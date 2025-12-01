GOLOTINJA NIJE PROBLEM FOTO Odrasla je pred kamerama uz slavne roditelje, a danas se zbog posla često skida do kraja

Zoë Kravitz je kao kćer Lennyja Kravitza i Lise Bonet odrasla pred kamerama. Odlučila se profesionalno usmjeriti na glumu te je 2007. godine debitirala na velikom platnu. Brojnim filmovima i serijama etablirala se kao jedna od najtraženijih glumica svoje generacije, a mediji nerijetko prate i njezin ljubavni život. Zoë danas slavi 37. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.