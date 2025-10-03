Obavijesti

ŽIVOT JOJ SE PROMIJENIO PREKO NOĆI

FOTO Osvajala je modne piste svijeta, a onda jedva preživjela: Evo gdje je sad Kim Kosanović

Nekadašnja manekenka Kim Kosanović (30) osvajala je modne piste svijeta, bila zaštitno lice Guessa i gradila karijeru iz snova. No u 22. godini život joj se okrenuo naglavačke. Doživjela je moždani udar i ponovno učila hodati i govoriti.
Zagreb: Pobjednica natjecanja The Look of the Year, Kim Kosanović
- Počela sam vrlo mlada, više slučajno nego planski. Prvo su me zaustavljali na ulici, ali mama mi nikako nije dala da prihvatim ponudu. Kad sam tek krenula, sa šesnaest godina, nisam imala u startu ambiciju "osvojiti svijet mode", nego su se otvorila vrata i ja sam kroz njih ušla. Prepoznali su moj potencijal, ponudili su mi prve angažmane i odjednom sam bila u tom svijetu. Angažmani za Guess došli su kad sam mislila da sam se već povukla, prestala sam se time baviti i posvetila obrazovanju - prisjetila se. | Foto: Marko Jurinec
