru u Dubaiju. U studenom ove godine uživali su u kupanju te luksuznim večerama, a o svemu su objavljivali fotografije na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Prije mjesec dana postavilo se pitanje jesu li prekinuli jer neko vrijeme nisu imali zajedničkih objava. Tada je Maja rekla kako se u njezinu životu puno rošada dogodilo ove godine, a dotakla se i komentara za Šimu.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
Proteklih tjedana pojavili su se na nekoliko božićnih tuluma te su spremno pozirali fotografima.
| Foto: Instagram
