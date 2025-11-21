FOTO Pista 'gorjela' od ljepote: Pogledajte atraktivne misice u najodvažnijim izdanjima

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje
Spektakularni izbor za Miss Universe 2025 službeno je završen, a svjetske ljepotice ostavile su publiku bez daha svojim pojavljivanjima na pisti.
Spektakularni izbor za Miss Universe 2025 službeno je završen, a svjetske ljepotice ostavile su publiku bez daha svojim pojavljivanjima na pisti.
Spektakularni izbor za Miss Universe 2025 službeno je završen, a svjetske ljepotice ostavile su publiku bez daha svojim pojavljivanjima na pisti.
Na pisti su zablistale u kupaćim kostimima, pokazujući ne samo ljepotu, nego i snagu, eleganciju i vrhunsku formu.
Od glamuroznih večernjih haljina do atraktivnih izdanja u kupaćim kostimima, kandidatkinje su još jednom pokazale zašto je ovo najprestižniji izbor ljepote na svijetu.
