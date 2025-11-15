FOTO Pogledajte kakva je atmosfera na velikom koncertu 'Hrvatska noć' u Frankfurtu...

U arenu pristižu tisuće ljudi, a večeras nastupaju neka od najvećih imena hrvatske glazbe: Mate Bulić, Doris Dragović, Petar Grašo, Toni Cetinski, Miroslav Škoro, Dalmatino, Grupa Vigor, TS Dukati i Hrvatske ruže.
Frankfurt je ovih dana postao Hrvatska u malom, jer na rasporedu je dugoočekivana 14. "Hrvatska noć".
Frankfurt je ovih dana postao Hrvatska u malom, jer na rasporedu je dugoočekivana 14. "Hrvatska noć".
To je veliki glazbeni spektakl namijenjen Hrvatima u iseljeništvu – najpopularniji koncert hrvatskih izvođača izvan Hrvatske. Program je vrlo opsežan: traje cijelu večer, često i do 10 sati.
Prvi su u popodnevnim satima nastupili TS Dukati, a zatim je okupljene zabavljao Dalmatino.
Hrvatska noć se održava redovito i postala je tradicija među Hrvatima u Njemačkoj i šire.
Organizatori ističu ponos što događaj povezuje ljude i čuva hrvatski identitet u dijaspori.
