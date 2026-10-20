FOTO Podrška, ali i protivnici: Slavna braća i sestre osvajali su svijet i intrigirali sukobima...

Glazbeni talent često je obiteljska stvar, a svjetska scena prepuna je braće i sestara koji su dokazali da se ljubav prema glazbi može dijeliti od najranijeg djetinjstva. Neki su zajedno osnovali bendove koji su obilježili generacije, drugi su krenuli različitim glazbenim putevima, a pojedini su se našli u središtu medijske pozornosti zbog rivalstva, ljubomore i obiteljskih sukoba. Od pop princeza i rock legendi do glazbenih dinastija koje su promijenile povijest industrije, njihove priče pokazuju da zajedničko prezime može biti velika prednost, ali i ozbiljan izazov.
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Australske sestre Kylie i Dannii Minogue odrasle su pred kamerama, a obje su se još kao djevojčice počele baviti glumom i glazbom. Starija Kylie postala je međunarodna pop ikona zahvaljujući hitovima poput "Can't Get You Out of My Head" i "Spinning Around", dok je Dannii ostvarila uspješnu glazbenu i televizijsku karijeru.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Australske sestre Kylie i Dannii Minogue odrasle su pred kamerama, a obje su se još kao djevojčice počele baviti glumom i glazbom. Starija Kylie postala je međunarodna pop ikona zahvaljujući hitovima poput "Can't Get You Out of My Head" i "Spinning Around", dok je Dannii ostvarila uspješnu glazbenu i televizijsku karijeru.
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Australske sestre Kylie i Dannii Minogue odrasle su pred kamerama, a obje su se još kao djevojčice počele baviti glumom i glazbom. Starija Kylie postala je međunarodna pop ikona zahvaljujući hitovima poput "Can't Get You Out of My Head" i "Spinning Around", dok je Dannii ostvarila uspješnu glazbenu i televizijsku karijeru.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Iako se Dannii tijekom godina često morala nositi s usporedbama sa slavnijom sestrom, njihov odnos ostao je blizak. Zajedno su nastupale, podržavale jedna drugu u važnim životnim trenucima i pokazale da u svijetu showbusinessa ima mjesta za dvije zvijezde iz iste obitelji. Danii inače danas slavi 55. rođendan.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Beyoncé i njezina mlađa sestra Solange Knowles odrasle su u Houstonu, okružene glazbom i velikim ambicijama. Dok je Beyoncé postala jedna od najvećih svjetskih zvijezda zahvaljujući grupi Destiny's Child i samostalnoj karijeri, Solange je izgradila vlastiti umjetnički identitet spajajući R&B, soul i eksperimentalni pop.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Njihov odnos godinama privlači pozornost javnosti, osobito nakon incidenta u dizalu na Met Gali 2014. godine, kada je Solange fizički nasrnula na Beyoncéina supruga Jay-Z-ja. Unatoč medijskoj buri, sestre su nastavile javno iskazivati međusobnu podršku i divljenje.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Braća Liam i Noel Gallagher sinonim su za britpop devedesetih i jedan od najpoznatijih bratskih odnosa u povijesti rock glazbe. Kao ključni članovi Oasisa stvorili su hitove "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" i "Champagne Supernova", ali njihove svađe gotovo su neprestano pratile uspjehe benda.
| Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION
Njihov buran odnos kulminirao je 2009. godine, kada je Noel napustio Oasis nakon sukoba uoči nastupa u Parizu. Nakon petnaest godina razdvojenosti braća su 2024. najavila ponovno okupljanje benda, što je izazvalo golemo oduševljenje obožavatelja diljem svijeta.
| Foto: PAUL YEUNG/REUTERS
Obitelj Jackson jedna je od najpoznatijih glazbenih obitelji u povijesti. Braća Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i Michael Jackson proslavila su se krajem šezdesetih kao The Jackson 5, a osvojili su publiku pjesmama "I Want You Back", "ABC" i "I'll Be There".
| Foto: A9999 DB/DPA
Najmlađi Michael kasnije je postao globalna superzvijezda i stekao titulu kralja popa, no glazbena priča obitelji nije završila njegovim uspjehom. Braća su nastavila nastupati u različitim postavama, a njihova sestra Janet Jackson također je izgradila jednu od najuspješnijih samostalnih karijera u povijesti pop glazbe.
| Foto: YouTube screenshot
Billie Eilish jedna je od najvećih pop zvijezda svoje generacije, ali iza njezina uspjeha stoji i stariji brat Finneas O'Connell. Njihova suradnja započela je u obiteljskom domu u Los Angelesu, gdje su zajedno stvarali pjesme koje će Billie donijeti svjetsku slavu.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Finneas je autor, producent i glazbenik koji je sudjelovao u nastanku njezinih najvećih hitova, uključujući "Bad Guy" i "What Was I Made For?". Njihova kreativna povezanost donijela im je brojne Grammyje i Oscare, a Billie često ističe koliko joj znači rad s bratom.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Braća Kevin, Joe i Nick Jonas postala su tinejdžerske zvijezde sredinom 2000-ih zahvaljujući Disneyjevim projektima i hitovima poput "S.O.S." i "Burnin' Up". Njihova popularnost brzo je prerasla granice tinejdžerske publike, a Jonas Brothers postali su jedan od najpoznatijih pop-rock sastava svoje generacije.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Ipak, zajednički rad nije uvijek bio jednostavan. Braća su se razišla 2013. godine, nakon čega su se posvetila samostalnim projektima, no 2019. ponovno su se okupila i velikim hitom "Sucker" dokazala da njihova priča nije završena.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Miley Cyrus proslavila se još kao tinejdžerica zahvaljujući Disneyjevoj seriji "Hannah Montana", a kasnije je izgradila uspješnu glazbenu karijeru. Njezina mlađa sestra Noah krenula je sličnim putem, ali se odlučila za intimniji, melankoličniji zvuk koji spaja pop, folk i alternativnu glazbu.
| Foto: Mario Anzuoni
Obje su odrasle u poznatoj glazbenoj obitelji, uz oca Billyja Raya Cyrusa, a tijekom godina zajedno su nastupale i podržavale jedna drugu. Noah je otvoreno govorila o pritisku odrastanja u sjeni slavne sestre, ali je vlastitim pjesmama uspjela pronaći mjesto na glazbenoj sceni.
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
Australski rock velikani AC/DC svoj prepoznatljivi zvuk duguju braći Angusu i Malcolmu Youngu, koji su bend osnovali 1973. godine. Angus je postao jedan od najprepoznatljivijih gitarista na svijetu zahvaljujući energičnim nastupima u školskoj uniformi, dok je Malcolm bio ključan za ritam i glazbeni identitet benda. Zajedno su sudjelovali u stvaranju rock klasika poput "Highway to Hell", "Back in Black" i "Thunderstruck". Malcolm se zbog zdravstvenih problema povukao iz benda, a preminuo je 2017. godine, ostavivši iza sebe nasljeđe koje njegov brat Angus nastavlja čuvati.
| Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL
Tri sestre iz Los Angelesa, Este, Danielle i Alana Haim, odrasle su u obitelji u kojoj je glazba bila sastavni dio svakodnevice. Zajedno su osnovale bend HAIM, koji je osvojio publiku kombinacijom popa, rocka i zvuka inspiriranog sedamdesetim i osamdesetim godinama. Njihov debitantski album "Days Are Gone" iz 2013. donio im je međunarodnu prepoznatljivost, a kasnijim izdanjima potvrdile su status jednog od najzanimljivijih suvremenih ženskih sastava. Osim glazbe, poznate su po humoru, međusobnom zadirkivanju i energičnim nastupima.
| Foto: PR fotografije
Braća Brian, Dennis i Carl Wilson bili su glazbena okosnica legendarnih Beach Boysa, benda koji je šezdesetih godina postao simbol kalifornijskog načina života. Njihove pjesme o suncu, plažama i mladenačkim ljubavima osvojile su svijet, a album "Pet Sounds" ostao je jedno od najutjecajnijih izdanja u povijesti pop glazbe.
| Foto: Staff
Iza vedrih melodija skrivali su se komplicirani obiteljski odnosi i osobne tragedije. Dennis je preminuo 1983., Carl 1998. godine, dok je Brian, čiji su kreativni genij i psihičke poteškoće obilježili povijest benda, preminuo 2025. godine.
| Foto: Chris Pizzello
Braća Isaac, Taylor i Zac Hanson postala su globalne tinejdžerske senzacije 1997. godine zahvaljujući zaraznom hitu "MMMBop". Njihov mladenački izgled, duga kosa i višeglasno pjevanje osvojili su publiku, a bend je gotovo preko noći postao svjetski fenomen.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Za razliku od brojnih tinejdžerskih zvijezda, Hanson su uspjeli izgraditi dugotrajnu karijeru. Braća su nastavila zajedno snimati albume, nastupati i voditi vlastitu diskografsku kuću, dok su istodobno zasnovala velike obitelji.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Kanadske blizanke Tegan i Sara Quin glazbenu su karijeru započele kao tinejdžerice, a tijekom godina postale su prepoznatljiva imena alternativne i indie-pop scene. Njihove pjesme "Closer", "Walking with a Ghost" i "Back in Your Head" osvojile su publiku diljem svijeta.
| Foto: PR fotografije
Sestre su poznate po iskrenim tekstovima o ljubavi, odnosima i odrastanju, a njihov privatni život često je inspiracija za glazbu. U autobiografskoj knjizi "High School" opisale su tinejdžerske godine, prve ljubavi i složenost sestrinskog odnosa.
| Foto: PR fotografije
Braća Caleb, Nathan i Jared Followill, zajedno s rođakom Matthewom, osnovala su američki rock bend Kings of Leon. Odrastali su u religioznoj obitelji i često se selili, a zajednička ljubav prema glazbi kasnije ih je odvela na najveće svjetske pozornice.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Pjesme "Sex on Fire", "Use Somebody" i "Notion" donijele su im svjetsku slavu i brojne nagrade. Iako su se tijekom godina suočavali s unutarnjim napetostima i iscrpljujućim turnejama, obiteljska povezanost ostala je temelj njihova benda.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Jessica Simpson početkom 2000-ih bila je jedna od najpoznatijih američkih pop pjevačica, a dodatnu popularnost stekla je reality showom "Newlyweds". Njezina mlađa sestra Ashlee također je krenula glazbenim putem te je 2004. godine objavila uspješan debitantski album "Autobiography".
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Dok je Jessica gradila imidž pop princeze, Ashlee se okrenula nešto žešćem pop-rock zvuku. Njezinu karijeru obilježio je i poznati incident s playbackom u emisiji "Saturday Night Live", no sestre su tijekom godina ostale bliske i često zajedno govorile o odrastanju pod svjetlima reflektora.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Braća blizanci Benji i Joel Madden osnovala su američki pop-punk bend Good Charlotte, koji je početkom 2000-ih osvojio tinejdžersku publiku diljem svijeta. Pjesme "Lifestyles of the Rich & Famous", "The Anthem" i "Girls & Boys" postale su veliki hitovi i obilježile jednu generaciju.
| Foto: ETHAN CAIRNS
Osim zajedničke glazbene karijere, braća su poznata i po svojim privatnim životima. Joel je u braku s Nicole Richie, dok je Benji oženio holivudsku glumicu Cameron Diaz, a njihova bliska povezanost ostala je važan dio njihova profesionalnog i obiteljskog života.
| Foto: Hubert Boesl/DPA