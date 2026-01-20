FOTO Pet ambicioznih Slavonki traži 'Gospodina Savršenog'

Obavijesti

NOVA SEZONA

Od 26. siječnja na Voyo, a uskoro na RTL-u s prikazivanjem kreće nova, peta sezona 'Gospodina Savršenog'. Među šarolikim kandidatkinjama iz Hrvatske, regije, ali i ostatka Europe je i pet dama, Slavonki koje nižu životne i poslovne uspjehe, imaju velike planove za budućnost, a u vili i na spojevima će pokazati svoju slavonsku srčanost i emotivnost.
Osječanka Lara pravi je aktivni tip, a otkako je prohodala bavi se raznim sportovima, već deset godina trenira hip-hop i stalno je u pokretu. | Foto: Instagram
