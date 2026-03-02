Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JAVILI SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

FOTO Ovo su zvijezde koje žive u Dubaiju: Među njima je i slavna glumica Lindsay Lohan

Dubai je posljednjih godina jedna od popularnijih destinacija za odmor brojnim slavnima, a neki od njih su taj grad odlučili učiniti i svojim domom. Nakon napada posljednjih dana, zvijezde su ostale zarobljene u Dubaiju, a neke od njih komentirale su i na društvenim mrežama kako se skrivaju od napada. Evo tko sve živi u Dubaiju.
Kering Caring For Women - New York
Holivudska zvijezda Lindsay Lohan s obitelji već neko vrijeme živi u Dubaiju. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
1/19
Holivudska zvijezda Lindsay Lohan s obitelji već neko vrijeme živi u Dubaiju. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026