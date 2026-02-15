FOTO Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Red pjesme, red dekolea i guza...

Iza nas je zanimljiv showbiz tjedan kojeg su obilježila velika natjecanja, u prvom redu Super Bowl te Dora. Ipak, u prvi plan ponovno su 'iskočile' bujne obline poznatih dama, kako i priliči oko Valentinova...
Nives Celzijus odlučila je petak 13. učiniti sretnim danom za svoje pratitelje. Objavom na Instagramu izazvala je lavinu veselja i podigla veliku prašinu, spojivši provokativne fotografije s romantičnim i zagonetnim stihovima, i to samo dan uoči Valentinova.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto: Instagram/Nives Celzijus
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Reperica Cardi B objavila je video s koncerta na kojemu pjeva i pleše, a u prvom je planu njena velika, gotovo gola stražnjica s kojom pleše na stolici okrenuta leđima.
| Foto: Instagram/Cardi B/kolaž
Nakon što je u prvoj polufinalnoj večeri Dore nastupilo 12 izvođača, na pozornicu je došla Danijela Martinović. Izvela je svoje najveće hitove, i to u haljini u kojoj je upravo na Dori pobijedila 1998. godine.
| Foto: HRT
Poznata 'Prijateljica' Jennifer Aniston 11. veljače proslavila je 57. rođendan. Njen dečko Jim Curtis na Instagramu joj je čestitao objavivši nove zajedničke fotografije.
| Foto: Instagram/Jim Curtis
Naša vrhunska sportašica Blanka Vlašić dobila je razvod od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, navodi portal Vjerujem.hr. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkako je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'.
| Foto: Instagram/
Američki glumac James Van Der Beek, koji je stekao svjetsku slavu ulogom sanjara Dawsona Leeryja u kultnoj tinejdžerskoj seriji 'Dawson's Creek', preminuo je u 49. godini. Glumac je umro u srijedu ujutro nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva.
| Foto: Profimedia
Nakon 15 godina Nina Badrić ima novi album "Moji ljudi", koji je svjetlo dana ugledao danas, 13. veljače, uoči Valentinova.
| Foto: Luka Čop
Naš poznati pjevač Sandi Cenov i njegova supruga Ilina proslavili su dvadesetu godišnjicu braka. Na velikom slavlju okupili su se brojni prijatelji para, a među uzvanicima bili su i Maja Šuput, Šime Elez te Nina Badrić.
| Foto: Instagram
Povodom 45. obljetnice karijere, legendarni hrvatski pjevač Mladen Grdović održao je u nedjelju navečer veliki koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog pod nazivom "Evo mene moji ljudi". Fotografi su ga 'uhvatili' kako za vrijeme koncerta pije vodu!
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Jennifer Lopez voli se pohvaliti isklesanom linijom na kojoj bi joj brojne žene pozavidjele. Ovoga puta je na društvenim mrežama objavila fotke iz teretane, bez šminke i filtera.
| Foto: Instagram
Portorikanski reper Bad Bunny nastupio je u poluvremenu Super Bowla, a gosti su mu bili Lady Gaga i Ricky Martin. Kao i uvijek na Super Bowlu, i ovoga puta je nastup bio pravi spektakl.
| Foto: Mike Blake
Glumica koju je proslavila uloga Baby u filmu 'Prljavi ples' objavila je na svojim društvenim mrežama fotografije s plaže. Na njima pozira u badiću, a dobila je brojne komplimente od svojih fanova.
| Foto: Instagram
U Satiričkom kazalištu Kerempuh u ponedjeljak je održana 300. izvedba monodrame 'Ćiro', autorskog projekta koji je Tarik Filipović praizveo u ožujku 2017. godine
| Foto: Damir Špehar/Pixsell
Maja Šuput i Šime Elez ni na padel terenu ne mogu obuzdati svoje strasti. Par je uhvaćen kako se u srijedu prijepodne ludo zabavlja u padel klubu dok su snimali reklamu za tenisice.
| Foto: Instagram
Film Svadba redatelja Igora Šeregija u Hrvatskoj je dosad pogledalo više od 522.106 gledatelja, čime je postao najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina, prešavši rekord kultnog Titanica s 495 tisuća gledatelja.
| Foto: PROMO
U obitelji brunejskog sultana stigla je sretna vijest – princ Abdul Mateen i njegova supruga Anisha, princeza hrvatskih korijena, 8. veljače postali su roditelji po prvi put.
| Foto: Instagram/ tmski
Sydney Sweeney ponovno je očarala svoje brojne fanove diljem svijeta! Lijepa glumica ne prestaje oduševljavati, a to je ovog puta učinila snimajući reklamu za svoj brend donjeg rublja SYRN.
| Foto: screenshot/instagram
Lijepa glumica Jessica Alba (44) bila je u društvu Pedra Pascala, Cardi B, Karol G i drugih koji su se na poluvremenu Super Bowla pojavili na pozornici uz Bad Bunnyja.
| Foto: Reuters
Za novinarku Dilettu Leottu ni u trudnoći nema odmora, pa i u drugom stanju bez problema vježba, diže utege i održava kondiciju.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Više od 20 godina producent hrvatskog podrijetla Pete Radovich radi na najvećim svjetskim događajima poput Super Bowla, Olimpijskih igara...'Hrvatskoj kući sporta dat ću Emmy za Super Bowl', rekao je ekskluzivno za 24sata.
| Foto: Privatni album
Jay-Z je u nedjelju je svoje dvije kćeri koje ima s Beyonce, Blue Ivy (14) i Rumi (8), doveo na zvijezdama ispunjen Super Bowl. Mnogu su od Blue Ivy mislila da je njena slavna mama.
| Foto: Carlos Barria
Reality zvijezda Kim Kardashian i britanski vozač Formule 1 Lewis Hamilton zajedno su se pojavili na Super Bowlu LX u nedjelju, što je potaklo nagađanja da su vezi.
| Foto: Profimedia
Nicole Kidman objavila je fotografiju na kojoj pozira u krevetu dok se priprema za svoje prvo Valentinovo nakon razvoda od Keitha Urbana.
| Foto: Instagram
Glazbena senzacija Jakov Jozinović u rasprodanoj dvorani Gripe otvorio je veliku regionalnu turneju 'Ja za čuda letim' i priredio Valentinovo za pamćenje.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL