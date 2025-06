FOTO Otvorili Slano Film Days! 'Izuzetno nam je drago što smo uspjeli dovesti zvijezde...'

Sinoć je u vrtu Vile Riva u Slanom, u vrlo neformalnoj, intimnoj atmosferi održan susret svih sudionika i gostiju Slano Film Days s predstavnicima medija. Tijekom sljedećih pet dana Slano postaje mjesto filmskih razgovora, razmjene iskustava i ideja, neformalnih druženja regionalnih filmskih autora i istaknutih imena iz svijeta filma i filmske industrije.

I ove godine u ljetnom kinu Vila Riva održavat će se večernje projekcije mahom nagrađivanih filmskih naslova koje su odabrali i koje će najaviti gosti Slano Film Daysa.

Foto: Primož Korošec

Prisutnima se obratio direktor i autor koncepta Slano Film Days Miro Purivatra, te pozdravio i zaželio dobrodošlicu svim gostima i sudionicima; glumcima Steveu Buscemiju i Danielu Brühlu, redateljima Michelu Francu, Damjanu Kozoleu, Juhi Kuosmanenu, Ognjenu Glavoniću, Rubenu Östlundu, Pawełu Pawlikowskom, Danisu Tanoviću, Jasmili Žbanić i Želimiru Žilniku, direktoru fotografije Michaelu Seresinu, casting direktorici Nancy Bishop i agenticama za talente Anili Gajević, Bojani Rnjak i Elisabeth Weiderseim. Susretu su prisustvovali i sudionici SFD; glumice i glumci Iva Babić, Yllka Gashi, Marko Grabež, Maja Izetbegović, Klara Kuk, Mišo Obradović, redateljice i redatelji Gregor Božić, Jelena Gavrilović, Samir Karahoda, Ivan Marinović, te snimateljice Jana Anđić, Milena Bečanović i Magdalena Ptiček.

Foto: Primož Korošec

- Velika mi je čast zaželjeti vam dobrodošlicu na Slano Film Days. Vjerujem da će u sljedećih pet dana u Slanom uživati svi naši gosti, ali i svi koji vole film. Želim zahvaliti načelniku Općine Dubrovačko primorje Nikoli Knežiću, direktorici Turističke zajednice Općine Dubrovačko primorje Klari Vojvodić Medar, ali i svim Slanjanima koji rade na organizaciji Slano Film Daysa. Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo uspjeli dovesti ovoliki broj gostiju, a istovremeno i nove zvijezde hrvatske i regionalne kinematografije koji će ovih pet dana razgovarati s istaknutim filmskim autorima iz čitavog svijeta. Slano je mjesto gdje se rado dolazi, gdje gledamo filmove i pričamo o filmovima. Selekciju filmova su napravili naši dragi gosti, i nadamo se da ćete u njima uživati - izjavio je Miro Purivatra.

Foto: Primož Korošec

Održana je i prva ovogodišnja filmska projekcija i to Oscarom nagrađenog filma JOŠ JEDNA RUNDA, danskog redatelja Thomasa Vinterberga s Madsom Mikkelsenom u glavnoj ulozi. Film je odabrao i najavio redatelj Juho Kuosmanen.

- Veliko je zadovoljstvo biti dijelom ove obitelji. Ovaj sam film odabrao jer sam htio da to bude europski art film, ali u isto vrijeme i zabavan i lagan...naime, iako se bavi vrlo ozbiljnom temom, radi to na duhovit, zabavan način i zapravo je jedna lijepa oda životu - izjavio je Kuosmanen pred do posljednjeg mjesta popunjenim gledalištem na glavnom trgu u Slanom.

Foto: Primož Korošec

Večeras nas u ljetnom kinu Vila Riva očekuju dvije filmske projekcije; kratkometražnog filma MUZA Paweła Pawlikowskog i kultnog noir filma Carola Reeda TREĆI ČOVJEK, kojeg je za publiku odabrao i kojeg će najaviti renomirani poljski redatelj i Małgosia Bela, koja potpisuje scenarij, kostimografiju i produkciju, te u filmu glumi uz Marcina Maseckog, poljskoga avangardnog pijanista, kompozitora i dirigenta. Masecki će uživo, uz projekciju filma, svirati na pijaninu.

Foto: Primož Korošec

Sudjelovanje filmskih profesionalaca i studenata iz regije na Slano Film Days podržali su regionalni filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore i Slovenski filmski centar. Slano Film Days održava se u Slanom i na Elafitskim otocima od 17. do 21. lipnja 2025.

Foto: Primož Korošec