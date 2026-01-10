FOTO Ovako je izgledalo sinjsko vjenčanje: Mladoženja Nediljko Bulj i mlada Pia su blistali...

Sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja, Nediljko Bulj, vjenčao se 10. siječnja u Sinju sa svojom dugogodišnjom djevojkom Pijom Cvitković. Buljeva snaha je ambiciozna političarka i studentica studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
