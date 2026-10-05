FOTO Ovo su djevojke Jamesa Bonda: Znate li koja od njih se uspjela udati za tajnog agenta?

Od nezaboravne Ursule Andress, preko osebujne Grace Jones i atraktivne Halle Berry, pa sve do Lée Seydoux, Jamesa Bonda tijekom njegove duge filmske povijesti pratile su brojne upečatljive ljepotice. U 64 godine, koliko je prošlo od prvog prikazivanja filma o agentu 007, mnoge od njih postale su jednako prepoznatljiv dio Bondova svijeta kao brzi automobili, luksuzne lokacije i neizostavni martini.
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Osim što je 'Dr.No' učinio Škota Seana Conneryja jednim od najvećih zvijezda, film je 'iznjedrio' i novi seks-simbol. Švicarska glumica koja je jedva znala engleski postala je prva 'Bond djevojka.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Osim što je 'Dr.No' učinio Škota Seana Conneryja jednim od najvećih zvijezda, film je 'iznjedrio' i novi seks-simbol. Švicarska glumica koja je jedva znala engleski postala je prva 'Bond djevojka. |
Foto: Youtube/Screenshoot
Osim što je 'Dr.No' učinio Škota Seana Conneryja jednim od najvećih zvijezda, film je 'iznjedrio' i novi seks-simbol. Švicarska glumica koja je jedva znala engleski postala je prva 'Bond djevojka.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ursula Andress utjelovila je Honey Rider, a u tom je liku snimila jednu od najpoznatijih scena svjetske kinematografije.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Prva Bond djevojka danas ima 90 godina.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Daniela Bianchi se počela pojavljivati u filmovima 1958. kao statist.
| Foto: IMDB
Četiri godine kasnije glumila je Bondovu djevojku Tatjanu Romanovu, sovjetsku službenicu za šifriranje koja je poslana da zarobi agenta 007, Jamesa Bonda, u filmu iz 1963. 'Iz Rusije s ljubavlju'.
| Foto: IMDB
Njezin glas u From 'Russia with Love' sinkronizirala je Barbara Jefford zbog Bianchijeva jakog naglaska. Preminula je 2018. godine.
| Foto: IMDB
Honor Blackman godinama je nosila laskavu titulu najstarije Bondove djevojka u povijesti popularnog filmskog serijala.
| Foto: IMDB
Imala je 39 godina kada je u 'Goldfingeru' glumila Pussy Galore.
| Foto: IMDB
Preminula je 2020. u 94. godini.
| Foto: IMDB
Diana Rigg glumila je Tracy u filmu 'On Her Majesty's Secret Service' (1969.) i imala je čast da postane jedina Bondova supruga.
| Foto: IMDB
A onda su je ubili samo nekoliko trenutaka nakon vjenčanja.
| Foto: IMDB
Preminula je 2020. u 83. godini.
| Foto: IMDB
Barbara Bach utjelovila je 1977. rusku špijunku Anju Amasovu u filmu o Jamesu Bondu 'Špijun koji me volio'.
| Foto: IMDB
Ulogom Anye Amasove u 'Špijunu koji me volio', Bach je postala prva američka filmska zvijezda koja se pojavila u filmu o Jamesu Bondu kao ruski lik.
| Foto: IMDB
Bachov lik, Anya Amasova, jedna je od rijetkih osoba u seriji filmova o Jamesu Bondu koja je lika nazivala imenom "Major Boothroyd", njegovim službenim naslovom.
| Foto: IMDB
May Day je lik u filmu o Jamesu Bondu 'A View to a Kill', kojeg glumi Grace Jones.
| Foto: IMDB
Jones je za svoju izvedbu dobila nominaciju za najbolju sporednu glumicu na dodjeli nagrada Saturn 1985.
| Foto: IMDB
Grace Jones za ulogu je predložila bivša Bond djevojka Barbara Bach.
| Foto: IMDB
Maryam d'Abo britanska je glumica i bivša manekenka najpoznatija po ulozi slovačke čelistice Kare Milovy u filmu o Jamesu Bondu iz 1987. 'The Living Daylights' gdje je glumila uz glumca Timothyja Daltona.
| Foto: IMDB
Koautorica je knjige 'Bondove djevojke su zauvijek: Žene Jamesa Bonda', kao i voditeljica istoimenog dokumentarca.
| Foto: IMDB
Danas ima 65 godina.
| Foto: IMDB
Famke Beumer Janssen nizozemska je glumica koja je glumila Xeniju Onatopp u filmu 'GoldenEye'.
| Foto: IMDB
Foto IMDB
Foto IMDB
Danas ima 61 godinu.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Michelle Yeoh Choo Kheng svjetsku slavu postigla je ulogom u filmu o Jamesu Bondu 'Tomorrow Never Dies'.
| Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot
Brosnan je bio impresioniran, opisujući je kao "prekrasnu glumicu" koja je bila "ozbiljna i predana svom poslu."
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nazvao ju je "ženskim Jamesom Bondom" u odnosu na njezine borbene sposobnosti. Yeoh je htjela sama izvoditi vratolomije, ali je bila spriječena jer je redatelj Roger Spottiswoode to smatrao preopasnim. Ipak, sama je izvela sve svoje scene borbe. Danas ima 64 godine.
| Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot
Elektra Vavra King je lik i jedan od dva glavna antagonista u filmu o Jamesu Bondu Svijet nije dovoljan, a glumi ga glumica Sophie Marceau.
| Foto: The Legacy Collection
Godine 2000. osvojila je Blockbuster Entertainment Award za omiljenu sporednu glumicu za 'The World Is Not Enough'. Danas ima 59 godina.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Giacinta "Jinx" Johnson je izmišljeni lik u franšizi o Jamesu Bondu, koji se prvi put pojavljuje u 'Die Another Day', a tumači ga Halle Berry.
| Foto: IMDB
Ponovila je poznatu scenu iz filma 'Dr. No' izlaženjem iz mora kako bi je zatim pozdravio James Bond, kao što je to prije 40 godina učinila Ursula Andress.
| Foto: IMDB
Glumica danas ima 60 godina.
| Foto: Lionel Hahn
Vesper Lynd bila je izmišljena službenica za vezu HM Treasuryja i ljubavnica Jamesa Bonda.
| Foto: IMDB
Službena adaptacija književnog lika koji se prvi put pojavio u romanu Iana Fleminga iz 1953. , 'Casino Royale', Bond djevojka pojavila se u istoimenom filmu o Jamesu Bondu iz 2006. , a utjelovila ju je francuska glumica Eva Green.
| Foto: IMDB
Eva danas ima 46 godina.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
U listopadu 2014. objavljeno je da je Léa Seydoux odabrana za ulogu sljedeće Bond djevojke, Madeleine Swann, u 'Spectreu', 24. filmu o Jamesu Bondu, objavljenom u listopadu 2015.
| Foto: Imdb
Kasnije je reprizirala ulogu u filmu 'Nema vremena za umiranje' 2021., postavši prva glavna glumica Bond djevojke koja se vratila (opet kao glavna Bond djevojka) i tek druga glumica koja je reprizirala lik.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL