Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GAZDINA KĆI

FOTO Ovako je Iva Todorić uzela mikrofon i pjevala mami Vesni

MAMA Vesna. VelikIm slovima napisano jer moja Mama je definicija majke. Pjesma koju joj godinama pjevam i pjevat ću joj dok sam živa je u videu. Mama volim te, napisala je
FOTO Ovako je Iva Todorić uzela mikrofon i pjevala mami Vesni
Iva Todorić je nedavno proslavila 50. rođendan. Na društvenim mrežama pohvalila se sa snimkama s rođendana, a na jednoj koja je posebno oduševila pratitelje, zapjevala je svojoj mami Vesni pjesmu Hanke Paldum 'Pamtim još'. | Foto: Instagram
1/20
Iva Todorić je nedavno proslavila 50. rođendan. Na društvenim mrežama pohvalila se sa snimkama s rođendana, a na jednoj koja je posebno oduševila pratitelje, zapjevala je svojoj mami Vesni pjesmu Hanke Paldum 'Pamtim još'. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026