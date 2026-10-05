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FOTO Ovo su djevojke Jamesa Bonda: Znate li koja od njih se uspjela udati za tajnog agenta?

Od nezaboravne Ursule Andress, preko osebujne Grace Jones i atraktivne Halle Berry, pa sve do Lée Seydoux, Jamesa Bonda tijekom njegove duge filmske povijesti pratile su brojne upečatljive ljepotice. U 64 godine, koliko je prošlo od prvog prikazivanja filma o agentu 007, mnoge od njih postale su jednako prepoznatljiv dio Bondova svijeta kao brzi automobili, luksuzne lokacije i neizostavni martini.
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FOTO Ovo su djevojke Jamesa Bonda: Znate li koja od njih se uspjela udati za tajnog agenta?
Osim što je 'Dr.No' učinio Škota Seana Conneryja jednim od najvećih zvijezda, film je 'iznjedrio' i novi seks-simbol. Švicarska glumica koja je jedva znala engleski postala je prva 'Bond djevojka. | Foto: Youtube/Screenshoot
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Osim što je 'Dr.No' učinio Škota Seana Conneryja jednim od najvećih zvijezda, film je 'iznjedrio' i novi seks-simbol. Švicarska glumica koja je jedva znala engleski postala je prva 'Bond djevojka. | Foto: Youtube/Screenshoot
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