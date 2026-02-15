Obavijesti

PREGLED TJEDNA

FOTO Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Red pjesme, red dekolea i guza...

Iza nas je zanimljiv showbiz tjedan kojeg su obilježila velika natjecanja, u prvom redu Super Bowl te Dora. Ipak, u prvi plan ponovno su 'iskočile' bujne obline poznatih dama, kako i priliči oko Valentinova...
Nives Celzijus odlučila je petak 13. učiniti sretnim danom za svoje pratitelje. Objavom na Instagramu izazvala je lavinu veselja i podigla veliku prašinu, spojivši provokativne fotografije s romantičnim i zagonetnim stihovima, i to samo dan uoči Valentinova. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
