Obavijesti

Galerija

Komentari 10
Pozirali zagrljeni

FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju

Naša pjevačica Maja Šuput u četvrtak je navečer uživala u izlasku i dobrom društvu kolega s estrade, a s njom je bio i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Iako su neki posumnjali da je romansa između Maje i Šime završila, najnovije zajedničke fotografije uvjerile su u suprotno...
FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju
Maja i Šime zajedno su stigli na zabavu koja se održala u četvrtak navečer, a spremno su pozirali pred objektivima. | Foto: Instagram/Maja Šuput
1/55
Maja i Šime zajedno su stigli na zabavu koja se održala u četvrtak navečer, a spremno su pozirali pred objektivima. | Foto: Instagram/Maja Šuput
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025