Obavijesti

Show

Komentari 0
BEND SE OPROSTIO

Umro Ziggy Chowdry, poznati menadžer The Prodigyja

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Umro Ziggy Chowdry, poznati menadžer The Prodigyja
1
Foto: Facebook, canva

Ziggy Chowdry bio je prvi menadžer kultnog britanskog sastava i čovjek koji ih je lansirao prema svjetskoj slavi

Admiral

Glazbeni svijet potresla je vijest o smrti Ziggyja Chowdryja, prvog menadžera legendarnog britanskog benda The Prodigy. Chowdry je preminuo u četvrtak, 26. veljače, u 60. godini života, a bend mu je odao emotivnu počast, nazvavši ga “silom prirode”.

Vijest o njegovoj smrti dolazi gotovo sedam godina nakon gubitka karizmatičnog frontmena Keith Flint, koji je preminuo 2019. u 49. godini.

Članovi benda, koji su ga osnovani još u listopadu 1990., oprostili su se od svog nekadašnjeg menadžera dirljivom porukom na Facebooku.

“Počivaj u miru, Ziggy. Bio je naš prvi menadžer još 1991. godine i osigurao nam je prvi nastup u klubu 4 Aces, Labyrinth, Dalston. Bio je sila prirode. Tužne vijesti. Počivaj u miru, Zig. Poštovanje – LH i M”, stoji u objavi, potpisanoj inicijalima preostalih članova.

Chowdry je postao menadžer benda nakon što ih je upoznao dok je radio kao lokalni promotor i vrlo brzo prepoznao njihov potencijal.

Nakon zapaženih nastupa 1991. godine, The Prodigy su se probili singlovima Charly i Everybody In the Place, a tijekom 1990-ih učvrstili su status jednog od najutjecajnijih elektroničkih sastava s hitovima poput Firestarter i Breathe.

Tijekom karijere bend je imao čak sedam albuma na prvom mjestu top-ljestvica te je osvojio dva BRIT Awarda, postavši globalni fenomen elektroničke glazbe.

Preostali članovi, Liam Howlett i Maxim, ove su godine ponovno aktivni. Nakon turneje po arenama u Velikoj Britaniji i Irskoj, planirane za travanj i svibanj, tijekom ljeta nastupit će na četiri velika open-air koncerta.

24sata na Exitu Zbog Prodigyja se zatresao pod: Ljudi plakali i vrištali od sreće pa se penjali jedni po drugima
Zbog Prodigyja se zatresao pod: Ljudi plakali i vrištali od sreće pa se penjali jedni po drugima

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Amsterdamski bend Nusantara Beat stiže na INmusic festival
NOVI DODATAK PROGRAMU

Amsterdamski bend Nusantara Beat stiže na INmusic festival

Amsterdamski šesteročlani bend Nusantara Beat pridružuje se impresivnom programu 18. izdanja INmusic festivala, na koje donosi suvremenu interpretaciju tradicionalne indonezijske glazbe 20. stoljeća.
Od stadionskih himni do uloge djeda: Slavni pjevač ostao je vjeran svojoj prvoj ljubavi
ZAJEDNO SU VIŠE OD 35 GODINA

Od stadionskih himni do uloge djeda: Slavni pjevač ostao je vjeran svojoj prvoj ljubavi

Frontmen benda Bon Jovi nije samo autor bezvremenskih rock himni, već i čovjek čija je životna priča o odanosti, obitelji i ustrajnosti jednako impresivna kao i njegova karijera. Danas slavi 64. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026