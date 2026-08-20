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FOTO Ovo su najveće svjetske zvijezde koje su kroz godine posjetile Sarajevo Film Festival

Sarajevo Film Festival tijekom godina ugostio je neka od najvećih imena svjetske filmske i glazbene scene. Crvenim tepihom prošetali su se Robert De Niro, Angelina Jolie i Brad Pitt, Morgan Freeman, Mickey Rourke, Benicio del Toro, Mads Mikkelsen, Meg Ryan, Bono Vox i brojni drugi, a ove im se godine pridružio i Woody Harrelson
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FOTO Ovo su najveće svjetske zvijezde koje su kroz godine posjetile Sarajevo Film Festival
Glumac Woody Harrelson oduševio je publiku prepunim masterclassom na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Glumac Woody Harrelson oduševio je publiku prepunim masterclassom na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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