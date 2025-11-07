FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
Ova pjevačica hrvatskih korijena poznata je pod umjetničkim imenom Lorde, a na glazbenoj sceni pojavila se kao tinejdžerica zahvaljujući hitu 'Royals'.
Ova pjevačica hrvatskih korijena poznata je pod umjetničkim imenom Lorde, a na glazbenoj sceni pojavila se kao tinejdžerica zahvaljujući hitu 'Royals'.
Ova pjevačica hrvatskih korijena poznata je pod umjetničkim imenom Lorde, a na glazbenoj sceni pojavila se kao tinejdžerica zahvaljujući hitu 'Royals'.
Po očevoj strani ima irske korijene, a obitelj njezine mame, pjesnikinje Sonje Jelić, u prošlom stoljeću otišla je na Novi Zeland. Lorde je ponosna na svoje dalmatinske korijene, pa je predala zahtjev za državljanstvo i 2017. godine službeno postala Hrvatica.
Lorde je prije tri godine nastupila u Šibeniku. Pjevačica inače 7. studenog slavi 29. rođendan.
Sportaš Travis Kelce, inače zaručnik Taylor Swift, otkrio je prije nekoliko mjeseci da je podrijetlom iz Hrvatske.
I to po majčinoj liniji odakle potječe iz Gorskog kotara, odnosno iz Velih Draga.
On jedini koji se time voli pohvaliti...
Ivana Miličević rođena je u obitelji koja je stigla iz Hrvatske. Ivana se preselila u Sjedinjene Države u dobi od 5 godina i odrastala je u Detroitu, Michigan.
Najpoznatija je po ulozi Anastasije Rabitov u originalnoj Cinemaxovoj seriji 'Banshee'.
Umirovljeni boksač George Chuvalo bio je peterostruki kanadski prvak u teškoj kategoriji i dva puta svjetski prvak u teškoj kategoriji.
Chuvalo je rođen u Torontu, roditelji su mu Hrvati iz Bosne i Hercegovine, Stipan i Katica - djevojačko Kordić - Čuvalo, a oboje su rodom iz sela nedaleko Ljubuškog.
Meksička zvijezda serije 'Otimačica' Gabriela Spanic ima hrvatske korijene. Otac Kazimir je iz Hrvatske.
Njezin djed Antonio i baka Elena bili su Hrvati koji su emigrirali su u Venezuelu nakon Drugoga svjetskog rata.
Krist Novoselic uz neprežaljenog Kurta Cobaina jedan je od osnivača kultnog benda Nirvana.
Rođen je u Kaliforniji, a roditelji su mu Hrvati. Novoselić je čak neko vrijeme išao u školu u Zadru i to početkom 80-ih godina.
Rachel Leskovac je engleska glumica i pjevačica poznata po igranju serijskih ubojica Kelly Yorke u BBC-ovoj medicinskoj drami Holby City.
Rođena je u Bradfordu u Engleskoj. Majka joj je Englesknja, a otac je hrvatskog podrijetla.
Jenna Elfman najpoznatija je po svojoj ulozi Dharme u američkom hit televizijskom sitcomu 'Dharma & Greg'.
Rođena je kao Jennifer Mary Butala i po očevoj je strani hrvatskog podrijetla. Njen djed je emigrirao u Ameriku sredinom prošlog stoljeća iz okolice Karlovca.
Iako je igrao u nizu filmova i TV emisija, poput 'Spider-Man', 'ER', 'True Blood', Joe Manganiello najpoznatiji je kao bivši suprug Sofije Vergare.
Glumac je rođen u Pittsburghu u Pennsylvaniji. Majka ima hrvatske korijene - djevojačko joj je prezime Bračanov, a otac je talijanskog podrijetla.
Holivudska glumica Stana Katić poznata je po ulozi detektivke Kate Beckett u seriji 'Castle', a glumila je i u filmu o Jamesu Bondu.
Stana Katic rođena je u Hamiltonu, Ontario u Kanadi. Njezini roditelji su iz Hrvatske, iz Dalmatinske zagore. Stanin otac porijeklom je iz Vrlike, a Majka iz Sinja.
Bill Belichick trener je američkog nogometa, a prošle godine dobio je hrvatsku putovnicu i priznanje za promicanje Hrvatske u svijetu.
Njegovi baka i djed po ocu, Marija Barković i Ivan Biličić, emigrirali su iz Draganića 1897. godine i nastanili se u Monessenu, Pennsylvania , promijenivši imena u Mary i John Belichick na prijedlog imigracijskih službenika.
Eric Bana, pravog imena Eric Banadinović, osvojio je holivudski svijet zbog svojih uloga u 'Black Hawk Downu' i 'Hulku'.
Njegov otac Ivan Banadinović emigrirao je u Australiju iz Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata.
John Malkovich, redatelj i glumac koji se pojavio u više od 70 filmova, od kojih je za mnoge bio nominiran za Oscara.
Djed i baka po ocu bili su porijeklom Hrvati i to iz Ozlja, nedaleko Karlovca.
