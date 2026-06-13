Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SJEĆATE JE SE?

FOTO Ovako se mijenjala Maria Horvat iz 'Savršenog' i 'Ljubav je na selu': Sada se udala...

Bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' i 'Ljubav je na selu', sportska novinarka i direktorica nogometnog kluba udala se na Mauricijusu. Evo kako je izgledala na TV-u, a bila je i na izboru za miss...
FOTO Ovako se mijenjala Maria Horvat iz 'Savršenog' i 'Ljubav je na selu': Sada se udala...
Maria je na male ekrane prvi put stigla 2022. godine kada se u trećoj sezoni „Gospodina Savršenog“ borila za srce Tonija Šćulca. | Foto: RTL/canva
1/16
Maria je na male ekrane prvi put stigla 2022. godine kada se u trećoj sezoni „Gospodina Savršenog“ borila za srce Tonija Šćulca. | Foto: RTL/canva
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026