FOTO Ovi slavni se ne podnose, a bili su najbolji prijatelji nekad

Problemi su počeli kada je 2016. Kanye usred koncerta rekao da se njihova djeca ne druže, a za sve je okrivio Jay Z-a. Zamjerio mu je i što se njemu i tadašnjoj supruzi Kim Kardashian nije ni javio nakon što su ih opljačkali u Parizu.