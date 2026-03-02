FOTO Ovo su zvijezde koje žive u Dubaiju: Među njima je i slavna glumica Lindsay Lohan

Dubai je posljednjih godina jedna od popularnijih destinacija za odmor brojnim slavnima, a neki od njih su taj grad odlučili učiniti i svojim domom. Nakon napada posljednjih dana, zvijezde su ostale zarobljene u Dubaiju, a neke od njih komentirale su i na društvenim mrežama kako se skrivaju od napada. Evo tko sve živi u Dubaiju.
Holivudska zvijezda Lindsay Lohan s obitelji već neko vrijeme živi u Dubaiju.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Holivudska zvijezda Lindsay Lohan s obitelji već neko vrijeme živi u Dubaiju.
|
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Holivudska zvijezda Lindsay Lohan s obitelji već neko vrijeme živi u Dubaiju.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
- Molim se za mir. Budite dobro svi. Bog nas blagoslovio - napisala je Lohan nakon napada na svojim društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Glumica je ranije komentirala kako je selidba u Dubai dobro došla za nju i čitavu obitelj. Inače, u Dubaiju je ilegalno fotografirati osobu bez njezina pristanka, čak i u javnosti.
| Foto: Mario Anzuoni
Nogometaš Rio Ferdinand se sa suprugom Kate u Dubai preselio prošle godine.
| Foto: Instagram/Kate Ferdinand
Par je dotad živio u Velikoj Britaniji, a Kate Ferdinand na Instagramu je objavila poruku nakon napada.
| Foto: Instagram/Kate Ferdinand
- Hvala svima na porukama. Nisam nikoga htjela zabrinuti, ali nisam imala riječi kojima bih opisala cijelu situaciju. Mi smo na sigurnom - napisala je između ostalog.
| Foto: Instagram/Kate Ferdinand
Britanska pjevačica i glumica Jamelia u Dubaiju živi sa svojim kćerima.
| Foto: Sean Dempsey/PRESS ASSOCIATION
- Jasno mi je kako ovo sve izgleda izvana, ali osjećamo se sigurno i dobro nas informiraju o čitavoj situaciji - napisala je na društvenim mrežama.
| Foto: Doug Peters
Jamelia je dodala kako "internet u ovakvim vremenima može biti zaista zastrašujuće mjesto".
| Foto: Joe Giddens
Bogata nasljednica F1 carstva, Petra Ecclestone, prije godinu dana se s obitelji iz Los Angelesa preselila u Dubai.
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
U kvartu Emirates Hills kupila je vilu vrijednu 70 milijuna dolara, a na Instagramu se javila nakon napada.
| Foto: Instagram/Petra Ecclestone
- Bila je to jedna od najstrašnijih noći u mom životu. Došli smo u Dubai kako bismo se osjećali sigurno te smo imali osjećaj da se napokon uklapamo ovdje i onda se ovo dogodilo. Šokirani smo - napisala je.
| Foto: Instagram/Petra Ecclestone
Manekenka Arabella Chi proslavila se u showu "Love Island" u Velikoj Britaniji, a posljednjih nekoliko mjeseci živi u Dubaiju.
| Foto: Instagram/Arabella Chi
Daily Mail prenosi kako se Chi javila uživo u emisiju "Good Morning Britain" te je priznala da je prestravljena napadima.
| Foto: Instagram/Arabella Chi
34-godišnja manekenka je rekla kako se planira sakriti u prostoriju bez prozora te da im tamošnje vlasti savjetuju da se drže dalje od svih otvora u kućama.
| Foto: Instagram/Arabella Chi
Olimpijka Stephanie Rice (37) u Dubaiju živi sa svojim partnerom Markom Lasseyjem.
| Foto: Instagram/Stephanie Rice
Nakon napada javila se na društvenim mrežama te je istaknula da mole za sigurnost svih koji su trenutačno u Dubaiju.
| Foto: Instagram/Stephanie Rice
Foto Instagram/Stephanie Rice