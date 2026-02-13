Obavijesti

IZGLEDAJU FANTASTIČNO

FOTO Ove slavne ljepotice imaju 50+ godina?! Ma nema šanse! Mame uzdahe svojim figurama

Brojne poznate dame svojim figurama u šestom desetljeću života mame uzdahe te golicaju maštu pratiteljima diljem svijeta. Većina njih pazi na režim prehrane i treninga, a u galeriji pogledajte kako izgledaju u oskudnim izdanjima i zbog čega ih zovu najljepšim ženama svijeta.
Jennifer Lopez će u srpnju ove godine proslaviti 57. rođendan, a svakom novom objavom na Instagramu pokrene lavinu komentara na račun svog izgleda. | Foto: Instagram/Jennifer Lopez
