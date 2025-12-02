FOTO Ovi nastupi oduševili su žiri i prošli direktno u polufinale popularnog 'Supertalenta'...

Ispred nas je najnapetiji dio Supertalenta, jer već idući nedjelju slijedi prva polufinalna emisija, a veliko finale bit će 21. prosinca. Prisjetimo se stoga najboljih nastupa koji su se toliko svidjeli žiriju da su zaslužili zlatni gumb
Davor Bilman dao je Zlatni gumb šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece, koja je svoj nastup posvetila upravo njima.
"S 21 godinom postala sam majka i udala se. Osjetila sam poziv iz duše da se prijavim na 'Supertalent' i da je ovo pravi trenutak", otkrila je Snežana.
"Nisam mogla vjerovati. Osjećala sam nevjericu i sreću u isto vrijeme - kao da su se sve kockice posložile. Uvijek sam se divila onima koji bi dobili zlatni gumb, ali nikad nisam zamišljala da bih to mogla biti baš ja. Ali, eto, nikad ne reci nikad", rekla je Snežana.
Za audicijski nastup odabrala je pjesmu “Another Love”, a tijekom njezine izvedbe Maju su preplavile emocije i rekla joj je da je sve bilo maestralno. Jednako je mislila i Martina, a potpuno je osvojila i Davora, koji je na kraju stisnuo zlatni gumb.
Žiri je nastupom oduševio i violinist Svebor Mihael Jelić (27). U osmoj audicijskoj epizodi odsvirao je popularnu pjesmu "Bella Ciao" na jedan potpuno novi način, kombinirajući više instrumenata i tehnika.
"Ok, ok...Nisam ništa zapisao...Fakat si dobar, jako dobar. To je jako teško, imaš vještinu i igrao si se s modernim pristupima glazbi i neka si", rekao je Fabijan nakon što se trudio doći do prave riječi.
"Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan Zlatni gumb", zatim je rekao Fabijan nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu.
Svebor mu je odgovorio: "Jako sam sretan, nisam se nadao zlatnom gumbu ni u ludilu. Od desete godine gledam Supertalent, ali ovo je drugačije, biti tu", rekao je.
Zlatni gumb u petoj audicijskoj emisiji dobio je Nicolas Ypil (29) s Filipina koji živi u Puli. Žiri i publiku osvojio je izvedbom pjesme "Lutka", a zvuk glasa, izričaj i iskrenost bili su dovoljni da dobije Zlatni gumb.
"Odrastanje s dvije starije sestre i mlađim bratom bilo je jako zabavno. Svi smo dijelili istu strast - glazbu. Voljeli smo skupljati tekstove pjesama iz songbookova i pjevati karaoke uz sing-along kazete", otkrio je o svom životu Nicolas i dodao da mu obitelj jako fali. Zlatni gumb stisnula mu je Martina Tomčić.
"Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Nije moj narod taj koji me cijeni, nego vaš narod. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto", rekao je Nicolas u suzama.
"Zbog ovih ljudi i zlatnog gumba sada vjerujem u sebe", rekao je i zahvalio svima.
Duo Turkeev & Kids - mama Julia, tata Dmytro i njihova djeca, kćeri Renata i Lilya, izveli su zračnu akrobaciju koja je bila istovremeno snažna i nježna, gotovo poput kratkog filma o obitelji, povjerenju i ljubavi.
Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja Šuput nije mogla sakriti suze te je stisnula Zlatni gumb.
"Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Kao da plivamo s njima, ne gledamo to kao posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život", rekli su roditelji prije nastupa.
"Ljudi, ovo je bilo toliko lijepo. Vještina, priča... Iskreno, izgledalo je kao bajka... Ne samo da vi zaslužujete biti opet ovdje, nego i mi zaslužujemo vidjeti vas ponovno", rekla je te poslala cijelu obitelj ravno u polufinale.
Ivona Dragičević (26) iz Zagreba sjela je na stolac i počela crtati - objema rukama i nogama. U završnici je spojila sve papire u jednu cjelinu, a na crtežu se pojavio portret voditelja Frane Ridjana.
Oduševljeni voditelji Igor i Frano dotrčali su na pozornicu i skromnu Ivonu iznenadili Zlatnim gumbom. "Još se sva tresem", priznala je tad Ivona.
"Osjećaj je nevjerojatan, gotovo nadrealan. Sasvim novo iskustvo", rekla je Ivona za 24sata.
"Pripreme nisu bile toliko tehničke koliko mentalne. Kako se teško nosim s tremom i drhtavicom, morala sam tjednima ponavljati točku iznova i iznova, sve dok nisam stekla sigurnost da će na pozornici izgledati što bliže onome kako bih to izvela sama u sobi - potpuno smirena", otkrila nam je.
