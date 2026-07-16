FOTO Pogledajte kako izgledaju glumci iz hit filma "Moj prijatelj Willy" 33 godine od premijere

Film "Moj prijatelj Willy", koji je premijerno prikazan 16. srpnja 1993., brzo je osvojio publiku dirljivom pričom o dječaku Jesseju Greenwoodu koji pokušava spasiti kita zatočenog u zabavnom parku. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava 33 godine nakon premijere.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Režiju filma potpisuje Simon Wincer, a glavnu je ulogu ostvario tada mladi Jason James Richter, uz Michaela Madsena, Jayne Atkinson i Mykeltija Williamsona. Popularnosti filma dodatno je pridonijela pjesma "Will You Be There" u izvedbi Michaela Jacksona, koja je postala jedan od njegovih najprepoznatljivijih filmskih hitova.
| Foto: IMDB/screenshot
Režiju filma potpisuje Simon Wincer, a glavnu je ulogu ostvario tada mladi Jason James Richter, uz Michaela Madsena, Jayne Atkinson i Mykeltija Williamsona. Popularnosti filma dodatno je pridonijela pjesma "Will You Be There" u izvedbi Michaela Jacksona, koja je postala jedan od njegovih najprepoznatljivijih filmskih hitova.
|
Foto: IMDB/screenshot
Režiju filma potpisuje Simon Wincer, a glavnu je ulogu ostvario tada mladi Jason James Richter, uz Michaela Madsena, Jayne Atkinson i Mykeltija Williamsona. Popularnosti filma dodatno je pridonijela pjesma "Will You Be There" u izvedbi Michaela Jacksona, koja je postala jedan od njegovih najprepoznatljivijih filmskih hitova.
| Foto: IMDB/screenshot
Jason James Richter imao je samo 12 godina kada je dobio ulogu koja mu je obilježila karijeru. U filmu "Moj prijatelj Willy" utjelovio je Jesseja, dječaka kojeg je napustila majka, a koji tijekom društveno korisnog rada u zabavnom parku sklapa posebno prijateljstvo sa zatočenim kitom ubojicom te se odlučuje boriti za njegovu slobodu.
| Foto: IMDB/screenshot
Veliki uspjeh filma doveo je do nastavaka, pa je Richter ponovno zaigrao Jesseja u filmovima "Free Willy 2: The Adventure Home" iz 1995. godine i "Free Willy 3: The Rescue", koji je u kina stigao 1997. Time je postao jedno od najprepoznatljivijih dječjih glumačkih lica devedesetih.
| Foto: screenshot/Youtube
Danas 46-godišnji glumac i dalje je aktivan u svijetu filma i televizije. Tijekom godina pojavio se u serijama poput "Sabrina, mala vještica", "Criminal Minds: Suspect Behavior" i "Bones", a publika ga je gledala i u horor filmu "Natty Knocks".
| Foto: Instagram
Foto HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Mykelti Williamson bio je jedan od najupečatljivijih glumaca prve polovice 1990-ih. Nakon uloge Dwighta Mercera u filmu "Moj prijatelj Willy" ponovno se pojavio i u nastavku "Moj prijatelj Willy 2", a 1995. godine glumio je u velikom filmskom hitu "Waiting to Exhale".
| Foto: Instagram
Ipak, najveću prepoznatljivost stekao je 1994. godine ulogom dobrodušnog, ali tragično stradalog Bubbe u kultnom filmu Forrest Gump. Williamson je kasnije otkrio da je od samog početka osjećao snažnu povezanost s tim likom. U razgovoru za podcast Bevelations ispričao je kako je za audiciju čak stavio nešto u usta kako bi promijenio izgled usne i što vjernije dočarao Bubbu, a upravo mu je takav pristup donio ulogu koja je obilježila njegovu karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je Michael Madsen najpoznatiji po ulogama opasnih i tvrdokornih likova, mnogi pripadnici generacije milenijalaca pamte ga kao brižnog posvojitelja Glenna Greenwooda iz filmskog serijala "Moj prijatelj Willy". U toj je ulozi pokazao i svoju topliju, emotivniju stranu, koja je ostavila snažan dojam na publiku.
| Foto: Pixsell/IPA
Madsen je iza sebe imao glumačku karijeru dugu više od četiri desetljeća. Tijekom godina ostvario je brojne zapažene uloge, a posebno se ističu suradnje s redateljem Quentinom Tarantinom u kultnim filmovima "Reservoir Dogs" i oba nastavka "Kill Billa". Osim toga, glumio je i u uspješnicama "Thelma & Louise", "Donnie Brasco" te filmu o Jamesu Bondu "Die Another Day".
| Foto: Supplied by LMK
Glumac je preminuo 3. srpnja prošle godine od posljedica problema sa srcem. Imao je 67 godina.
| Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija
Ulogu Jessejeve posvojiteljice Annie Greenwood u filmu "Moj prijatelj Willy" odigrala je engleska glumica Jayne Atkinson. Nakon uspjeha filma izgradila je bogatu televizijsku karijeru, ponajviše tumačeći autoritativne i odlučne likove u popularnim dramskim serijama.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Publika ju je upoznala kao Erin Strauss u seriji "Criminal Minds", gdje je nastupala od 2007. do 2020. godine, zatim kao državnu tajnicu Catherine Durant u političkoj drami "House of Cards" od 2013. do 2018., dok je u seriji 24 glumila čelnicu američkog Ministarstva domovinske sigurnosti tijekom sezona prikazivanih 2006. i 2007. godine.
| Foto: Instagram
Posljednjih godina nastavila je uspješnu glumačku karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Lori Petty je u filmu utjelovila Rae, a danas je mnogima najpoznatija po ulozi osebujne Lolly Whitehill u popularnoj Netflixovoj seriji "Orange Is the New Black". Ipak, njezina glumačka karijera bila je uspješna i mnogo prije nego što je stekla novu generaciju obožavatelja tom ulogom.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Početkom 90-ih Petty je ostvarila zapažene nastupe u filmovima "Point Break", "Poetic Justice", "A League of Their Own" i "Moj prijatelj Willy".
| Foto: Instagram
U novije vrijeme glumila je u hvaljenoj postapokaliptičnoj miniseriji "Station Eleven".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
August Schellenberg je u filmskom serijalu "Moj prijatelj Willy" utjelovio trenera kitova Randolpha Johnsona te se pojavio u sva tri nastavka priče o zatočenom kitu. Njegova smirena i mudra interpretacija lika ostavila je snažan dojam na publiku i postala jedan od zaštitnih znakova franšize.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Nakon uspjeha serijala nastavio je uspješnu glumačku karijeru, a 2007. godine zaradio je nominaciju za nagradu Emmy za ulogu poglavice Sitting Bulla u HBO-ovu filmu "Bury My Heart at Wounded Knee". Schellenberg je preminuo 15. kolovoza 2013. godine nakon borbe s rakom pluća, u 77. godini života.
| Foto: YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto Youtube/Screenshoot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot