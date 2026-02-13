FOTO Ove slavne ljepotice imaju 50+ godina?! Ma nema šanse! Mame uzdahe svojim figurama

Brojne poznate dame svojim figurama u šestom desetljeću života mame uzdahe te golicaju maštu pratiteljima diljem svijeta. Većina njih pazi na režim prehrane i treninga, a u galeriji pogledajte kako izgledaju u oskudnim izdanjima i zbog čega ih zovu najljepšim ženama svijeta.
Jennifer Lopez će u srpnju ove godine proslaviti 57. rođendan, a svakom novom objavom na Instagramu pokrene lavinu komentara na račun svog izgleda.
| Foto: Instagram/Jennifer Lopez
Pratitelji joj redom pišu kako izgleda puno mlađe nego što zaista jest. Lopez ne skriva koliko je ponosna na svoju figuru.
U nekoliko navrata je komentirala da naporno vježba te da je na posebnom režimu prehrane zahvaljujući čemu održava besprijekornu liniju.
Gwyneth Paltrow ne libi se objavljivati golišave fotografije na svom Instagramu. Glumica će u rujnu ove godine proslaviti 54. rođendan.
Otvoreno je pričala o hormonskoj terapiji koju uzima, ne srami se svojih godina te ističe da pazi na svoj izgled koji ponosno pokazuje i svijetu.
Nekoliko puta pozirala je gola, a komentirala je i kako smatra da su mnoge žene tek u pedesetima na vrhuncu svojih života.
Manekenka Elle MacPherson u ožujku slavi 62. rođendan, a nadimak "The Body" dobila je još 90-ih kada je bila jedna od istaknutijih supermodela.
Bavila se i glumom, a u filmovima se skidala do kraja zbog uloga. Na društvenim mrežama pokazuje svoju zavidnu figuru, a pratitelji joj redom pišu da izgleda bolje no ikada.
Tjelovježba je sastavni dio dana Elle MacPherson, pazi što jede te meditira.
Halle Berry često golica maštu pratiteljima na Instagramu, a slavna glumica ove godine će proslaviti 60. rođendan.
Lijepa glumica ne skriva da naporno trenira te da pazi na prehranu, a nije joj se teško skinuti skoro do kraja.
Carmen Electra, pravim imenom Tara Leigh Patrick, američka je glumica, manekenka i TV zvijezda koja je najveći slavu stekla devedesetih godina, a uskoro će proslaviti 54. rođendan.
Najveću slavu stekla je u seriji Baywatch, gdje je crvenim kupaćim kostimom osvojila publiku diljem svijeta. I danas na društvenim mrežama golica maštu mnogih u oskudnim izdanjima.
Besprijekornu figuru uvijek voli pokazati, a mnogi ju hvale gdje god da se pojavi.
Demi Moore prošle godine je proslavila 63. rođendan, a iako je bila na mnogim kirurškim zahvatima, u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji stil.
Slavna glumica nije imala problema skidati se do kraja pred kamerama, što je i učinila za nekoliko svojih uloga.
Sjajnu figuru održava vježbanjem i prehranom, a obožavatelji hvale njezin mladolik izgled.
Heidi Klum ove će godine proslaviti 53. rođendan. U intervjuima je isticala da ne pretjeruje ni sa čime, ne vježba previše, a pazi što jede.
Slavna manekenka nerijetko se skida pred objektivom, a sve redovito dijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Klum se ne srami svoga tijela, ni svojih godina, a nedavno je rekla kako je tajna njezina sjaja zgodni suprug Tom Kaulitz (36).
Salma Hayek u rujnu ove godine će proslaviti okrugli, 60. rođendan, a slavna glumica izgleda bolje no ikada.
Mnogi komentiraju kako izgleda da je za Salmu vrijeme stalo. Na društvenim mrežama ponosno pokazuje svoju bujnu figuru.
Nevjerojatan stas održava redovitim vježbanjem te pomno brine o svom zdravlju.
Catherine Zeta Jones ima 56 godina, a i dalje slovi za jednu od najzgodnijih glumica. Tijekom karijere nije se libila skidati do kraja, a na taj je način prije nekoliko godina čestitala rođendan svom 25 godina starijem suprugu, Michaelu Douglasu.
Glumica je nekada je slovila za najfatalniju ženu u Hollywoodu. Njenoj liniji i prirodno prekrasnom licu zavidjeli su mnogi, kao i bujnoj i dugoj kosi.
Nevjerojatnom figurom Catherine Zeta Jones i danas može posramiti puno mlađe kolegice.
Cindy Crawford jedna je od najuspješnijih manekenki na svijetu, a ove godine će proslaviti 60. rođendan.
Slavna ljepotica nekoliko puta se skinula za Playboy. Karijeru u manekenstvu završila je 2000. godine, a s vremena na vrijeme se pojavi u nekom modnom časopisu.
Cindy je priznala da povremeno ode na botoks i vitaminske injekcije, no izrazito pazi na vježbanje i prehranu.
Heather Graham prije nekoliko je dana proslavila 56. rođendan, a zbog mladolikog izgleda mnogi ističu kako bi joj dali puno manje godina.
Na društvenim mrežama redovito objavljuje fotke u bikinijima te dobiva redom komplimente na svoj račun.
Heather se proslavila u devedesetima i ranim 2000-ima kada je stekla status 'holivudskog seks-simbola'.
Nekadašnja 'seks bomba' Pamela Anderson već desetljećima slovi kao jedna od najzgodnijih žena svijeta, a posljednjih godina prigrlila je prirodni stil.
Poznata po svom bujnom poprsju, plavoj kosi i polugolim izdanjima, Pamela je napravila zaokret u životu, no ne suzdržava se ni danas od golišavih izdanja.
Komentirala je kako je mirnija i sretnija, a slavna ljepotica će ove godine proslaviti 59. rođendan.
Ikona devedesetih, supermodel Claudia Schiffer ove godine slavi 56. rođendan. Njezina besprijekorna figura već je dugi niz godina tema brojnih svjetskih medija.
Iako se posljednjih godina ne eksponira previše, svakim novim izlaskom u javnost oduševi sve.
Tijekom bogate karijere, Schiffer je nosila revije najpoznatijih brendova te se pojavila na više od 1000 naslovnica časopisa.
