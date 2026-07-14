FOTO Oprez, vrući prizori! Kylie u bikiniju pokazala svoje obline

'Koliko volim ove bikinije', poručila je Kylie Jenner uz nekoliko fotografija sebe u minijaturnim bikinijima. A vole i njezini pratitelji nju u bikinijima, te su je i ovoga puta obasuli komplimentima...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kylie Jenner oduševila je opet svoje pratitelje.
| Foto: instagram
Kylie Jenner oduševila je opet svoje pratitelje. |
Foto: instagram
Kylie Jenner oduševila je opet svoje pratitelje.
| Foto: instagram
Objavila je nekoliko fotografija sebe dok pozira u raznim bikinijma.
| Foto: instagram
'Najzgodnija si', 'Opsjednuti smo tobom', 'Koja si ti ljepotica', pisali su joj u komentarima pratitelji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/kylie jenner
Sunce, more i topići glavno su obilježlje Kylie Jenner u posljednje vrijeme.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Unatoč visokim temperaturama, Kylie ne odustaje od vježbanja i održavanja vitke figure.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Nedavno je podijelila fotke iz teretane.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Ali i one nešto opuštenije...
| Foto: Instagram/kylie jenner
Kylie nas redovito časti bikini fotkama.
| Foto: instagram
Mininaturni kupaći kostimi malo toga ostavljaju mašti.
| Foto: instagram
Na plaži voli popiti i hladno piće...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Na plaži se nedavno fotkala u bijeloj haljini ispod koje nije nosila donje rublje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Fotkala se i u rozoj kombinaciji
| Foto: Instagram
Reality zvijezda okupila je bliske suradnike i prijateljice povodom promocije svog kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics, a cijela večer bila je uređena u prepoznatljivim ružičastim tonovima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto NINO, LELE, MIHA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram