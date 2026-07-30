FOTO Od zvijezde bodybuildinga do uspjeha u politici: Ovako se mijenjao Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger jedno je od najprepoznatljivijih imena u svijetu zabavne industrije. Njegov životni put započeo je u malom austrijskom mjestu, a doveo ga je do statusa holivudske zvijezde i guvernera Kalifornije. Schwarzenegger danas slavi 79. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao kroz godine.
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Arnold Schwarzenegger rođen je 30. srpnja 1947. godine u mjestu Thal pokraj Graza u Austriji. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Njegov otac Gustav, policijski načelnik i bivši član Nacističke stranke, bio je strog i sklon alkoholu. Prema brojnim svjedočanstvima, često je fizički i psihički zlostavljao Arnolda te je otvoreno favorizirao njegova starijeg brata Meinharda. U takvom okruženju Arnold je odrastao osjećajući se neprihvaćeno i pod stalnim pritiskom.
| Foto: /DPA
Arnold Schwarzenegger rođen je 30. srpnja 1947. godine u mjestu Thal pokraj Graza u Austriji. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Njegov otac Gustav, policijski načelnik i bivši član Nacističke stranke, bio je strog i sklon alkoholu. Prema brojnim svjedočanstvima, često je fizički i psihički zlostavljao Arnolda te je otvoreno favorizirao njegova starijeg brata Meinharda. U takvom okruženju Arnold je odrastao osjećajući se neprihvaćeno i pod stalnim pritiskom.
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Foto: /DPA
Arnold Schwarzenegger rođen je 30. srpnja 1947. godine u mjestu Thal pokraj Graza u Austriji. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Njegov otac Gustav, policijski načelnik i bivši član Nacističke stranke, bio je strog i sklon alkoholu. Prema brojnim svjedočanstvima, često je fizički i psihički zlostavljao Arnolda te je otvoreno favorizirao njegova starijeg brata Meinharda. U takvom okruženju Arnold je odrastao osjećajući se neprihvaćeno i pod stalnim pritiskom.
| Foto: /DPA
Za razliku od oca, bio je vrlo vezan uz majku Aureliju, koja mu je pružala podršku tijekom odrastanja. Njezina smrt 1998. godine teško ga je pogodila, a tada je izjavio kako se osjećao kao da mu se svijet srušio.
| Foto: Sven Simon/DPA
Bijeg od teške svakodnevice pronašao je u sportu i filmovima. Posebno ga je inspirirao britanski bodybuilder Reg Park, koji je glumio Herkula u tada popularnim filmovima. Upravo su ti filmovi u mladom Schwarzeneggeru probudili san o odlasku u SAD i izgradnji velike karijere.
| Foto: ©Magnolia/PRESS ASSOCIATION
Ključnu ulogu u ostvarivanju tog sna imao je Joe Weider, osnivač Međunarodne federacije bodybuildinga (IFBB). Prepoznao je Arnoldov veliki potencijal te mu omogućio nastup na najvažnijim svjetskim natjecanjima. Schwarzenegger je tijekom svoje bodybuilderske karijere osvojio čak pet naslova Mr. Universe i sedam titula Mr. Olympia, čime je postao jedan od najuspješnijih i najutjecajnijih bodybuildera svih vremena.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Nakon što se preselio u SAD 1968. godine, Schwarzenegger nije samo nizao sportske uspjehe nego je pridonio i popularizaciji bodybuildinga diljem svijeta. Veliku ulogu u tome imao je dokumentarni film "Pumping Iron" iz 1977. godine, koji je široj publici približio svijet profesionalnog bodybuildinga i dodatno učvrstio njegov status sportske zvijezde. Američko državljanstvo stekao je 1983. godine.
| Foto: Olivier Douliery
Njegova filmska karijera razvijala se gotovo prirodnim tijekom. Nakon nekoliko manjih uloga, prvu značajniju nagradu osvojio je za film "Stay Hungry" iz 1976. godine, kada je dobio Zlatni globus za najboljeg novog glumca. Međutim, pravi proboj uslijedio je početkom osamdesetih godina.
| Foto: NPX/starmaxinc.com
Zahvaljujući impresivnoj građi i karizmi, Schwarzenegger je postao idealan junak akcijskih filmova. Svjetsku slavu donijele su mu uloge u filmovima "Conan Barbarin" i "Conan Razarač", no najveći uspjeh ostvario je ulogom Terminatora u istoimenom filmu iz 1984. godine. Njegova legendarna rečenica "I'll be back" postala je jedna od najpoznatijih filmskih replika svih vremena.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Uslijedili su brojni uspješni akcijski filmovi kao što su "Commando", "Predator", "Trkač", "Total Recall" i "Istinite laži", koji su ga učvrstili među najvećim akcijskim zvijezdama osamdesetih i devedesetih godina. Ipak, pokazao je da se uspješno snalazi i u komedijama, što su dokazali filmovi "Blizanci" i "Policajac iz vrtića".
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Na privatnom planu Schwarzenegger je 1986. godine oženio Mariju Shriver, članicu poznate obitelji Kennedy. Upoznali su se krajem sedamdesetih godina, a zajedno su dobili četvero djece, Katherine, Christinu, Patricka i Christophera. Njihov brak završio je nakon što je 2011. godine priznao da je dobio sina Josepha Baenu s dugogodišnjom zaposlenicom njihove obitelji. Razvod je službeno okončan 2021. godine.
| Foto: Larry Le Vine
Nakon što je ostvario gotovo sve što je mogao u svijetu filma, Schwarzenegger se odlučio okušati u politici. Godine 2003. pobijedio je na izvanrednim izborima za guvernera Kalifornije kao kandidat Republikanske stranke. Na dužnosti je ostao do 2011. godine, tijekom dva mandata.
| Foto: FMB
Kao guverner posebno se zalagao za stabilizaciju državnih financija, poticanje gospodarskog razvoja i zaštitu okoliša. Iako je njegov prvi mandat ocijenjen uspješnim, drugi je obilježila velika financijska kriza koja je ozbiljno pogodila Kaliforniju. Unatoč brojnim izazovima, Schwarzenegger je ostao jedna od najprepoznatljivijih političkih figura u SAD-u toga razdoblja.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Po završetku političke karijere ponovno se posvetio glumi. Vratio se akcijskom žanru nastupajući u filmskom serijalu "Plaćenici zajedno" sa Sylvestrom Stalloneom, Jasonom Stathamom, Jetom Lijem i Bruceom Willisom. Također je ponovno utjelovio legendarnog Terminatora u filmovima "Terminator Genisys" i "Terminator: Dark Fate", gdje je ponovno glumio uz Lindu Hamilton.
| Foto: FREE
Godine 2017. kratko je preuzeo ulogu voditelja televizijske emisije "The New Celebrity Apprentice", naslijedivši Donalda Trumpa, no zbog slabije gledanosti odustao je nakon prve sezone.
| Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL
Schwarzenegger je tijekom života prošao i ozbiljne zdravstvene izazove. U ožujku 2018. godine bio je na operaciji zamjene srčanog zaliska koja se zakomplicirala, zbog čega je hitno operiran na otvorenom srcu. Operacija je bila uspješna, a prema riječima njegova glasnogovornika, nakon buđenja prva rečenica koju je izgovorio bila je: "Vratio sam se", aludirajući na svoju najpoznatiju filmsku ulogu.
| Foto: npx/starmaxinc.com
Foto Phil Ramey/PRESS ASSOCIATION
Foto Mitch Gerber/starmaxinc.com
Foto Larry Le Vine
Foto Russ Einhorn
Foto FrankHoermann/SVEN SIMON/DPA
Foto Malte Ossowski / SVEN SIMON/DPA
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wy
Foto Remo Casilli
Foto Profimedia