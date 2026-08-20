FOTO Pogledajte kako je Kate Beckinsale u Zagrebu snimala akcijski triler 'Canary Black'

U filmu 'Canary Black' glumi Kate Beckinsale igra CIA-inu agenticu koju teroristi ucjenjuju da izda svoju zemlju kako bi spasila muža. Besplatnu projekciju imat će 20. kolovoza na Trgu bana Jelačića u 21 sat
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'Canary Black' s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, snimao se u Zagrebu i Rovinju
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
'Canary Black' s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, snimao se u Zagrebu i Rovinju |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
'Canary Black' s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, snimao se u Zagrebu i Rovinju
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Radnja filma vrti se oko operativke CIA-e koju ucjenjuju teroristi
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
U filmu se pojavljuju brojni kadrovi glavnog grada Hrvatske
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Filmska ekipa odabrala je 130 različitih lokacija na kojima se film snimao
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Trg bana Jelačića, Kamenita vrata, Europski i Cvjetni trg, Tuškanac, samo su neka od njih...
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Neke akcijske scene snimale su se i ispred sjeverne tribine na Maksimiru
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Ivana Prkačin/24sata
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Marko Lukunic/Igor Kralj/PIXSELL/CPA/IPA
Foto Hutchins Photo / IPA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)
Foto Regina Wagner/DPA/PIXSELL
Foto Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL