FOTO Oskudne kreacije Sevka je nosila diljem regije na svojim velikim koncertima: Evo fotki

Severina je u petak održala prvi od dva koncerta u Areni Zagreb, a za taj nastup odabrala je bež korzet i kožne hlače na kojima se isticala kopča za remen s natpisom 'Seve'. Prisjetili smo se i ranijih Severininih izdanja u kojima je punila arene diljem regije
Ovo je bio Severinin outfit za Arenu Zagreb u petak navečer
Ovo je bio Severinin outfit za Arenu Zagreb u petak navečer |
Ovo je bio Severinin outfit za Arenu Zagreb u petak navečer
U ovoj kombinaciji nastupila je u Splitu nedavno
U bež kombinaciji održala je koncert u Areni Boris Trajkovski u Skoplju 2024.
U čipkastoj kombinaciji nastupila je u Varaždinu 2023.
U oskudnoj kombinaciji nastupila je u Areni Zagreb 2019. godine
U Spaladium Areni u Splitu je nastupila 2013. u izazovnoj kreaciji, a i skidala se na pozornici.
Takav je outfit imala i u Varaždinu iste godine...
Kao i u Areni Zagreb...
