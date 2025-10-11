Obavijesti

SVAĐE PREKO MEDIJA

FOTO Ovi slavni se ne podnose, a bili su najbolji prijatelji nekad

Razvodi slavnih nerijetko su tema tabloida, a mnogi od njih iznose prljavo rublje o drugoj strani gdje god stignu. Neugodni rastanci nisu ništa drugačiji ni kada se radi o prijateljstvima slavnih. Od Taylor Swift i Blake Lively do Winone Ryder i Gwyneth Paltrow, donosimo popis najneugodnijih prekida prijateljstava iz svijeta slavnih.
NFL: Super Bowl LVIII-San Francisco 49ers at Kansas City Chiefs
Taylor Swift i Blake Lively su bile iznimno bliske prijateljice preko deset godina. Toliko su bile bliske, da je Blake odabrala Taylor da bude kuma njezinim kćerima. | Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS
