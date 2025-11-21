Obavijesti

RASKOŠ LJEPOTE

FOTO Pista 'gorjela' od ljepote: Pogledajte atraktivne misice u najodvažnijim izdanjima

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje
74th Miss Universe pageant in Bangkok
Spektakularni izbor za Miss Universe 2025 službeno je završen, a svjetske ljepotice ostavile su publiku bez daha svojim pojavljivanjima na pisti. | Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS
Spektakularni izbor za Miss Universe 2025 službeno je završen, a svjetske ljepotice ostavile su publiku bez daha svojim pojavljivanjima na pisti.
