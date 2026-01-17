FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su se 'popravile', druge su bolno neprepoznatljive

Brojne poznate dame odlučile su se više ili manje dati u ruke plastičnih kirurga, koji ponekad svoj posao ne odrade kako treba. Neke su pak sretne rezultatom, dok su drugima lica nepovratno uništena...
Stankica Stojanović, pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', iskreno je progovorila o teškom razdoblju kroz koje je prošla zbog problema s filerima i pritiscima društva.
Stankica Stojanović, pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', iskreno je progovorila o teškom razdoblju kroz koje je prošla zbog problema s filerima i pritiscima društva.
Stankica Stojanović, pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', iskreno je progovorila o teškom razdoblju kroz koje je prošla zbog problema s filerima i pritiscima društva.
- Nisam objavila svoju bol. Nisam tražila publiku dok sam se borila da preživim ono što se nije smjelo dogoditi. Dok ste mi gasili svjetlo, ja sam učila kako ga ponovno upaliti. Sama. Uništili ste mi tijelo, ali nisam umrla. Uništili ste mi posao, ali nisam nestala. Pokušali ste mi oduzeti dostojanstvo, ali to niste mogli, jer ono ne pripada vama - navela je Stankica.
Otkrila je i da je bila žrtva kleveta i prijetnji, a neki su joj čak pokušali oduzeti klijente i narušiti ugled.
- Šutjela sam dok ste slali poruke mojim klijentima, dok ste iz sigurnosti svog kukavičluka rušili ono što sam godinama gradila. Umjesto istine, prijetnje. Umjesto odgovornosti, tišina. A sve to dok sam ležala s ranama koje vi nikada nećete imati hrabrosti ni priznati, a kamoli izliječiti. Ali zapamtite ovo: niste me uništili. Samo ste mi dali materijal da se ponovno rodim. Danas više nisam ista žena. Ja sam verzija sebe koju ste vi slučajno stvorili, pokušavajući me slomiti - dodala je Stojanović.
Istaknula je da su fotografije koje dijeli više od izgleda.
- Ove fotografije nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori. Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je čin pobune. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo sagrađeno na lažima. Preživjela sam vas. I sada ću pričati svoje iskustvo, iskustvo na koje mi nitko ne može oduzeti pravo. Izraelska poslovica kaže: "'Netko ne bi trebao prodavati ni dijelove za automobile, jer je zaj**ao s medicinskom opremom - zaključila je Stankica.
Danijela Dvornik si je za 58. rođendan poklonila facelift, odnosno zahvat zatezanja lica.
Kako je otkrila na TikToku tjedan dana prije zahvata, to joj je bila želja već neko vrijeme, i nitko je nije mogao odgovoriti.
- Najviše mi smetaju podbradak i vrat, bore mi ne smetaju toliko - rekla je tad svojim pratiteljima.
Pokazala je i kako oporavak teče.
- Ovo je super kako izgleda u odnosu na prvi i drugi dan, kad su mi oči bile puno zatvorenije i još sam bila natečenija. Sada već ličim na normalno ljudsko biće - našalila se Danijela u videu, vidno zadovoljna rezultatom.
Operacija je trajala šest sati, a bolove, kako je kazala, nije osjećala.
Sedamdesetih godina prošlog stoljeća Janice Dickinson bila je najplaćenija svjetska manekenka, a proglašena je i prvim supermodelom.
No s godinama se sve više okretala plastičnim operacijama koje su upropastile njezin izgled.
Lice joj je potpuno uništeno, djeluje čak pomalo i izmučeno, a povećala je i grudi.
Janice, koja je snimala vlastiti reality show, ne srami se svoje opsesije estetskim zahvatima, a svoje najdraže klinike i promovira na društvenim mrežama.
Bivša manekenka je 2006. godine izdala knjigu 'Sve u vezi mene je lažno i savršena sam'.
Reperica Lil' Kim je od početka svoje karijere sredinom devedesetih vrlo lako privlačila pažnju publike i medija.
Provokativan stil odijevanja i eksplicitne pjesme osigurale su joj popularnost kojoj je težila.
Iako je bilo vidljivo da joj se lice s godinama neprirodno mijenjalo, 'finalni rezultat' njezine ljubavi prema kozmetičkoj kirurgiji šokiralo je svijet 2012. godine kada se, nakon duže pauze, vratila na scenu.
Anjelica Huston, kći redatelja Johna Hustona i unuka glumca Waltera Hustona očarala je glumom u filmu 'Prizzi's Honor' 1985. godine, zbog kojeg je i osvojila Oscara.
Postala je gotovo kultna ikona zbog zavodljive interpretacije Morticije u filmu 'Obitelj Addams'.
Na početku karijere radila je i kao model, a njezino neobično lice privlačilo je mnoge.
No kako su godine prolazile, lice legendarne glumice postajalo je sve drugačije i to ne zahvaljujući starenju.
Nekoliko puta se podvrgnula plastičnoj kirurgiji, a sada jedva sliči samoj sebi.
Jocelyn Wildenstein dobila je nadimak 'Žena mačka' nakon brojnih estetskih korekcija kojima je postigla mačkasti izgled.
Osim po tome, bila je poznata i po razvodu teškom više od 2 milijarde dolara od milijardera Aleca Wildensteina.
Njezin je pokojni suprug Alec bio ljubitelj mačaka pa je Jocelyn, u strahu da ga ne izgubi, od kirurga zatražila da je 'pretvore' u mačku.
Ni to nije pomoglo jer je supruga zatekla u krevetu s 19-godišnjom ruskom manekenkom. Jocelyn je preminula 1. siječnja 2025. godine.
Iako je jedna od vodećih osoba u svijetu mode, Donatella Versace nije znala stati kada su plastične operacije u pitanju.
Estetskim zahvatima na licu ni sama ne zna broj, a njihov rezultat je i više nego jeziv.
Modna dizajnerica svoj je izgled operacijama promijenila, ali - na gore.
Donatella je godinama isprobavala nove zahvate, stoga bi joj lice drugačije izgledalo gotovo svaki put kada se pojavi u javnosti.
Nekadašnju holivudsku ljepoticu Melanie Griffith sve rjeđe viđamo na filmskom platnu.
Sve češće je u tabloidima koji seciraju njezino uništeno lice na fotografijama.
Na licu su joj jasno vidljive posljedice pretjeranih operacija. Poznato je da je bila na botoksu, zatezanju lica, sređivanju usnica i ubrizgavanju filera.
- Nisam shvatila na što nalikujem dok ljudi nisu počeli govoriti: 'O, moj Bože, što je učinila?!' To me toliko povrijedilo da sam otišla drugom doktoru i počela rješavati sve sra*e koje mi je jedna doktorica napravila. Srećom, izgledam normalnije sada - rekla je ranije.
Courtney Love, udovica legendarnog Kurta Cobaina bila je prava ljepotica...
Podvrgnula se operaciji nosa, a zatim su joj se, čini se, estetski zahvati svidjeli pa se odlučila i na 'facelift' i filere za usne.
Pop kraljica Madonna za mnoge je neprepoznatljiva nakon brojnih estetskih korekcija.
Jedan plastični kirurg je uvjeren da je bila na najmanje 12 estetskih zahvata, navodi Yahoo.
Među njima su operacija nosa, povećanje grudi, podizanje kapaka i ubrizgavanje filera u usne.
Danniela Westbrook (52) otvoreno je pričala o operacijama. "Ne mogu lagati. Nakon zahvata ruskih usnica, filera i botoksa bila sam tako natečena da sam mislila da ću se raspuknuti i mislim da je jadnom doktorskom timu već bilo zlo od mojih pitanja je li to normalno".
Glumica je 90-ih godina bila sinonim za ljepotu. Bila je omiljena slatkica iz BBC-jeve serije 'EastEnders', a danas šokira svojim izgledom nakon estetskih operacija i ovisnosti kojima se odala.
Još početkom 2017. godine otkrila kako joj se lice raspada i da čini sve kako bi ga spasila.
- Trunu mi jagodice i desni jer sam nekada bila ovisnica o kokainu, ali i zbog lošeg estetskog zahvata iz 2015. godine zbog kojeg sam dobila osteoporozu - rekla je glumica.
Liječnici su joj umjesto jagodica ugradili kosti jednog rebra. Operirala je i nos jer joj je septum potpuno uništen zbog drogiranja, a u Turskoj je napravila i kompletnu rekonstrukciju lica.
No operacija je pošla po zlu, a nakon povratka u Portugal hitno je prebačena u bolnicu jer su joj nakon slijetanja popucali šavovi i izgubila je vid na jedno oko.
- Tek kad sam prala kosu, shvatila sam da su šavovi otpali i da imam otvorenu ranu. Doslovno sam imala rupu sa strane glave. Zapravo sam mogla staviti prst u rupu, što je bilo užasno - objasnila je.
