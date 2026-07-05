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SLAVNI, A NAŠI

FOTO Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene: Neke nas redovito posjećuju...

Od rock ikona i holivudskih glumaca do sportskih zvijezda i redatelja najvećih filmskih hitova - mnogi svjetski poznati ljudi ponosno ističu kako vuku korijene upravo iz Hrvatske. I dok ih publika poznaje po crvenim tepisima, stadionima i milijunskim projektima, njihova obiteljska priča često vodi do malih mjesta na Jadranu, otoka, Dalmatinske zagore ili Gorskog kotara
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NFL: Kansas City Chiefs Training Camp
Posebno zanimljiva priča posljednjih je mjeseci vezana uz NFL zvijezdu Travisa Kelcea, novopečenog supruga Taylor Swift. | Foto: Denny Medley/REUTERS
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Posebno zanimljiva priča posljednjih je mjeseci vezana uz NFL zvijezdu Travisa Kelcea, novopečenog supruga Taylor Swift. | Foto: Denny Medley/REUTERS
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