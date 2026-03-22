FOTO Plavuša s Harvarda slavi 50. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala tijekom godina

Film "Plavuša s Harvarda" lansirao je karijeru glumice Reese Witherspoon, koja je danas jedna od najuspješnijih u Hollywoodu. Dvaput se udavala, ima troje djece, a danas slavi 50. rođendan.
Reese Witherspoon, rođena kao Laura Jean Reese Witherspoon 22. ožujka 1976. u New Orleansu, danas je jedna od najutjecajnijih i najuspješnijih žena u filmskoj industriji. Odrasla u Nashvilleu, u obitelji medicinskih stručnjaka, u mladosti je pokazivala interes za obrazovanje i disciplinu, no sudbina ju je odvela u potpuno drugačijem smjeru.
| Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
|
Njezina glumačka karijera započela je gotovo slučajno 1991. godine, kada se prijavila na audiciju za statiste, ali je umjesto toga dobila glavnu ulogu u filmu "The Man in the Moon". Već tada, s tek 14 godina, bilo je jasno da se radi o iznimnom talentu. Iako je nakon srednje škole razmišljala o odustajanju od glume i nastavku obiteljske tradicije u medicini, uspjeh u filmu "Freeway" učvrstio je njezinu odluku da ostane u svijetu filma.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Krajem 1990-ih Witherspoon se etablirala kao ozbiljna glumica zahvaljujući ulogama u filmovima poput "Pleasantville", "Election" i "Cruel Intentions".
| Foto: Insagram/screenshot
Pravi globalni proboj doživjela je 2001. godine s hitom "Plavuša s Harvarda", u kojem je utjelovila karizmatičnu Elle Woods. Film je postao kulturni fenomen i učvrstio njezin status holivudske A-liste, dok je nastavak iz 2003. dodatno potvrdio njezinu tržišnu vrijednost.
| Foto: Profimedia
Vrhunac kritičkog priznanja stigao je 2005. godine ulogom June Carter u filmu "Walk the Line". Za ovu izvedbu osvojila je najprestižnije nagrade, uključujući Oscara, Zlatni globus i BAFTA-u, čime je potvrdila svoju glumačku svestranost.
| Foto: Instagram/ kolaž
Osim glume i produkcije, okušala se i u poduzetništvu pokretanjem brenda Draper James, inspiriranog južnjačkim stilom života. Paralelno je nastavila nizati uspjehe u filmovima i televiziji, uključujući hvaljenu seriju "Big Little Lies" te projekt "The Morning Show".
| Foto: Instagram/
Danas Reese Witherspoon predstavlja primjer moderne umjetnice koja uspješno balansira između komercijalnog uspjeha, umjetničkog integriteta i poslovnog poduzetništva. Njezina karijera svjedoči o upornosti, prilagodljivosti i sposobnosti da se neprestano razvija u industriji koja se stalno mijenja.
| Foto: Insagram/screenshot
Unatoč profesionalnim uspjesima, privatni život donio joj je izazove. Glumca Ryana Phillippea upoznala je na proslavi svog 21. rođendana. Vjenčali su se u lipnju 1999. godine.
| Foto: Profimedia/Pool
Par je zajedno dobio dvoje djece. U listopadu 2006. objavili su da se rastaju. Phillippe je navodno imao aferu s glumicom Abbie Cornish, a Witherspoon i on su u zajedničkoj izjavi istaknuli kako su tužni zbog razvoda, no djecu su zajedno odgajali te su ostali u korektnim odnosima.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Glumica je ljubila kolegu Jakea Gyllenhaala, no zajedno su bili dvije godine. Prekinuli su jer navodno zbog njihove romanse Reese nije imala dovoljno vremena posvetiti se djeci.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
S drugim suprugom, Jimom Tothom, vjenčala se 2011. Zajedno su dobili sina, a razišli su se 2023. godine. Dok su bili u braku živjeli su u Los Angelesu, a nakon razvoda glumica se preselila u Nashville.
| Foto: PA/Pixsell
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
| Foto: OConnor / AFF-USA.com
Foto Instagram/
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Foto Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
Foto Lisa OConnor / AFF-USA.com
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION