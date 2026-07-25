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OMILJENA SERIJA

FOTO Pogledajte kako danas izgledaju omiljeni detektivi iz Inspektora Rexa i čime se bave

Serija koju vole mali, ali i oni veliki, počela se prikazivati prije više od 30 godina. Inspektor Rex voli jesti sendviče, a iako ima malu pomoć ljudi, uvijek je glavni heroj priče.
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KOMMISSAR REX
Gedeon Burkhard bio je jedan od nekoliko inspektora u popularnoj austrijskoj seriji 'Inspektor Rex', koja je pratila istrage zločina uz simpatičan dodatak - njemačkog ovčara Rexa. | Foto: United Archives / kpa
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Gedeon Burkhard bio je jedan od nekoliko inspektora u popularnoj austrijskoj seriji 'Inspektor Rex', koja je pratila istrage zločina uz simpatičan dodatak - njemačkog ovčara Rexa. | Foto: United Archives / kpa
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