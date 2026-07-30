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IMAO JE SKROMAN POČETAK

FOTO Od zvijezde bodybuildinga do uspjeha u politici: Ovako se mijenjao Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger jedno je od najprepoznatljivijih imena u svijetu zabavne industrije. Njegov životni put započeo je u malom austrijskom mjestu, a doveo ga je do statusa holivudske zvijezde i guvernera Kalifornije. Schwarzenegger danas slavi 79. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao kroz godine.
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Arnold SCHWARZENEGGER's 75th birthday.
Arnold Schwarzenegger rođen je 30. srpnja 1947. godine u mjestu Thal pokraj Graza u Austriji. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Njegov otac Gustav, policijski načelnik i bivši član Nacističke stranke, bio je strog i sklon alkoholu. Prema brojnim svjedočanstvima, često je fizički i psihički zlostavljao Arnolda te je otvoreno favorizirao njegova starijeg brata Meinharda. U takvom okruženju Arnold je odrastao osjećajući se neprihvaćeno i pod stalnim pritiskom. | Foto: /DPA
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Arnold Schwarzenegger rođen je 30. srpnja 1947. godine u mjestu Thal pokraj Graza u Austriji. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Njegov otac Gustav, policijski načelnik i bivši član Nacističke stranke, bio je strog i sklon alkoholu. Prema brojnim svjedočanstvima, često je fizički i psihički zlostavljao Arnolda te je otvoreno favorizirao njegova starijeg brata Meinharda. U takvom okruženju Arnold je odrastao osjećajući se neprihvaćeno i pod stalnim pritiskom. | Foto: /DPA
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