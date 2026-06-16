FOTO Odrasla je uz Ala Pacina pa ljubila DiCaprija: Ova slavna ljepotica voli pokazivati figuru

Camila Morrone odrasla je uz Ala Pacina, koji je deset godina ljubio njezinu majku, a medijsku pažnju privlačila je vezom s Leonardom DiCapriom. Manekenka i glumica danas slavi 28. rođendan.
Camila Morrone američko-argentinska je glumica i model rođena 16. lipnja 1997. godine u Los Angelesu. Tijekom posljednjih nekoliko godina izgradila je uspješnu karijeru u svijetu mode i filma, a međunarodno priznanje stekla je zahvaljujući ulozi Camile Alvarez-Dunne u televizijskoj seriji "Daisy Jones & the Six", za koju je nominirana za prestižnu nagradu Primetime Emmy.
| Foto: SARAH YENESEL
Camila Morrone američko-argentinska je glumica i model rođena 16. lipnja 1997. godine u Los Angelesu. Tijekom posljednjih nekoliko godina izgradila je uspješnu karijeru u svijetu mode i filma, a međunarodno priznanje stekla je zahvaljujući ulozi Camile Alvarez-Dunne u televizijskoj seriji "Daisy Jones & the Six", za koju je nominirana za prestižnu nagradu Primetime Emmy.
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Foto: SARAH YENESEL
Camila Morrone američko-argentinska je glumica i model rođena 16. lipnja 1997. godine u Los Angelesu. Tijekom posljednjih nekoliko godina izgradila je uspješnu karijeru u svijetu mode i filma, a međunarodno priznanje stekla je zahvaljujući ulozi Camile Alvarez-Dunne u televizijskoj seriji "Daisy Jones & the Six", za koju je nominirana za prestižnu nagradu Primetime Emmy.
| Foto: SARAH YENESEL
Rođena je u obitelji argentinskih glumaca Máxima Morronea i Lucile Sole, koji su se preselili u Los Angeles neposredno prije njezina rođenja. Nakon razvoda roditelja 2006. godine odrasla je uz majku, koja je deset godina bila u vezi s legendarnim glumcem Al Pacinom. Camila ga i danas smatra svojom očinskom figurom. Obrazovanje je završila u srednjoj školi Beverly Hills High School u Kaliforniji, gdje je maturirala 2015. godine.
| Foto: SARAH YENESEL
Karijeru manekenke započela je 2016. godine suradnjom s brendom Victoria’s Secret te nastupom na modnoj pisti modne kuće Moschino.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Iste godine pojavila se na naslovnici turskog izdanja časopisa Vogue, a tijekom narednih godina surađivala je s brojnim poznatim svjetskim brendovima, među kojima su Sephora, Calvin Klein, Brilliant Earth i Chanel. U srpnju 2024. godine postala je ambasadorica kozmetičkog brenda NARS, čime je dodatno učvrstila svoj status u modnoj industriji.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Glumački debi ostvarila je još 2013. godine u filmu "Bukowski", koji je režirao James Franco. Nakon nekoliko godina pauze vratila se filmu 2018. godine nastupivši u akcijskom ostvarenju "Death Wish", a iste godine pojavila se i u nezavisnom filmu "Never Goin' Back".
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Sljedeće godine ostvarila je zapaženu ulogu u filmu "Mickey and the Bear", za koju je dobila brojne pohvale kritike, a na Međunarodnom filmskom festivalu u San Diegu nagrađena je priznanjem Rising Star Award.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Najveći uspjeh u dosadašnjoj glumačkoj karijeri ostvarila je 2023. godine u seriji "Daisy Jones & the Six", nastaloj prema istoimenom bestseleru spisateljice Taylor Jenkins Reid. U seriji tumači lik Camile Alvarez, supruge frontmena izmišljenog rock sastava iz 1970-ih godina, a njezina izvedba donijela joj je nominacije za nagrade Critics' Choice i Emmy u kategoriji najbolje sporedne glumice u limitiranoj seriji.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Početkom ove godine pojavila se i u drugoj sezoni britanskog trilera "The Night Manager", gdje je glumila Roxanu Bolaños, kolumbijsku poslovnu ženu povezanu s ilegalnom trgovinom oružjem. U toj je produkciji surađivala s britanskim glumcem Tom Hiddleston.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Osim profesionalnih uspjeha, Camila Morrone često je bila u središtu pozornosti zbog privatnog života.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Od 2017. do 2022. godine bila je u vezi s oskarovcem Leonardom DiCapriom, a od srpnja 2024. godine u vezi je s redateljem glazbenih spotova Coleom Bennettom. Zanimljivo je da posjeduje trojno državljanstvo te je državljanka Sjedinjenih Američkih Država, Argentine i Italije.
| Foto: Instagram/Camila Morrone
Foto Instagram/Camila Morrone
Foto Instagram/Camila Morrone
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Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
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Foto Aude Guerrucci/REUTERS
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