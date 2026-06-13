FOTO Ovako se mijenjala Maria Horvat iz 'Savršenog' i 'Ljubav je na selu': Sada se udala...

Bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' i 'Ljubav je na selu', sportska novinarka i direktorica nogometnog kluba udala se na Mauricijusu. Evo kako je izgledala na TV-u, a bila je i na izboru za miss...
Maria je na male ekrane prvi put stigla 2022. godine kada se u trećoj sezoni „Gospodina Savršenog“ borila za srce Tonija Šćulca.
| Foto: RTL/canva
Maria je na male ekrane prvi put stigla 2022. godine kada se u trećoj sezoni „Gospodina Savršenog“ borila za srce Tonija Šćulca. |
Foto: RTL/canva
Maria je na male ekrane prvi put stigla 2022. godine kada se u trećoj sezoni „Gospodina Savršenog“ borila za srce Tonija Šćulca.
| Foto: RTL/canva
Sama je kasnije priznala kako je sudjelovanje u emisiji za nju bilo pozitivno iskustvo te da ju je, kao novinarku, zanimalo kako reality program izgleda iza kamera.
| Foto: RTL/canva
Jedno je vrijeme bila u vezi s Misterom turizma Hrvatske Dominikom Tvorekom.
| Foto: /Instagram
Foto /Instagram
Natjecala se na izboru Kraljice Hrvatske za Kraljicu Svijeta 2022., gdje je dobila titulu Kraljice medija.
| Foto: Goran Jakuš/RTL/kolaž
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Gledatelji su je kasnije mogli pratiti i u emisiji „Večera za 5“, gdje je pokazala svoje kulinarske vještine.
| Foto: RTL/canva
Foto RTL/canva
Sudjelovala je i u showu „Ljubav je na selu“. Ondje je stigla kao iznenađenje na imanje farmera Tonija Patrčevića.
| Foto: RTL/canva
Magistrirala je novinarstvo te je karijeru gradila kao sportska novinarka i televizijska voditeljica. Posebnu je pažnju privukla kada je postala jedna od najmlađih direktorica nogometnog kluba u Hrvatskoj, preuzevši upravljačku funkciju u NK Rudešu.
| Foto: RTL/canva
Krajem 2025. godine objavila je da se zaručila tijekom romantičnog putovanja u Veneciju.
| Foto: Privatni album
Sada je za 24sata potvrdila da se udala na Mauricijusu. Okruženi tirkiznim morem, bijelim pijeskom i tropskom vegetacijom, mladenci su jedno drugome izrekli sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji 6. lipnja.
| Foto: Privatni album
Bili su potpuno sami, a resort je osim samog vjenčanja organizirao i svjedoke.
| Foto: Privatni album
Identitet njezina supruga i dalje ostaje nepoznat javnosti. Svoj privatni život uspješno je držala podalje od očiju javnosti, a ni nakon vjenčanja nije otkrila tko je muškarac koji je osvojio njezino srce.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album