Naša svestrana misica Laura danas slavi 24. rođendan: Pogledajte kako ga je dočekala

Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović danas slavi svoj 24. rođendan. Iako je javnosti najpoznatija po lenti koju je ponijela u travnju 2025. godine, ova svestrana Zadranka s dubrovačkom, a odnedavno i riječkom adresom, uspješno balansira između nekoliko naizgled nespojivih karijera.

Rođendan je dočekala skromno i udobno, gledajući seriju Peaky Blinders, a to je objavila na Instagram Story.

"Mijenja li se što kada napuniš 24 godine?", upitala je missica uz fotografiju na kojoj se vidi da je sve spremno za gledanje serije.

Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Visoka 191 centimetar, Laura nije samo jedno od najprepoznatljivijih lica s modnih pista, već i medicinska sestra, profesionalna odbojkašica te humanitarka koja svoj utjecaj koristi za promicanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Iako joj je karijera donijela život pod svjetlima reflektora, Laura svoj privatni život nastoji držati dalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je njezina najveća podrška zaručnik, 25-godišnji košarkaš Filip Vujičić. Par se upoznao 2023. godine, a Filip ju je zaprosio u svibnju 2025. u Dubrovniku. Zbog njegovog sportskog angažmana, nedavno su se preselili u Rijeku gdje grade zajedničku budućnost i planiraju vjenčanje.

Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Osim što se priprema za nove životne uloge, Laura ne zaboravlja ni na humanitarni rad. Još za vrijeme priprema za svjetski izbor organizirala je modnu reviju "Beyond the Crown", a prikupljena sredstva donirala je Domu za djecu bez roditeljske skrbi "Maslina" u Dubrovniku. Time je još jednom pokazala da titula misice za nju nije samo lenta, već platforma za stvaranje pozitivnih promjena u društvu.



