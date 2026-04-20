FOTO Počele pripreme za Miss Universe Hrvatska, ljepoticama se pridružila i Laura Gnjatović

Trideseti izbor Miss Universe Hrvatske održat će se 25. svibnja 2026. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, uz prijenos uživo (live streaming) na portalu Jutarnji.hr dok će snimka izbora biti emitirana na CMC televiziji nekoliko dana kasnije. Za titulu najljepše natjecat će se 15 prekrasnih finalistica koje su se ovog petka okupile u Zagrebu.

- Izbor Miss Universe Hrvatske održava se 30 godina u kontinuitetu. Nismo imali pauzu čak ni tijekom koronakrize, a ovih 30 godina proletjelo je kao 30 dana! - rekla je direktorica izbora Marija Kraljević.

Direkcija Miss Universe Hrvatske svake godine nastoji natjecateljicama boravak na pripremama učiniti lijepim i nezaboravnim. Tako su i ove godine djevojke u Zagrebu boravile u luksuznom hotelu Esplanade, a vrijeme su ispunile snimanjem promotivnih razglednica te odabirom garderobe koju će nositi na izboru: večernjih i cocktail haljina Bariba i kupaćih kostima Pletix.

Tijekom boravka u Zagrebu djevojke su posjetile Kliniku Svjetlost te Zagrebačku školu ekonomije i managementa, gdje su se upoznale s prednostima studiranja na tom prestižnom fakultetu, dok su se za brzo i udobno putovanje pobrinuli Nova rent-a-car i Samoborček.

Nakon Zagreba djevojke su stigle u Novalju na Pagu, gdje u hotelu Olea nastavljaju pripreme i već prvoga dana su imale izlet u Lunjske maslinike. U Novalji će imati prvo službeno fotografiranje pred objektivom fotografa Emanuela Manchya, a u idućim danima ih očekuje snimanje promotivnih video materijala te uvježbavanje koreografije.

Kako bi ovogodišnje finalistice doista zablistale pred kamerama, pobrinuti će se make-up artisti Beauty Studija MZ - Maje Zatezalo te stilisti Frizerskog studija Maja, master salona Schwarzkopf Professional. Svaki njihov korak tijekom priprema budno prati kamera Borisa Šepera, a gledatelji će sve to kasnije imati priliku vidjeti tijekom finalne večeri.

- Neizmjerno smo zahvalni na ljubaznosti i trudu osoblja hotela Espalande Zagreb te hotela Olea u Novalji, koji su prepoznali vrijednost i medijsku vidljivost koju ovakav projekt donosi. Po prvi puta pripreme imamo na otoku i drago nam je da je to Pag koji svojim posjetiteljima nudi puno više od sunca i mora te se veslimo što će djevojke imati priliku upoznati ovaj prelijep otok. I ove će nam se godine na pripremama pridružiti dr. Vivian Jurković, vlasnica i osnivačica Dr. Vivian Esthetics, koja će djevojkama dati korisne savjete za njegu kože - otkrio je vlasnik licence Vladimir Kraljević.

Finalisticama se tijekom priprema u Zagrebu i u Novalji pridružila i Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025.

- Ne mogu vjerovati da je već prošla godina dana od priprema za moj izbor, a čini mi se kao da je bilo jučer. Veselim se druženju s ovogodišnjim finalisticama i sigurno će mi ovo biti drukčije iskustvo nego prošle godine. Djevojkama želim da uživaju u ovih nezaboravnih tjedan dana, da uče, trude se i iz sebe izvuku posljednji atom snage te se prikažu u najboljem svjetlu, a ja ću im uvijek biti tu za svaki savjet koji budu tražile.

- Ovo je prilika i da zahvalim Mariji i Vladimiru na ovoj posebnoj godini, na iskustvu koje nema cijenu i na prilici da upoznam ljude koje možda nikada ne bih imala priliku sresti da nije bilo ove titule. Novoj Miss Universe Hrvatske mogu poručiti da će joj ova godina biti potpuno drukčija od svih dosadašnjih, da bude autentična te da joj ništa ne bude teško učiniti za ovu titulu - ispričala je Laura Gnjatović.

Kojoj će od ovogodišnjih finalistica Laura Gnjatović predati krunu Zlatarne Dodić saznat ćemo 25. svibnja. Time će pobjednica steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe, koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.

Pobjednicu očekuje i niz vrijednih nagrada, među kojima se posebno ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji prijediplomski studij ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.

MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 75 godina. Pobjednica izbora tijekom svog mandata živi u New Yorku te surađuje s brojnim organizacijama čiji je cilj sprječavanje širenja HIV-a i pomoć oboljelima od AIDS-a. Također djeluje kao ambasadorica dobre volje pri UN-u te surađuje s organizacijama koje pomažu djeci s Downovim sindromom, kao i s organizacijom Smile Train koja djeci rođenoj s rascjepom usne i nepca omogućuje besplatne operacije.

Miss Universe® međunarodni je spektakl koji izravno ili u odgođenom prijenosu prati i do milijardu gledatelja u 170 zemalja svijeta.

Aktualna Miss Universe® je 25-godišnja Fatima Bosch Fernàndes iz Meksika, koja njeguje duboku ljubav prema prirodi i ponos na živopisnu kulturu svoje zemlje. Kreativna je i predana zagovornica zaštite životinja, a pokreću je svrha, empatija i kontinuirani osobni razvoj.

FINALISTICE MISS UNIVERSE HRVATSKE 2026.

Zara Bačić, 18, Viškovo

Vaska Bošnjak, 19, Markušica

Nadja Dumnica, 18, Gradište

Magdalena Fofić, 22, Sesvete

Magdalena Kovačić, 26, Karlovac

Marinela Kozina, 18, Komletinci

Antea Mršić, 24, Zagreb

Nora Piasevoli, 20, Zagreb

Sara Sičanica, 18, Vinkovci

Zara Stanišić, 20, Petrčane

Beata Šimat, 20, Murter

Timea Širić, 21, Ivankovo

Monika Vojvodić, 25, Zadar

Klara Vragolović, 19, Strizivojna

Laura Vujica, 20, Zadar