SIN MIRE BULJA

FOTO Ovako je izgledalo sinjsko vjenčanje: Mladoženja Nediljko Bulj i mlada Pia su blistali...

Sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja, Nediljko Bulj, vjenčao se 10. siječnja u Sinju sa svojom dugogodišnjom djevojkom Pijom Cvitković. Buljeva snaha je ambiciozna političarka i studentica studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
