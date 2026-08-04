FOTO Pogledajte kako je bilo na koncertu Thompsona u Šibeniku

Marko Perković Thompson održao je u utorak navečer veliki koncert u Šibeniku, na stadionu Šubićevac, uoči velike obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. U galeriji ogledajte kako je bilo na koncertu.
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Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Foto Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina