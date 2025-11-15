Obavijesti

Galerija

Komentari 3
U SUWAG ARENI

FOTO Pogledajte kakva je atmosfera na velikom koncertu 'Hrvatska noć' u Frankfurtu...

U arenu pristižu tisuće ljudi, a večeras nastupaju neka od najvećih imena hrvatske glazbe: Mate Bulić, Doris Dragović, Petar Grašo, Toni Cetinski, Miroslav Škoro, Dalmatino, Grupa Vigor, TS Dukati i Hrvatske ruže.
FOTO Pogledajte kakva je atmosfera na velikom koncertu 'Hrvatska noć' u Frankfurtu...
Frankfurt je ovih dana postao Hrvatska u malom, jer na rasporedu je dugoočekivana 14. "Hrvatska noć". | Foto: Dora Pek, Veronika Miloševski/24sata
1/60
Frankfurt je ovih dana postao Hrvatska u malom, jer na rasporedu je dugoočekivana 14. "Hrvatska noć". | Foto: Dora Pek, Veronika Miloševski/24sata
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025