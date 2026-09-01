FOTO Ovo je Riječanka koju ljubi Igor Kojić: Bila je na izboru za miss, zatim je ušla u SDP...

- Lijepa je djevojka, iskreno ću reći. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali stvarno mi se sviđa kao osoba, i izvana i iznutra. Na Igoru je, ne bih se miješao. Nikad se nisam miješao u njegove izbore. Ako postane snaha, bit će mu to treći brak. Pa što je problem? Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Njegov izbor iz srca je i moj izbor - rekao je Keba. | Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL