FOTO Osramoćeni Andrew se često družio s Epsteinom

Odnos Andrewa Mountbatten-Windsora (bivšeg princa Andrewa, vojvode od Yorka) s američkim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom nad djecom Jeffreyjem Epsteinom ostao je trajni izvor kontroverzi s ozbiljnim posljedicama za britansku kraljevsku obitelj.
Njihova povezanost došla je pod pojačanu pažnju nakon Epsteinove osude 2008. godine zbog regrutiranja maloljetnice za prostituciju
| Foto: Department of Justice
Njih dvojicu je 1999. upoznala Epsteinova suradnica Ghislaine Maxwell (koja je 2021. osuđena za seksualne zločine nad djecom), a družili su se u visokoprofilnim krugovima, pri čemu je Epstein prisustvovao događanjima u dvorcu Windsor i na imanju Sandringham House
Kontroverza je eskalirala ozbiljnim optužbama Virginije Giuffre, koja je tvrdila da je bila trgovana od strane Epsteina i Maxwella te prisiljena na seksualne odnose s Andrewom tri puta početkom 2000-ih, počevši kada je imala 17 godina.
| Foto: Southern District of New York
