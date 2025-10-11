FOTO Ovi slavni se ne podnose, a bili su najbolji prijatelji nekad

Razvodi slavnih nerijetko su tema tabloida, a mnogi od njih iznose prljavo rublje o drugoj strani gdje god stignu. Neugodni rastanci nisu ništa drugačiji ni kada se radi o prijateljstvima slavnih. Od Taylor Swift i Blake Lively do Winone Ryder i Gwyneth Paltrow, donosimo popis najneugodnijih prekida prijateljstava iz svijeta slavnih.
Taylor Swift i Blake Lively su bile iznimno bliske prijateljice preko deset godina. Toliko su bile bliske, da je Blake odabrala Taylor da bude kuma njezinim kćerima.
Swift i Lively su se udaljile početkom ove godine nakon što su svijet obišli napisi da je glumica tužila kolegu iz filma "Priča završava s nama", Justina Baldonija. Lively je navodno koristila popularnost svoje prijateljice kako bi Baldonija prisilila na neke poteze.
Glumica i pjevačica se nisu u javnosti pojavile zajedno od onda. Taylor je navodno bila ta koja je zahladila njihov odnos, a jedna od pjesama njezina posljednjeg studijskog albuma "The Life of a Showgirl" navodno je upravo o odnosu s Blake.
James Franco i Seth Rogen upoznali su se na seru serije "Freaks and Geeks" na početku svojih karijera. Kasnije su zajedno radili na nekoliko projekata, a James je pričao u intervjuima kako je njegovo prijateljstvo sa Sethom toliko snažno da je čak o tome pisao i pjesme.
James Franco je 2019. bio tema medija jer je u javnost izašla informacija da je zlostavljao nekoliko djevojaka koje su pohađale njegovu glumačku školu. Seth Rogen je kasnije rekao u intervjuu da su te optužbe uvelike promijenile njihovo prijateljstvo. Rogen je 2021. godine u intervjuu za Sunday Times istaknuo kako ne namjerava surađivati sa svojim bivšim najboljim prijateljem nikada više.
Winona Ryder i Gwyneth Paltrow bile su najbolje prijateljice sredinom 90-ih godina, a jedno vrijeme su čak i živjele zajedno. Njihovi tadašnji dečki bili su Matt Damon i Ben Affleck, također najbolji prijatelji. Bili su nerazdvojni.
Početak kraja njihova prijateljstva bila je navodno bitka za glavnu ulogu u filmu iz 1998., "Zaljubljeni Shakespeare". Winona je navodno prva dobila scenarij u ruke te je radila sve ne bi li dobila ulogu. Kada je Gwyneth pročitala scenarij, toliko joj se svidjela uloga da je navodno odmah nazvala svog agenta da joj osigura tu ulogu.
Gwyneth je kasnije dobila Oscara za najbolju glumicu u tom filmu te je ostala bez najbolje prijateljice. Od 2000. do danas, fotografi nisu imali priliku ove dvije glumice uloviti zajedno. Paltrow je pričala da je njihova svađa "urbani mit", no priznala je kako Ryder nije godinama vidjela.
Demi Lovato i Selena Gomez upoznale su se na setu serije "Barney & Friends" kada su imale tek sedam godina. Obje su se proslavile još kao djeca, zbog čega su jedno vrijeme bile nerazdvojne. Selena je jednom prilikom za People rekla kako su ona i Demi sve radile zajedno.
Stvari su se počele mijenjati kada se Selena sprijateljila s Taylor Swift. Demi je nekoliko puta novinarima odbrusila na pitanje kako je Selena. "Pitajte Taylor", govorila je pjevačica i glumica.
Demi Lovato navodno nije bila pozvana ni na Selenino vjenčanje, a ne druže se od 2014. godine. Iako u javnosti imaju samo riječi hvale jedna za drugu, djevojke su očito potpuno raskinule svoje prijateljstvo.
Kim Kardashian i Paris Hilton godinama su se svađale i mirile preko medije. Obje su odrasle u Los Angelesu i još u vrtiću su se počele družiti. Kim je čak jedno vrijeme i radila za Paris.
Hilton i Kardashian su se udaljile kada je Kim postala svjetski poznata te nakon što se počeo emitirati reality show njezine obitelji. Reality zvijezda rekla je 2011. da se više ne druži s bogatom nasljednicom hotelskog carstva. Jedna o drugoj su iznosile brojne privatne detalje u medijima.
Ponovno su se počele družiti 2016. godine i danas su u dobrim odnosima. Paris je pozirala za Kimin modni brend, a Kardashianka je bila je na vjenčanju svoje slavne prijateljice.
Kanye West i Jay Z su počeli surađivati 2000. godine, 2011. su objavili zajednički studijski album, a kasnije su čak bili i na zajedničkoj turneji.
Problemi su počeli kada je 2016. Kanye usred koncerta rekao da se njihova djeca ne druže, a za sve je okrivio Jay Z-a. Zamjerio mu je i što se njemu i tadašnjoj supruzi Kim Kardashian nije ni javio nakon što su ih opljačkali u Parizu.
Jay Z nije previše javno govorio o kolegi, no nakon javne svađe je rekao kako ponovno pričaju. Definitivni raskid dogodio se nakon što je Kanye, poznat i kao Ye, na Twitteru napisao ružne stvari o djeci koju Jay ima s Beyonce. Jay to nikada javno nije komentirao, a Kanyea izbjegava.
