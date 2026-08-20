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PRIKAZAT ĆE GA NA TRGU

FOTO Pogledajte kako je Kate Beckinsale u Zagrebu snimala akcijski triler 'Canary Black'

U filmu 'Canary Black' glumi Kate Beckinsale igra CIA-inu agenticu koju teroristi ucjenjuju da izda svoju zemlju kako bi spasila muža. Besplatnu projekciju imat će 20. kolovoza na Trgu bana Jelačića u 21 sat
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EKSKLUZIVNO Zagreb: Kate Beckinsale na snimanju filma Canary Black u Jurišićevoj
'Canary Black' s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, snimao se u Zagrebu i Rovinju | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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'Canary Black' s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, snimao se u Zagrebu i Rovinju | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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