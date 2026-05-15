FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču

Nakon dvije polufinalne večeri poznati su svi finalisti ovogodišnjeg Eurosonga. U prvoj polufinalnoj večeri u utorak finale su izborili Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. Sinoć su, u drugoj polufinalnoj večeri, dalje prošli Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz njih, direktno u finalu nalazi se 'Velika petorka': Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, Njemačka i Austrija. Pogledajte kako su izgledali nastupi...
Grupa Lelek izborila je veliko finale pjesmom 'Andromeda'.
Grupa Lelek izborila je veliko finale pjesmom 'Andromeda'.
Hrvatske predstavnice oduševile su moćnim etno-pop nastupom, mističnom atmosferom i snažnom energijom na pozornici, a bečka arena nakon izvedbe nagradila ih je pljeskom i ovacijama.
Lavina se plasirala u finale s pjesmom 'Kraj mene'.
Bend iz Niša zatvorio je prvu polufinalnu večer snažnim i energičnim nastupom.
Grčka je izborila mjesto u velikom finalu zahvaljujući energičnom nastupu Akylasa Mytilinaiosa i pjesmi 'Ferto'.
Finska se plasirala u veliko finale s pjesmom 'Liekinheitin' koju izvode Linda Lampenius i Pete Parkkonen.
Finski duo privukao je pažnju spojem violine, rock zvuka i snažne energije na pozornici.
Belgija je osigurala mjesto u finalu s pjesmom 'Dancing on the Ice'.
Essyla, pravim imenom Alice Van Eesbeeck, publiku je osvojila modernim elektropop zvukom koji je odjeknuo bečkom arenom.
Švedska se plasirala u veliko finale s pjesmom 'My System'.
Moldavija je osigurala mjesto u finalu s pjesmom 'Viva Moldova!'.
Satoshi je otvorio prvu polufinalnu večer energičnim nastupom.
Izrael se u veliko finale plasirao s pjesmom 'Michelle'.
Noam Bettan nastupio je usred brojnih kontroverzi.
Litva je izborila mjesto u velikom finalu s pjesmom 'Sólo quiero más'.
Lion Ceccah privukao je veliku pažnju futurističkim nastupom, potpuno crnim kostimom i licem prekrivenim srebrnom bojom.
Poljska se plasirala u finale s pjesmom 'Pray'.
Alicja je publiku osvojila emotivnom baladom i snažnim vokalom.
Bugarsku je u Beču predstavila DARA s pjesmom 'Bangaranga'.
Pjevačica pravog imena Darina Yotova bugarskoj je publici poznata još od showa 'X Factor Bulgaria' 2015. godine.
Ukrajina je u finalu zahvaljujući Leléki s pjesmom 'Ridnym'.
Iza umjetničkog imena krije se Viktoria Leleka, ukrajinska pjevačica i osnivačica folk-jazz sastava LELÉKA, koja već godinama živi i radi u Njemačkoj.
Jonas Lovv s pjesmom 'Ya Ya Ya' predstavlio je Norvešku te je poveo u finale.
Prije solo karijere bio je član synth-pop benda Shuffle Baby, a 'YA YA YA' opisuje kao energičnu pop-rock pjesmu o ljubavi i odnosu koji polako izmiče kontroli.
Velika glazbena zvijezda Australije, Delta Goodrem, s pjesmom 'Eclipse' nastupit će i u subotu u finalu.
Karijeru je započela još kao tinejdžerica, a svjetsku popularnost stekla je početkom 2000-ih zahvaljujući hitovima poput 'Born to Try' i ulozi u seriji 'Neighbours' ('Susjedi').
Rumunjska u finale ide s Alexandrom Căpitănescu i pjesmom 'Choke Me'.
Njezina pjesma 'Choke Me' spoj je pop-rocka i nu-metala te je već izazvala brojne reakcije zbog provokativnog naslova i stihova. Alexandra ipak ističe da pjesma ne govori o nasilju, nego o unutarnjim borbama, emocijama i suočavanju sa samim sobom.
Malta u finale ide zahvaljujući Aidanu Cassaru I njegovoj pjesmi 'Bella' koja donosi spoj modernog popa i mediteranskog zvuka.
Cipar je u finalu s Antigoni Buxton. Britansko-ciparska pjevačica široj javnosti postala je poznata kroz reality show 'Love Island'.
Njezina pjesma 'Jalla' energičan je spoj mediteranskog popa i modernih ritmova, a uz pjesmu su stigle i brojne kontroverze.
Albaniju će i u finalu predstaviti Alis Kallaçi s pjesmom 'Nân'.
'Nân', što na sjevernoalbanskom dijalektu znači 'majka', govori o emigraciji, rastancima i obiteljima koje ostaju razdvojene zbog odlaska u inozemstvo.
Dansku je u finale odveo Søren Torpegaard Lund s pjesmom 'Før vi går hjem'.
Lund otvoreno govori o privatnom životu. U dugogodišnjoj vezi je sa zaručnikom kojeg je upoznao tijekom studija. Njegov odvažan nastup u uskim kožnim hlačama i mrežastoj majici izazvao je negativne reakcije u inače liberalnoj Danskoj.
U finalu je i Češka koju predstavlja Daniel Žižka s pjesmom 'Crossroads'.
Pjesma 'Crossroads' govori o donošenju odluka i traženju vlastitog puta, a dio teksta Daniel je dovršio tijekom putovanja Japanom.
Ujedinjeno Kraljevstvo predstavlja ekscentrični glazbenik i YouTuber Look Mum No Computer, pravim imenom Sam Battle, s pjesmom “Eins, Zwei, Drei”.
“Eins, Zwei, Drei” je energična elektronička pjesma puna synth zvukova i industrijske estetike.
UK je automatski finalist zahvaljujući statusu člana “Big Five”.
Austriju, domaćina Eurosonga 2026., u finalu predstavlja COSMÓ s pjesmom “Tanzschein”.
Riječ je o modernoj dance-pop pjesmi s njemačkim tekstom i vrlo upečatljivom vizualnom identitetu, uključujući prepoznatljivu plavu boju lica u nastupu.
Kao domaćin natjecanja, Austrija je izravno u finalu.
Francusku ove godine predstavlja mlada pjevačica Monroe s pjesmom “Regarde!”, emotivnom i dramatičnom pop-baladom.
Monroe ima samo 17 godina, a pažnju francuske publike privukla je nakon pobjede u talent showu “Prodiges”.
Kao članica “Big Five”, Francuska je automatski u finalu.
Italija je na Eurosong poslala Sal Da Vincija s pjesmom 'Per sempre si'.
S pjesmom 'Per sempre si' Italija ove godine donosi klasičnu talijansku eurovizijsku atmosferu prožetu romantikom i snažnim vokalom, a i ona je išla izravno u finale.
Njemačku predstavlja Sarah Engels s pjesmom 'Fire'.
Pjesmom 'Fire' pobijedila je na njemačkom izboru 'Das Deutsche Finale 2026', a riječ je o modernoj pop pjesmi snažne energije i vatrene scenografije.
Kao dio 'Velike petorke', Njemačka je izravno u finalu.
