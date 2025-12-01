FOTO Odrasla je pred kamerama uz slavne roditelje, a danas se zbog posla često skida do kraja

Zoë Kravitz je kao kćer Lennyja Kravitza i Lise Bonet odrasla pred kamerama. Odlučila se profesionalno usmjeriti na glumu te je 2007. godine debitirala na velikom platnu. Brojnim filmovima i serijama etablirala se kao jedna od najtraženijih glumica svoje generacije, a mediji nerijetko prate i njezin ljubavni život. Zoë danas slavi 37. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Zoë Kravitz rođena je 1. prosinca 1988. godine. Majka joj je glumica Lisa Bonet, a otac glazbenik Lenny Kravitz.
| Foto: Insagram/screenshot
Zoë Kravitz rođena je 1. prosinca 1988. godine. Majka joj je glumica Lisa Bonet, a otac glazbenik Lenny Kravitz.
|
Foto: Insagram/screenshot
Zoë Kravitz rođena je 1. prosinca 1988. godine. Majka joj je glumica Lisa Bonet, a otac glazbenik Lenny Kravitz.
| Foto: Insagram/screenshot
Kravitz je na velikom platnu debitirala u filmu "No Reservations" 2007. godine. Proslavila se zahvaljujući ulozi Angel Salvadore (Tempest) u filmu 2X-Men: First Class" iz 2011.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Za svoje uloge dobila je brojna priznanja, uključujući nominacije za Emmy i nagradu SAG. Časopis Time ju je 2022. godine uvrstio na svoj popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.
| Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT
"Mad Max: Fury Road", "Fantastic Beasts" i "The Batman" samo su neke od uspješnica u kojima je glumila.
| Foto: Instagram/
Na televiziji je briljirala u hitu HBO-a "Male laži", a imala je i glavnu ulogu u romantičnoj komediji Hulua "High Fidelity".
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Zoë Kravitz nema problema s golišavim scenama u serijama i filmovima te se nerijetko skidala do kraja. "Kin", "High Fidelity", "Kimi" i Caught Stealing" samo su neki od naslova u kojima je pokazivala previše.
| Foto: PLANET PHOTOS
Osim glumom, Zoë se bavi i glazbom. Pjevačica je benda Lolawolf te je surađivala s Drakeom, Taylor Swift i Janelle Monae.
| Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS
Na početku karijere se pojavila u Jay-Z-evu spotu za pjesmu "I Know", a pjevača je i u spotu za singl "We Are the Ones" 2008. godine tijekom kampanje američkog predsjednika Baracka Obame.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Tijekom godina je u centru pažnje bila i zbog svojih veza. S kolegom Erzom Millerom hodala je 2010. godine dok su snimali isti projekt.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Nakon njega je bila u vezi s Pennom Badgleyjem dvije godine.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
Glumac Karl Glusman bio joj je dečko od 2016., a zaručili su se dvije godine kasnije. Pred oltar su stali 2019., no brak im je potrajao samo gonu dana.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
U vezi s Channingom Tatumom bila je od 2021. Objavili su zaruke dvije godine kasnije, no lani je objavljeno da su se razišli.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Ove godine su počele kružiti glasine da je u vezi s Austinom Butlerom, no Kravitz je istaknula da su samo prijatelji te da su radili na zajedničkom projektu "Caught Stealing".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
U nastavku galerije pogledajte kako se poznata glumica i pjevačica mijenjala tijekom godina.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Foto YouTube
Foto Jennifer Bloc/DPA
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto OConnor/AFF-USA.com
Foto Ik Aldama
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Ik Aldama
Foto Hubert Boesl
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia