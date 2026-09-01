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NIKOLINA ŠAPONJA

FOTO Ovo je Riječanka koju ljubi Igor Kojić: Bila je na izboru za miss, zatim je ušla u SDP...

Već se dugo nagađa kako je srce 38-godišnjeg Igora Kojića, bivšeg supruga Severine, osvojila 27-godišnja Riječanka Nikolina Šaponja. Početkom godine viđeni su u romantičnom izdanju gdje su razmjenjivali nježnosti, a sada je Dragan Kojić Keba, Igorov otac, potvrdio kako je njegov sin sretno zaljubljen.
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FOTO Ovo je Riječanka koju ljubi Igor Kojić: Bila je na izboru za miss, zatim je ušla u SDP...
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27). | Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
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Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27). | Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 8

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