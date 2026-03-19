FOTO Petar Grašo slavi 50. rođendan, evo kako se mijenjao

Jedan od naših najpoznatijih pjevača, Petar Grašo, danas slavi 50. rođendan. Poznat po nizu hitova, Grašo je javnosti bio nerijetko zanimljiv i zbog privatnoga života. Sa suprugom Hanom Huljić Grašo danas ima dvoje djece.
Petar Grašo rođen je 19. ožujka 1976. godine u Splitu, gdje je i odrastao. Otac mu je inače bivši košarkaš KK Splita, Zoran Grašo.
Glazbom se počeo baviti još u djetinjstvu, a imao je 16 godina kada je napisao pjesmu "Boginja", s kojom je Oliver Dragojević nastupio na Dori 1995. godine.
Nastavio je suradnju s Oliverom na još nekoliko pjesama, a između ostaloga je napisao je singl "Da si tu" za Doris Dragović.
Godine 1996. je na Zadarfestu pobijedio kao debitant, a njegova pjesma "Trebam nekoga" dugo je bila u samom vrhu nacionalnih top ljestvica.
"Ne boli me" prvi je singl koji je snimio u suradnji s Tončijem i Vjekoslavom Huljić. S tim je singlom pobijedio na Melodijama hrvatskog Jadrana. Album prvijenac "Mjesec iznad oblaka" objavio je krajem 1997. godine.
Iste godine započeo je vezu s pjevačicom Danijelom Martinović, s kojom je i profesionalno surađivao. Danijela je s njegovom pjesmom "Neka mi ne svane" odnijela pobjedu na Dori 1998. godine te je na Eurosongu zauzela 5. mjesto.
"Utorak", "Ko nam brani" i "Nevista" samo su neke od njegovih pjesama koje su se našle na uspješnom albumu "Utorak".
Uspješan niz nastavio je i albumom "Šporke riči" iz 2003. godine. Publika ga je obožavala, a strka ga je nagradila s nekoliko priznanja na uglednim festivalima.
Nekoliko godina povukao se sa scene i iz javnosti, a 2014. se vratio singlom "Uvik isti" koji je predstavio na Splitskom festivalu i odnio pobjedu.
"Moje zlato", "Ne znan za se" i "Srce za vodiča" samo su neke od pjesama kojima je nastavio oduševljavati publiku. Vratio se i na velike pozornice te je održao regionalnu turneju kojom je napunio arene od Splita, Zagreba do Beograda.
Grašo je s Danijelom Martinović bio 24 godine u vezi, no pred oltar nisu išli.
Godine 2022. se vjenčao s Hanom Huljić Grašo s kojom ima dvoje djece.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjao naš poznati pjevač.
