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SUBOTNJI ĐIR

FOTO Osunčani centar grada: Evo tko je sve prošetao špicom

Subotnje sunce izmamilo je građane na zagrebačke ulice, a među njima su se našla i brojna poznata lica. Pogledajte tko je ovo prijepodne proveo u centru glavnog grada
Zagreb: Poznati na špici
Anica Kovačević | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Anica Kovačević | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Komentari 4

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