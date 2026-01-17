FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su se 'popravile', druge su bolno neprepoznatljive

- Ove fotografije nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori. Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je čin pobune. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo sagrađeno na lažima. Preživjela sam vas. I sada ću pričati svoje iskustvo, iskustvo na koje mi nitko ne može oduzeti pravo. Izraelska poslovica kaže: "'Netko ne bi trebao prodavati ni dijelove za automobile, jer je zaj**ao s medicinskom opremom - zaključila je Stankica. | Foto: Instagram/Screenshoot