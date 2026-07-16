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OSVOJILI SRCA PUBLIKE

FOTO Pogledajte kako izgledaju glumci iz hit filma "Moj prijatelj Willy" 33 godine od premijere

Film "Moj prijatelj Willy", koji je premijerno prikazan 16. srpnja 1993., brzo je osvojio publiku dirljivom pričom o dječaku Jesseju Greenwoodu koji pokušava spasiti kita zatočenog u zabavnom parku. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava 33 godine nakon premijere.
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FOTO Pogledajte kako izgledaju glumci iz hit filma "Moj prijatelj Willy" 33 godine od premijere
Režiju filma potpisuje Simon Wincer, a glavnu je ulogu ostvario tada mladi Jason James Richter, uz Michaela Madsena, Jayne Atkinson i Mykeltija Williamsona. Popularnosti filma dodatno je pridonijela pjesma "Will You Be There" u izvedbi Michaela Jacksona, koja je postala jedan od njegovih najprepoznatljivijih filmskih hitova. | Foto: IMDB/screenshot
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Režiju filma potpisuje Simon Wincer, a glavnu je ulogu ostvario tada mladi Jason James Richter, uz Michaela Madsena, Jayne Atkinson i Mykeltija Williamsona. Popularnosti filma dodatno je pridonijela pjesma "Will You Be There" u izvedbi Michaela Jacksona, koja je postala jedan od njegovih najprepoznatljivijih filmskih hitova. | Foto: IMDB/screenshot
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