FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a pogledajte kako danas izgleda ova bivša manekenka...

Nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica domaće modne scene, ali i one društvene. Osim u modelingu, okušala se i u glumačkim vodama, a nakon zaruka povukla se iz javnosti te sada živi daleko od svjetlosti reflektora
Petra Maroja, Zadranka koja je 2000-tih godina bila jedna od najvećih domaćih modnih ikona, već duže vrijeme živi izvan dohvata javnosti.
Petra Maroja, Zadranka koja je 2000-tih godina bila jedna od najvećih domaćih modnih ikona, već duže vrijeme živi izvan dohvata javnosti.
Nekada je bila česta gošća važnih evenata na kojima se pojavljivala u glamuroznim izdanjima te hodala po pistama i nosila revije najpoznatijih domaćih modnih dizajnera.
Nekada je bila česta gošća važnih evenata na kojima se pojavljivala u glamuroznim izdanjima te hodala po pistama i nosila revije najpoznatijih domaćih modnih dizajnera.
Bivša manekenka pojavljivala se na mnogim naslovnicama, a o njoj su neprestano pisali i tabloidi.
Maroja se tijekom karijere okušala i kao glumica pa je tako odigrala ulogu u filmu 'Majka asfalta', a utjelovila je i lik iz serije 'Sve će biti dobro'.
Pažnju je plijenila i u jednom realityju, iz kojeg je ostala zapamćena po sukobu s Giannom Apostolski i Simonom Mijoković. Iz javnosti se odlučila povući kada se nakon dvije godine veze zaručila za Vuka Bellu.
Trenutno živi povučenim životom na relaciji Zagreb - München. Njen profil na Instagramu je privatan, a prati ga više od tisuću pratitelja. Prema tvrdnjama bliskih prijatelja, na njemu katkad dijeli stvari iz privatnog života.
Sinoć se pojavila na modnoj reviji brenda 'Duchess' dizajnerice Snježane Schillinger.
Danas 41-godišnja Petra Maroja za ovu je priliku odabrala jednostavnu crnu haljinu s čipkom te crni sako. Kombinaciju je upotpunila crnim cipelama s visokom petom te kožnom torbicom.
