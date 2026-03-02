Umro Ziggy Chowdry, poznati menadžer The Prodigyja

Glazbeni svijet potresla je vijest o smrti Ziggyja Chowdryja, prvog menadžera legendarnog britanskog benda The Prodigy. Chowdry je preminuo u četvrtak, 26. veljače, u 60. godini života, a bend mu je odao emotivnu počast, nazvavši ga “silom prirode”.

Vijest o njegovoj smrti dolazi gotovo sedam godina nakon gubitka karizmatičnog frontmena Keith Flint, koji je preminuo 2019. u 49. godini.

Članovi benda, koji su ga osnovani još u listopadu 1990., oprostili su se od svog nekadašnjeg menadžera dirljivom porukom na Facebooku.

“Počivaj u miru, Ziggy. Bio je naš prvi menadžer još 1991. godine i osigurao nam je prvi nastup u klubu 4 Aces, Labyrinth, Dalston. Bio je sila prirode. Tužne vijesti. Počivaj u miru, Zig. Poštovanje – LH i M”, stoji u objavi, potpisanoj inicijalima preostalih članova.

Chowdry je postao menadžer benda nakon što ih je upoznao dok je radio kao lokalni promotor i vrlo brzo prepoznao njihov potencijal.

Nakon zapaženih nastupa 1991. godine, The Prodigy su se probili singlovima Charly i Everybody In the Place, a tijekom 1990-ih učvrstili su status jednog od najutjecajnijih elektroničkih sastava s hitovima poput Firestarter i Breathe.

Tijekom karijere bend je imao čak sedam albuma na prvom mjestu top-ljestvica te je osvojio dva BRIT Awarda, postavši globalni fenomen elektroničke glazbe.

Preostali članovi, Liam Howlett i Maxim, ove su godine ponovno aktivni. Nakon turneje po arenama u Velikoj Britaniji i Irskoj, planirane za travanj i svibanj, tijekom ljeta nastupit će na četiri velika open-air koncerta.