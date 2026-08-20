FOTO Ovo su najveće svjetske zvijezde koje su kroz godine posjetile Sarajevo Film Festival

Sarajevo Film Festival tijekom godina ugostio je neka od najvećih imena svjetske filmske i glazbene scene. Crvenim tepihom prošetali su se Robert De Niro, Angelina Jolie i Brad Pitt, Morgan Freeman, Mickey Rourke, Benicio del Toro, Mads Mikkelsen, Meg Ryan, Bono Vox i brojni drugi, a ove im se godine pridružio i Woody Harrelson
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Glumac Woody Harrelson oduševio je publiku prepunim masterclassom na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Glumac Woody Harrelson oduševio je publiku prepunim masterclassom na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Glumac Woody Harrelson oduševio je publiku prepunim masterclassom na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Kasnije je u ispunjenom ljetnom kinu Metalac primio Počasno Srce Sarajeva za izniman doprinos filmskoj umjetnosti.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nagradu mu je uručio Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, a publika ga je pozdravila dugim pljeskom. Nakon ceremonije glumac se pridružio gledateljima na projekciji filma 'Welcome to Sarajevo', u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
| Foto: AMER KAJMOVIC/EPA
Pozirao je i s Goranom Višnjićem.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Dolazak Angeline Jolie i Brada Pitta 2011. godine privukao je veliku pažnju.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Angelina je tad u suzama primila posebnu festivalsku nagradu, a u Sarajevu je predstavila i svoj redateljski prvijenac, ratnu dramu 'U zemlji krvi i meda'.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Karizmatični danski glumac Mads Mikkelsen posjetio je 2022. festival te privukao tisuće obožavatelja pred Narodnim pozorištem.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Bono Vox je na Sarajevo Film Festivalu bio tri puta - 2000., 2021. i 2023. godine.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Njegova duboka poveznica s gradom započela je još povijesnim koncertom grupe U2 u Sarajevu u rujnu 1997. godine, nakon čega je postao redoviti gost tog grada.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Glumica Gillian Anderson poznata po ulozi Dane Scully iz kultne serije 'Dosjei X' stigla je 2009. u Sarajevo.
| Foto: ZVONIMIR CORIC
Foto ZVONIMIR CORIC
Na aerodromu ju je dočekalo mnogo novinara.
| Foto: ZVONIMIR CORIC
U Sarajevo je stigao i Darren Aronofsky, redatelj filma 'Hrvac', i to baš u vrijeme dok je centrom grada šetao Mickey Rourke, glavni glumac tog filma.
| Foto: ZVONIMIR CORIC
Foto ZVONIMIR CORIC
Foto ZVONIMIR CORIC
Morgan Freeman bio je glavna zvijezda festivala 2010. godine. Svojim je šarmom i karizmom uveličao ceremoniju zatvaranja, na kojoj je prikazana njegova sportska drama 'Invictus'.
| Foto: PROFIMEDIA
Foto PROFIMEDIA
Portorikanski glumac i dobitnik Oscara, Benicio del Toro, prošetao se sarajevskim crvenim tepihom 2015. godine.
| Foto: Profimedia
Strpljivo je potpisivao autograme obožavateljima u ljetnom kinu Metalac, gdje mu je uručena počasna nagrada.
| Foto: Profimedia
Američka glumica Meg Ryan bila je počasna gošća jubilarnog 30. Sarajevo film festivala 2024. godine.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Uoči prikazivanje njezine romantične komedije 'What Happens Later', slavna plavuša u Sarajevu je održala masterclass na kojem je pričala o filmu, koji je moderirao oskarovac Danis Tanović.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ryan je na crvenom tepihu pozirala s direktorom festivala, bosanskohercegovačkim producentom Jovanom Marjanovićem, a primila je i nagradu 'Počasno srce Sarajeva'.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Slavni američki glumac i redatelj John Turturro boravio je u Sarajevu 2024. godine.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Potječem iz vrlo skromnih početaka i trudio sam se ostati skroman u svom pristupu radu i ne uzimati ga zdravo za gotovo, pa ću ovo shvatiti kao znak ohrabrenja za dalje. Hvala vam puno! - rekao je Turturro nakon što je primio Počasno Srce Sarajeva za svoj izuzetan doprinos umjetnosti filma.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo Film Festival u kolovozu 2008. godine. Slavni britanski glumac tad je boravio u glavnom gradu Bosne i Hercegovine te je posjetio direkciju festivala.
| Foto: Profimedia
Redatelj Oliver Stone posjetio je festival 2017. godine kako bi primio Počasno Srce Sarajeva.
| Foto: Profimedia
Održao je zapažene govore o slobodi izražavanja i političkom angažmanu u filmu.
| Foto: AA/ABACA
Meksički vizionar i višestruki dobitnik Oscara, Alejandro González Iñárritu, bio je počasni gost 2019. godine.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Njegovo gostovanje i masterclass pružili su neprocjenjivo iskustvo mladim autorima iz cijele regije.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Slavni oskarovac Robert De Niro posjetio je Sarajevo 2016. godine kako bi osobno otvorio festival.
| Foto: PROFIMEDIA
Tom prigodom uručeno mu je prvo Počasno Srce Sarajeva za životno djelo, a publika je uživala u projekciji kultnog filma 'Taxi Driver'.
| Foto: PROFIMEDIA