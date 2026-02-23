Obavijesti

CLAUDIA RIVIER

FOTO Pa kako joj nije hladno? Bujna Slavonka potpuno gola pozirala na ledenom balkonu

Claudija je s pratiteljima dijelila fotke sa svog seksi zimovanja, a na jednoj od njih pozirala je na balkonu potpuno gola. No da se ne prehladi, ogrnula se prekrivačem
Od silnog uzbuđenja što idući tjedan puni 30 godina, bujna Slavonka pozdravila je svoje pratitelje s balkona kao od majke rođena. Zaogrnula se tek poplunom, tja mora pripaziti da se baš sad ne prehladi. | Foto: Instagram
