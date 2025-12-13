FOTO Ovako je izgledao Dječji Eurosong 2025. u Gruziji

Gruzijskim Tibilisom večeras su se orili anđeoski glasovi 18 djece do 14 godina na Dječjem Eurosongu, a među njima je srce na pozornici ostavio i naš Marino Vrgoč pjevajući svoje 'Snove'. U konkurenciji su mu bili izvođači iz Malte, Azerbajdžana, San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Italije, Portugala, Španjolske, Gruzije, Cipara, Francuske i Albanije, no za nas je Marino ipak bio poseban
Nakon nastupa i glasovanja, svih 18 ih je zajedno zapjevao na pozornici prije proglašenja pobjednika. U glas su pjevali 'sjajimo zajedno...'
| Foto: The Junior Eurovision
Francuska za koju je pjevala Lou Deleuze 'Ce Monde' je po glasovima žirija bila najveći favorit odnijevši najveći broj glasova ukupno 152 i u konačnici s 89 glasova publike, a glasali su iz 188 zemalja od petka navečer, bila je daleko ispred svih. Pjesmom je pitala odrasle kakav im to svijet ostavljamo, a ona je sve ostavila bez teksta svojim glasom
U galeriji pogledajte djelić atmosfere iz dvorane u Gruziji, gdje se večeras slavila glazba, dječja energija i eurovizijsko zajedništvo.
