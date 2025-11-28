FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju

Naša pjevačica Maja Šuput u četvrtak je navečer uživala u izlasku i dobrom društvu kolega s estrade, a s njom je bio i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Iako su neki posumnjali da je romansa između Maje i Šime završila, najnovije zajedničke fotografije uvjerile su u suprotno...
Maja i Šime zajedno su stigli na zabavu koja se održala u četvrtak navečer, a spremno su pozirali pred objektivima.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Mnogi su se pratitelji pobojali kako Maja i Šime više ne provode vrijeme zajedno jer dugo na društvenim mrežama nisu objavljivali zajednički sadržaj. Ali najnovijim fotografijama su otjerali svaku sumnju u kraj njihovog druženja.
Maja je sa zabave objavila i zajednički selfie na kojem njih dvoje nazdravljaju.
Maja je za izlazak odabrala zlatno-crnu kombinaciju, a sve je upotpunila zlatnom torbicom i dugom puštenom plavom kosom.
Fotografirali su se i s novom pjevačkom zvijezdom u usponu, mladim Jakovom Jozinovićem.
