BIVŠA MANEKENKA

FOTO Ostala je uvijek ista: Na sceni je više od 40 godina, no ova ljepotica kao da ne stari

Oskarovka Jennifer Connelly tijekom zavidne karijere ostvarila je niz uloga zbog kojih je dobila i najveća priznanja struke. Za lijepu glumicu mnogi kažu da nije ni dana ostarjela otkako se pojavila u hit filmu "Genijalni um", a danas slavi 55. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala posljednjih godina.
Jennifer Connelly rođena je 12. prosinca 1970. u New Yorku. S roditeljima se nekoliko puta selila, no uvijek su se vraćali New Yorku, gdje je ona počela i glumačku karijeru. | Foto: pixsell/ilsutracija
