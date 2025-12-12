FOTO Ostala je uvijek ista: Na sceni je više od 40 godina, no ova ljepotica kao da ne stari

Oskarovka Jennifer Connelly tijekom zavidne karijere ostvarila je niz uloga zbog kojih je dobila i najveća priznanja struke. Za lijepu glumicu mnogi kažu da nije ni dana ostarjela otkako se pojavila u hit filmu "Genijalni um", a danas slavi 55. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala posljednjih godina.
Jennifer Connelly rođena je 12. prosinca 1970. u New Yorku. S roditeljima se nekoliko puta selila, no uvijek su se vraćali New Yorku, gdje je ona počela i glumačku karijeru.
Kada je imala 10 godina, očev prijatelj je predložio da ju odvedu na audiciju za manekenku. Pozirala je za nekoliko kataloga prije nego što je počela glumiti u reklamama.
U intervjuima je pričala da nije imala plan postati glumicom te da ju je više zanimao modeling. Kao tinejdžerica se pojavila na naslovnicama nekoliko časopisa, a jedno vrijeme je i pjevala te je objavila nekoliko službenih singlova.
Na filmu je debitirala s 11 godina u filmu "Once Upon a Time in America". Postala je svjetski poznata zbog uloge Sare Williams u filmu "Labyrinth" koji je snimala s Davidom Bowiejem.
Za film "Genijalni um" dobila je Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu.
Okušala se u brojnim žanrovima, no trileri su joj postali potpis. Jedna od njezinih najcjenjenijih uloga je ona u "Rekvijemu za snove" iz 2000. u kojem je glumila uz Jareda Leta.
"Hulk", "Dark Water", "Little Children" i "Top Gun: Maverick" samo su neki od filmova u kojima je briljirala posljednjih godina.
Connelly je pričala kako je upisala Sveučilište Yale nakon srednje škole te je htjela studirati književnost, no vratila se filmu gdje je i ostala.
Glumica je imala i pauze od snimanja, a između 2003. i 2005. nije uzimala nove projekte. Danas je na glasu kao jedna od najboljih glumica svoje generacije.
Tijekom karijere mediji su pokušali izvući detalje o njezinom privatnom životu, no na tom je polju uvijek bila povučena.
S kolegom Billyjem Campbellom hodala je 90-ih godina. Nakon prekida ljubila je fotografa Davida Dugana, s kojim je 1997. godine dobila sina.
Za glumca Paula Bettanyja udala se 2003. godine na privatnoj ceremoniji u Škotskoj. Upoznali su se na snimanju "Genijalni um", a i danas su u stabilnom braku. Zajedno su dobili dvoje djece.
U nastavku galerije pogledajte kako se Connelly mijenjala kroz godine.
