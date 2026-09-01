FOTO Ovo je Riječanka koju ljubi Igor Kojić: Bila je na izboru za miss, zatim je ušla u SDP...

Već se dugo nagađa kako je srce 38-godišnjeg Igora Kojića, bivšeg supruga Severine, osvojila 27-godišnja Riječanka Nikolina Šaponja. Početkom godine viđeni su u romantičnom izdanju gdje su razmjenjivali nježnosti, a sada je Dragan Kojić Keba, Igorov otac, potvrdio kako je njegov sin sretno zaljubljen.
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Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27).
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27).
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Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27).
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Kojić se prošle godine razveo i od Sofije Dacić, a posljednjih mjeseci uživa s Nikolinom. U veljači su viđeni u jednom restoranu, gdje su se držali za ruke i nisu skidali osmijeh s lica.
| Foto: Instagram
Romantičnu atmosferu dodatno je naglasila pjesma Petra Graše 'Jel' ti reka ko', koju je Nikolina stavila uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Sada je Igorov otac, Dragan Kojić Keba, komentirao ljubavni status sina. "On ima svoj fokus. Zaljubljen je i u sretnoj je i lijepoj vezi. Neću ništa unaprijed pričati. Samo nek se prave svadbe", rekao je pjevač, piše Telegraf.rs.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
Nikolina i Igor već su se prošle godine zajedno pojavljivali u javnosti. Prošloga listopada viđeni su u VIP loži na koncertu Igorova oca. On je već i prije za Blic komentirao novu sinovu djevojku.
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
- Lijepa je djevojka, iskreno ću reći. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali stvarno mi se sviđa kao osoba, i izvana i iznutra. Na Igoru je, ne bih se miješao. Nikad se nisam miješao u njegove izbore. Ako postane snaha, bit će mu to treći brak. Pa što je problem? Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Njegov izbor iz srca je i moj izbor - rekao je Keba.
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Nikolina Šaponja domaćoj javnosti i nije sasvim nepoznata. Ova pravnica iz Rijeke pod svjetla reflektora prvi je put stala 2019., kad je ponijela lentu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije. Ipak, čini se da joj je modna pista brzo dosadila pa je štikle odlučila zamijeniti politikom.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
Ubrzo je postala glasnogovornica Foruma mladih SDP-a i članica Savjeta mladih Grada Rijeke. U jednom intervjuu iz tog doba, dok je još bila aktivna u stranci, na pitanje gdje se vidi za deset godina, Šaponja je mudro odgovorila.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
- Mislim da je život nepredvidiv i da nas može odvesti puno dalje nego što se mi sad i možemo zamisliti. Želim dati maksimum kako bih doista mijenjala stvari u svojoj županiji i svojoj državi. Samo treba ostati optimističan i ustrajan, a trud i rad uvijek se isplate - izjavila je Šaponja.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Kristijan Ribaric
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Kristijan Ribaric
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja