FOTO Podrška, ali i protivnici: Slavna braća i sestre osvajali su svijet i intrigirali sukobima...

Australski rock velikani AC/DC svoj prepoznatljivi zvuk duguju braći Angusu i Malcolmu Youngu, koji su bend osnovali 1973. godine. Angus je postao jedan od najprepoznatljivijih gitarista na svijetu zahvaljujući energičnim nastupima u školskoj uniformi, dok je Malcolm bio ključan za ritam i glazbeni identitet benda. Zajedno su sudjelovali u stvaranju rock klasika poput "Highway to Hell", "Back in Black" i "Thunderstruck". Malcolm se zbog zdravstvenih problema povukao iz benda, a preminuo je 2017. godine, ostavivši iza sebe nasljeđe koje njegov brat Angus nastavlja čuvati. | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL