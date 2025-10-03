FOTO Osvajala je modne piste svijeta, a onda jedva preživjela: Evo gdje je sad Kim Kosanović

- Oporavak je bio iznenađujuće brz, ali ne i lak. Od fizičkih vježbi, ponovnog učenja sitnica, pa do mentalnog prihvaćanja situacije. Trajalo je mjesecima. Prva misao u bolnici bila je: “Hoću li opet moći normalno živjeti?” Posljedice danas nisu drastične, ali memorija mi je ostala nešto slabija – što je podsjetnik da zdravlje nije nešto što se podrazumijeva. Najveća podrška bila mi je tada moja mama, koja mi nije dopuštala da se opustim, gurala me da se trudim čak i u trenucima nedostatka motivacije i letargije, koji su, pogotovo na samom početku, bili zaista česti. Naravno, tu su bili i moji najbliži, obitelj i par ljudi koji su ostali tu i kad je bilo najgore - ispričala je. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL