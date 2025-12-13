Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VEČER ispunjena glazbom i osmijesima

FOTO Ovako je izgledao Dječji Eurosong 2025. u Gruziji

Gruzijskim Tibilisom večeras su se orili anđeoski glasovi 18 djece do 14 godina na Dječjem Eurosongu, a među njima je srce na pozornici ostavio i naš Marino Vrgoč pjevajući svoje 'Snove'. U konkurenciji su mu bili izvođači iz Malte, Azerbajdžana, San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Italije, Portugala, Španjolske, Gruzije, Cipara, Francuske i Albanije, no za nas je Marino ipak bio poseban
FOTO Ovako je izgledao Dječji Eurosong 2025. u Gruziji
Nakon nastupa i glasovanja, svih 18 ih je zajedno zapjevao na pozornici prije proglašenja pobjednika. U glas su pjevali 'sjajimo zajedno...' | Foto: The Junior Eurovision
1/25
Nakon nastupa i glasovanja, svih 18 ih je zajedno zapjevao na pozornici prije proglašenja pobjednika. U glas su pjevali 'sjajimo zajedno...' | Foto: The Junior Eurovision
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025