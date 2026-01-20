FOTO Pet ambicioznih Slavonki traži 'Gospodina Savršenog'

Za sebe kaže da je prosječna 25-godišnjakinja koja svoj život povremeno „začini“ nekim neočekivanim iskustvom, baš kao što je i sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom. „Nova iskustva najčešće prvo pokušam dubinski analizirati, izvagati i izmjeriti, ali uglavnom samo presiječem, prepustim se intuiciji i bacim u nepoznato. Naravno, ako me srce tamo vodi. I za sad ne žalim ni jedan svoj srčani odabir. Očekujem da će show biti jedna velika vježba iz otpuštanja kontrole i analize u zamjenu za prepuštanje trenutku i iskustvu“, kaže. | Foto: PROMO