Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Ona kao da ne stari! Anica Kovač napunila je 50, evo kako se mijenjala kroz godine...

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač proslavila je 50. rođendan. Iako su desetljeća prošla od njezina najvećeg uspjeha na svjetskoj pozornici ljepote, mnogi će se složiti da za Anicu vrijeme kao da je stalo
Zagreb: Povratak Anice Kovač s izbora za Miss svijeta gdje je okrunjena prvom pratiljom, 20.11.1995.
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
1/53
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026