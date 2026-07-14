MINIMALNO ODJEĆE FOTO Oprez, vrući prizori! Kylie u bikiniju pokazala svoje obline

'Koliko volim ove bikinije', poručila je Kylie Jenner uz nekoliko fotografija sebe u minijaturnim bikinijima. A vole i njezini pratitelji nju u bikinijima, te su je i ovoga puta obasuli komplimentima...

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