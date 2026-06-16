FOTO Odrasla je uz Ala Pacina pa ljubila DiCaprija: Ova slavna ljepotica voli pokazivati figuru

Rođena je u obitelji argentinskih glumaca Máxima Morronea i Lucile Sole, koji su se preselili u Los Angeles neposredno prije njezina rođenja. Nakon razvoda roditelja 2006. godine odrasla je uz majku, koja je deset godina bila u vezi s legendarnim glumcem Al Pacinom. Camila ga i danas smatra svojom očinskom figurom. Obrazovanje je završila u srednjoj školi Beverly Hills High School u Kaliforniji, gdje je maturirala 2015. godine. | Foto: SARAH YENESEL