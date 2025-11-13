Obavijesti

FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a pogledajte kako danas izgleda ova bivša manekenka...

Nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica domaće modne scene, ali i one društvene. Osim u modelingu, okušala se i u glumačkim vodama, a nakon zaruka povukla se iz javnosti te sada živi daleko od svjetlosti reflektora
Zagreb: Predboži?ni party glumaca sapunice "Sve ?e biti dobro"
Petra Maroja, Zadranka koja je 2000-tih godina bila jedna od najvećih domaćih modnih ikona, već duže vrijeme živi izvan dohvata javnosti. | Foto: Marko Prpic/Vecernji list
