NAJBOLJI OD NAJBOLJIH

FOTO Ovi nastupi oduševili su žiri i prošli direktno u polufinale popularnog 'Supertalenta'...

Ispred nas je najnapetiji dio Supertalenta, jer već idući nedjelju slijedi prva polufinalna emisija, a veliko finale bit će 21. prosinca. Prisjetimo se stoga najboljih nastupa koji su se toliko svidjeli žiriju da su zaslužili zlatni gumb
Davor Bilman dao je Zlatni gumb šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece, koja je svoj nastup posvetila upravo njima. | Foto: PROMO
