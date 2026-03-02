FOTO Ona kao da ne stari! Anica Kovač napunila je 50, evo kako se mijenjala kroz godine...

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač proslavila je 50. rođendan. Iako su desetljeća prošla od njezina najvećeg uspjeha na svjetskoj pozornici ljepote, mnogi će se složiti da za Anicu vrijeme kao da je stalo
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić.
|
Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Kao Miss Hrvatske otputovala je u Južnoafričku Republiku na natjecanje Izbor za Miss svijeta u studenom 1995.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Osvojila je lentu prve pratilje Miss Venezuele Aguilere Marcano te je dobila titulu najljepše Europljanke.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Bio je to dosad najveći uspjeh Lijepe Naše na izborima za Miss u svijetu.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Našoj najuspješnijoj misici je priređen i veliki doček u Zagrebu kada se vratila s natjecanja.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Haljina koju je Anica Kovač nosila na izboru za Miss svijeta napravila je Matija Vuica. Bila je to prva haljina naše hvaljene dizajnerice koja se pojavila izvan Hrvatske.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Prije nego što je postala svjetski poznata, Anica je već hodala modnim pistama te je jedno vrijeme živjela u Parizu.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Anica je u skladnom braku s bivšim nogometašem Robertom Kovačem od 2001. godine. Zajedno su dobili troje djece.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto pixsell/ilsutracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Facebook, Marko Prpic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Facebook, Marko Prpic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Facebook, Marko Prpic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto Andrej Kreutz/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL/ ilustracija
Foto ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL
Foto Instagram/Iva Todorić