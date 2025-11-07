Obavijesti

GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
Šibenik: Koncert pjevačice Lorde na tvrđavi sv. Mihovila
Ova pjevačica hrvatskih korijena poznata je pod umjetničkim imenom Lorde, a na glazbenoj sceni pojavila se kao tinejdžerica zahvaljujući hitu 'Royals'. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
