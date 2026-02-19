FOTO Ovako je Iva Todorić uzela mikrofon i pjevala mami Vesni

MAMA Vesna. VelikIm slovima napisano jer moja Mama je definicija majke. Pjesma koju joj godinama pjevam i pjevat ću joj dok sam živa je u videu. Mama volim te, napisala je
Iva Todorić je nedavno proslavila 50. rođendan. Na društvenim mrežama pohvalila se sa snimkama s rođendana, a na jednoj koja je posebno oduševila pratitelje, zapjevala je svojoj mami Vesni pjesmu Hanke Paldum 'Pamtim još'.
| Foto: Instagram
Iva Todorić je nedavno proslavila 50. rođendan. Na društvenim mrežama pohvalila se sa snimkama s rođendana, a na jednoj koja je posebno oduševila pratitelje, zapjevala je svojoj mami Vesni pjesmu Hanke Paldum 'Pamtim još'.
|
Foto: Instagram
Iva Todorić je nedavno proslavila 50. rođendan. Na društvenim mrežama pohvalila se sa snimkama s rođendana, a na jednoj koja je posebno oduševila pratitelje, zapjevala je svojoj mami Vesni pjesmu Hanke Paldum 'Pamtim još'.
| Foto: Instagram
MAMA Vesna. VelikIm slovima napisano jer moja Mama je definicija majke. Pjesma koju joj godinama pjevam i pjevat ću joj dok sam živa je u videu. Mama VOLIM TE, napisala je.
| Foto: Instagram
Mama i ona pjevale su zajedno, a na kraju pjesme zagrlile su se. Iva je jako povezana s majkom, a nedavno je za Story govorila o obitelji.
| Foto: Instagram
Obitelj mi je na prvom mjestu. Ona je moje sidro. I dalje svi zajedno živimo. Moja je obitelj velika i složna: moji roditelji, djed koji ima 99 godina, braća, nećaci, šogorice... Često smo svi zajedno, a posebno me vesele moje male nećakinje koje su mi izvor najveće radosti. S braćom sam bliža nego ikada - tu sam za njih koliko god mogu, kao i oni za mene. U tom zajedništvu pronalazim mir, snagu i smisao, rekla je.
| Foto: Instagram
Iako je okruglih 50 napunila još u siječnju, fešta je tad propala zbog gripe. Sve se nadoknadilo na Valentinovo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram
Foto Facebook
Foto Instagram
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram