FOTO Pogledajte kako izgledaju glumci iz hit filma "Moj prijatelj Willy" 33 godine od premijere

Ipak, najveću prepoznatljivost stekao je 1994. godine ulogom dobrodušnog, ali tragično stradalog Bubbe u kultnom filmu Forrest Gump. Williamson je kasnije otkrio da je od samog početka osjećao snažnu povezanost s tim likom. U razgovoru za podcast Bevelations ispričao je kako je za audiciju čak stavio nešto u usta kako bi promijenio izgled usne i što vjernije dočarao Bubbu, a upravo mu je takav pristup donio ulogu koja je obilježila njegovu karijeru. | Foto: Instagram