FOTO Oskudne kreacije Sevka je nosila diljem regije na svojim velikim koncertima: Evo fotki

Severina je u petak održala prvi od dva koncerta u Areni Zagreb, a za taj nastup odabrala je bež korzet i kožne hlače na kojima se isticala kopča za remen s natpisom 'Seve'. Prisjetili smo se i ranijih Severininih izdanja u kojima je punila arene diljem regije
Ovo je bio Severinin outfit za Arenu Zagreb u petak navečer | Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Ovo je bio Severinin outfit za Arenu Zagreb u petak navečer | Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
