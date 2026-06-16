Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GRADI USPJEŠNU KARIJERU

FOTO Odrasla je uz Ala Pacina pa ljubila DiCaprija: Ova slavna ljepotica voli pokazivati figuru

Camila Morrone odrasla je uz Ala Pacina, koji je deset godina ljubio njezinu majku, a medijsku pažnju privlačila je vezom s Leonardom DiCapriom. Manekenka i glumica danas slavi 28. rođendan.
Met Gala 2026 red carpet in New York
Camila Morrone američko-argentinska je glumica i model rođena 16. lipnja 1997. godine u Los Angelesu. Tijekom posljednjih nekoliko godina izgradila je uspješnu karijeru u svijetu mode i filma, a međunarodno priznanje stekla je zahvaljujući ulozi Camile Alvarez-Dunne u televizijskoj seriji "Daisy Jones & the Six", za koju je nominirana za prestižnu nagradu Primetime Emmy. | Foto: SARAH YENESEL
1/40
Camila Morrone američko-argentinska je glumica i model rođena 16. lipnja 1997. godine u Los Angelesu. Tijekom posljednjih nekoliko godina izgradila je uspješnu karijeru u svijetu mode i filma, a međunarodno priznanje stekla je zahvaljujući ulozi Camile Alvarez-Dunne u televizijskoj seriji "Daisy Jones & the Six", za koju je nominirana za prestižnu nagradu Primetime Emmy. | Foto: SARAH YENESEL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026