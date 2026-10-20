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GLAZBA IM JE U KRVI

FOTO Podrška, ali i protivnici: Slavna braća i sestre osvajali su svijet i intrigirali sukobima...

Glazbeni talent često je obiteljska stvar, a svjetska scena prepuna je braće i sestara koji su dokazali da se ljubav prema glazbi može dijeliti od najranijeg djetinjstva. Neki su zajedno osnovali bendove koji su obilježili generacije, drugi su krenuli različitim glazbenim putevima, a pojedini su se našli u središtu medijske pozornosti zbog rivalstva, ljubomore i obiteljskih sukoba. Od pop princeza i rock legendi do glazbenih dinastija koje su promijenile povijest industrije, njihove priče pokazuju da zajedničko prezime može biti velika prednost, ali i ozbiljan izazov.
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The 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Australske sestre Kylie i Dannii Minogue odrasle su pred kamerama, a obje su se još kao djevojčice počele baviti glumom i glazbom. Starija Kylie postala je međunarodna pop ikona zahvaljujući hitovima poput "Can't Get You Out of My Head" i "Spinning Around", dok je Dannii ostvarila uspješnu glazbenu i televizijsku karijeru. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Australske sestre Kylie i Dannii Minogue odrasle su pred kamerama, a obje su se još kao djevojčice počele baviti glumom i glazbom. Starija Kylie postala je međunarodna pop ikona zahvaljujući hitovima poput "Can't Get You Out of My Head" i "Spinning Around", dok je Dannii ostvarila uspješnu glazbenu i televizijsku karijeru. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

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