FOTO Pa kako joj nije hladno? Bujna Slavonka potpuno gola pozirala na ledenom balkonu

Claudija je s pratiteljima dijelila fotke sa svog seksi zimovanja, a na jednoj od njih pozirala je na balkonu potpuno gola. No da se ne prehladi, ogrnula se prekrivačem
Od silnog uzbuđenja što idući tjedan puni 30 godina, bujna Slavonka pozdravila je svoje pratitelje s balkona kao od majke rođena. Zaogrnula se tek poplunom, tja mora pripaziti da se baš sad ne prehladi.
Bilo je to jedno kvalitetno skijanje za Claudiju Rivier. Red skijanja u raznim kombinacijama, najčešće razgolićenima, red jaccuzzija.
Od Alpa se zasad pozdravila, kako je otkrila bujna Slavonka, pa se vratila satovima tenisa u kojima, kaže, baš jako uživa.
Dok dane odbrojava, rođendan joj je sve bliži, u formi ona mora biti.
Lista darova već je tu - od putovanja do novih skija, a raskošni buketi cvijeća već joj pristižu.
Ova bujna Slavonka ima mnogo pratitelja na društvenim mrežama s kojima svakodnevno dijeli svoje zgode.
S njima dijeli trenutke iz privatnog života, ali i seksi izdanja u kojima se snima.
Pratitelji uživaju u pogledu, a vi uživajte u ostatku galerije...
