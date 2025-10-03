ŽIVOT JOJ SE PROMIJENIO PREKO NOĆI
FOTO Osvajala je modne piste svijeta, a onda jedva preživjela: Evo gdje je sad Kim Kosanović
Nekadašnja manekenka Kim Kosanović (30) osvajala je modne piste svijeta, bila zaštitno lice Guessa i gradila karijeru iz snova. No u 22. godini život joj se okrenuo naglavačke. Doživjela je moždani udar i ponovno učila hodati i govoriti.
- Počela sam vrlo mlada, više slučajno nego planski. Prvo su me zaustavljali na ulici, ali mama mi nikako nije dala da prihvatim ponudu. Kad sam tek krenula, sa šesnaest godina, nisam imala u startu ambiciju "osvojiti svijet mode", nego su se otvorila vrata i ja sam kroz njih ušla. Prepoznali su moj potencijal, ponudili su mi prve angažmane i odjednom sam bila u tom svijetu. Angažmani za Guess došli su kad sam mislila da sam se već povukla, prestala sam se time baviti i posvetila obrazovanju - prisjetila se.
| Foto: Marko Jurinec
U 22. godini Kim je doživjela moždani udar i završila u komi.
| Foto: Privatni album
Liječnici su se bojali da neće preživjeti, a kad se probudila, mislila je da ima 13 godina. Slijedio je težak oporavak, ali iz njega je izašla jača nego prije.
| Foto: Privatni album
- Dogodilo se to u trenutku kada sam to najmanje očekivala – mlada, zdrava izvana, na vrhuncu karijere. Bilo je to u Crnoj Gori gdje sam bila na ljetovanju. U tom trenutku sjedila sam i ručala i nije bilo nikakvog upozorenja. To je šok koji ti potpuno promijeni percepciju vlastite ranjivosti - rekla nam je.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Nakon moždanog udara Kim je morala ponovno učiti hodati i govoriti. Iako su prognoze bile teške, nije odustala i uspjela se oporaviti.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
- Oporavak je bio iznenađujuće brz, ali ne i lak. Od fizičkih vježbi, ponovnog učenja sitnica, pa do mentalnog prihvaćanja situacije. Trajalo je mjesecima. Prva misao u bolnici bila je: “Hoću li opet moći normalno živjeti?” Posljedice danas nisu drastične, ali memorija mi je ostala nešto slabija – što je podsjetnik da zdravlje nije nešto što se podrazumijeva. Najveća podrška bila mi je tada moja mama, koja mi nije dopuštala da se opustim, gurala me da se trudim čak i u trenucima nedostatka motivacije i letargije, koji su, pogotovo na samom početku, bili zaista česti. Naravno, tu su bili i moji najbliži, obitelj i par ljudi koji su ostali tu i kad je bilo najgore - ispričala je.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Priznala je da joj je najteže bilo prihvatiti da život više neće biti isti. U početku je željela vratiti se na piste, ali snagu je pronašla u životu izvan mode i podršci obitelji.
Modeling joj ne nedostaje, jer iz njega je uzela sve što je trebala.
Shvatila je da modeling ima rok trajanja te da želi život s dubljim temeljima. Naučila je i da se iza glamura često kriju iscrpljenost i nesigurnost, a pravo samopouzdanje dolazi iznutra.
Danas je magistrica psihologije i radi u obiteljskoj tvrtki, daleko od svjetla reflektora.
Najveću sreću pronašla je u ljubavi. Početkom rujna udala se za dugogodišnjeg partnera Brunu Soldu, kojeg opisuje kao iskrenog, stabilnog i najvećeg džentlmena kojeg je upoznala.
| Foto: Privatni album
